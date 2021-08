Jednostavnim trikom spriječite da hrana iskipi iz lonca i zaprlja štednjak

Tijekom kuhanja lako se smesti i zaboraviti da smo hranu stavili na štednjak, što često vodi do pregrijavanja i curenja hrane po štednjaku. Mnogi od nas znaju muku čišćenja istog nakon prolijevanja, no jedan korisnik TikToka otkrio je odličan trik kako to spriječiti i olakšati si kuhanje, prenosi Mirror.

U videu, koji je pregledan više od 8,5 milijuna puta, Sidney Raz pokazao je kako spriječiti prekuhavanje i prolijevanje hrane, a sve što je potrebno je samo jedna kuhača. Naime, kako biste spriječili kipljenje hrane iz posude, sve što trebate napraviti je preko vrha posude staviti drvenu kuhaču.

Drvena kuhača razbija koheziju mjehurića te se oni raspadaju i šire se po ostatku posude. Tako se hrana i dalje ravnomjerno kuha te kipi, ali ne curi po štednjaku.

Mnogi su ostali šokirani trikom te priznali kako im nikada nije palo napamet da je rješenje tako jednostavno. “Ček, što? Radim li ja išta ispravno u svom životu?”, pitao se jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “Kako ovo nisam prije otkrila?”

Napustio fakultetske klupe da bi se bavio jabukama, pa osim njih – pobrao i nagrade: