Ovaj cvijet podnosi i najveće vrućine: Uspijeva na suncu i prkosi svim vremenskim uvjetima

Prkos (Portulaca grandiflora) jedna je od najotpornijih ljetnih biljaka i odličan je izbor za sve koji žele raskošan cvjetni vrt i okučnicu uz minimalno održavanje. Porijeklom je iz Južne Amerike i pripada porodici tušnjeva (Portulacaceae), a u našim se vrtovima najčešće uzgaja kao jednogodišnja vrsta. Riječ je o niskoj sukulentnoj biljci, rasta između 10 i 20 centimetara, a koju ste vjerojatno već vidjeli u vrtovima diljem Hrvatske. Ima mesnate, crvenkaste stabljike i igličaste listove, a njezini cvjetovi su krupni, bez mirisa te dolaze u brojnim bojama, od bijele i žute do crvene, ljubičaste i dvobojnih kombinacija.

Cvate neprekidno od lipnja do prvih mrazova, a njegovi cvjetovi se zatvaraju tijekom noći i oblačnog vremena. Prkos se jednostavno razmnožava sjemenom koje se sije u ožujku i travnju, kada temperatura tla dosegne oko 15 °C. Sjeme se ne smije sijati preduboko jer mu je za klijanje potreban tanak sloj zemlje. Biljka se često sama zasijava, pa se na istom mjestu može pojavljivati iz godine u godinu, prenosi Agroklub.

Stručnjaci s portala Agroklub ističu da se mlade biljke presađuju krajem svibnja ili početkom ljeta, a preporučeni razmak između njih iznosi 10 do 15 centimetara. Zbog dugotrajne klijavosti sjemena, koje može opstati i do četiri godine, prkos je vrlo teško potpuno ukloniti iz vrta. Najbolje uspijeva na sunčanim položajima, u laganom, pjeskovitom i dobro dreniranom tlu. Ne traži često zalijevanje ni redovitu prihranu, a baš zbog otpornosti na sušu odličan je izbor za razdoblja visokih temperatura. Riječ je o vrlo zdravoj biljci koja rijetko obolijeva i nije privlačna nametnicima. Problemi se mogu pojaviti jedino u uvjetima previsoke vlage, kada je mogu napasti biljne uši. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova potiče se razvoj novih pupova i produljuje razdoblje cvatnje.