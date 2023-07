Jeste li primijetili da većina fast food restorana ima crveni i žuti logo? Evo zašto!

Većina fast food restorana zapravo ima poprilično sličnu hranu. No, nisu im zajednički samo jelovnici prepuni hamburgera, već i sve tvrtke imaju slične sheme boja. Kako piše Mirror, to je potaknulo jednog korisnika Reddita na pitanje: "Zašto restorani brze hrane dijele iste sheme boja - crvenu, žutu i bijelu. Sinoć sam se vozio i prošao pokraj njih nekoliko i tako shvatio da mnoge tvrtke brze hrane dijele iste kombinacije boja sa svojim logotipovima. Zašto je to tako?"

Međutim, prema psihologinji i vodećoj stručnjakinji za boje Karen Haller, to nije samo slučajnost. Ona tvrdi da ove privlačne nijanse pomažu namamiti kupce na vrata, a da oni toga nisu ni svjesni. Prema objavi podijeljenoj na Kareninoj službenoj web stranici za savjetovanje o ponašanju, "raspoloženje koje ova kombinacija boja emitira savršeno je za njihovo ciljano tržište". Udubljujući se u znanost iza ovoga, Karen je napisala: "Gledajući pozitivne psihološke kvalitete crvene i žute boje u odnosu na industriju brze hrane, crvena izaziva stimulaciju, apetit, glad, ona privlači pozornost. Žuta izaziva osjećaje sreće i druželjubivosti. Kada kombinirate crvenu i žutu, radi se o brzini i hitrosti. Uđite, jedite i opet izađite."

Dodala je da je žuta također najvidljivija boja na dnevnom svjetlu, zbog čega se McDonald's M može vidjeti iz velike udaljenosti. Jezik boja prenosi se mozgu brže nego riječi ili oblici jer djeluju izravno na naše osjećaje i emocije. Karen se dotakla toga zašto je upravo McDonald's u posljednje vrijeme promijenio brojne boje poslovnica u zelenu, koja umjesto toga "izaziva osjećaje prirode i ekološki prihvatljivog". Ona kaže da pruža opušteniji i manje užurbani osjećaj, na način koji Karen uspoređuje sa Starbucksom.

Zadivljen ovim otkrićem, jedan je korisnik rekao: "Je li to razlog zašto mi krene slina na usta svaki put kad vidim pizzu?" Drugi korisnik je dodao: "Bez šale, tjera me da žudim za krumpirićima i kečapom. Kad stignem tamo, mislim da bih mogao uzeti McDouble i sendvič s piletinom da sve to isperem." Treći korisnik je rekao: "Svaki dan naučiš nešto novo."

