Rekorderka u količini doniranog izdojenog mlijeka: 'Svaki se dan 5 sati izdajam, a već sam donirala 1600 litara!'

Budući da ima rijetku i uvijek traženu A-negativnu krvnu grupu, Amerikanka Elisabeth Anderson-Sierra kaže kako joj je prije trudnoće bilo logično što češće darivati krv. "Sviđao mi se osjećaj da pomažem ljudima", rekla je. Danas, osam godina od rođenja prvog i sedam mjeseci od rođenja svog drugog djeteta, ova 'super mama' nedonoščadi i novorođenčadi diljem SAD-a daruje svoje mlijeko. Do sada je tako donirala čak 1600 litara, čime je postavila i novi Guinnessov svjetski rekord za najviše izdojenog mlijeka doniranog od jedne osobe. "Zabavno je postaviti rekord, no važno je da to podigne svijest o potrebama te djece", kaže majka dvoje koja za ogromne količine izdojenog mlijeka može 'zahvaliti' sindromu hiperlaktacije, zbog kojeg dnevno proizvede nevjerojatnih 5.6 litara! "Jedan manji dio ostavim za hranjenje mog 7-mjesečnog sina Benjamina, a ostalo doniram", rekla je i objasnila da joj je hiperlaktacija dijagnosticirana 2014., pa je tada konačno shvatila zašto je i u prvoj trudnoći, već oko 20. tjedna pod majicu morala stavljati krpe da ne bude sva mokra od mlijeka. "Bitno je samo da dok još proizvodim tako velike količine pijem puno vode i hidratiziram se", rekla je.

Svoje je prvo dijete, kaže, dojila, no to ni blizu nije bilo dovoljno da joj se grudi isprazne pa je neposredno prije hranjenja svoje bebe za višak mlijeka nekoliko puta dnevno koristila izdajalicu. "Proizvodnja mlijeka mi je bila neugodnija nego ijedna trudnoća, a nakon poroda mi je izdajalica tako često bila na prsima da gotovo uopće nisam mogla izlaziti. Život svake nove mame je dovoljno izoliran, a meni je zbog mlijeka bilo i gore nego mnogima", ispričala je.

Kada su vidjeli koliko mlijeka ima, liječnici su se, kaže, zabrinuli zbog mogućnosti tumora hipofize koji uzrokuje previše prolaktina, no tu su sumnju brzo otklonili i mami objasnili da je kod nje hormonalna promjena zbog trudnoće dovela do povećanja žlijezde hipofize. Inače, normalno je da je ona blago povećana kod svih trudnica i dojilja, no obično se brzo vrati u normalu, što se ovoj mami nije dogodilo. "Jednostavno je ostala nenormalno povećana", kaže, no bez obzira na neugodnosti Anderson-Sierra je odbila prijedlog liječnika da s lijekovima smanji zalihe prolaktina. "Da jesam, vjerojatno bih sve izgubila i ne bih mogla dojiti ni svoju djecu", objašnjava.

Druga je opcija bila pomno praćenje liječnika, medicinska skrb i redovito testiranje, što je novopečenoj mami zvučalo prihvatljivije. A budući da se u trudnoći ne može darivati krv, ubrzo je shvatila da neugodni sindrom može biti i blagoslov, jer će i s viškom mlijeka moći pomagati drugima. !"Darivanje majkama u rodilištu brzo se proširilo i na veliku banku mlijeka sa sjedištem u Kaliforniji, ali i na mame koje su me kontaktirale preko društvenih mreža, a koje žive u blizini.

"Moje je mlijeko tako pomoglo mnogim bebama u mom rodnom gradu Portlandu, Oregon, što mi je posebno drago", kaže. A manji problem s kojim se ova mama suočila, a s kojim se većina nikada ne sretne je, priča, skladištenje. "Suprugu nije baš bilo drago kada je, da u zamrzivač stane moje mlijeko morao riješiti ledomata, no ubrzo smo kupili i dvije škrinje pa ga je dobio natrag!", rekla je za Insider.

