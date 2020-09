Ispravno čišćenje daske za rezanje: Nakon svakog korištenja je operite, a jednom mjesečno napravite ovaj trik

Istraživanja iz devesetih godina prošlog stoljeća u časopisu Journal of Protection of Food otkrila su da, budući da drvene ploče imaju manje posjekotina i ogrebotina, one zadržavaju manje bakterija i lakše se čiste. Međutim, još jedno staro istraživanje iznosi protuargument: zadržavanje vode u drvu čini je leglom klica. Stoga je bitno redovito čistiti daske za rezanje, prenosi MindBodyGreen.

Nakon svake upotrebe

Svaki put kada koristite dasku za rezanje, preporučuje se da je nakon toga obrišete vrućom vodom i deterdžentom za suđe. Zatim je dobro osušite koristeći krpu za suđe. Ne sušite je na zraku jer može doći do nakupljanja klica tijekom vremena, a nije ni dobra ideja staviti je u perilicu posuđa.

Dezinfekcija svaka dva tjedna

Uz redovita brisanja, morat ćete temeljitije dezinficirati ploču svakih nekoliko tjedana, pogotovo ako je koristite za rezanje sirovog mesa. Zapravo je dobra ideja odvojiti daske za pripremu mesa i povrća, a prve češće dezinficirati. Da biste to napravila, možete nanijeti tanki sloj vodikovog peroksida na dasku, ostaviti da odstoji nekoliko minuta, zatim obrisati suhom spužvom, isprati toplom vodom i temeljito osušiti. Ako nemate pri ruci vodikov peroksid, kao zamjenu možete koristiti jabučni ocat. Ako prvi put nanosite vodikov peroksid ili ocat na dasku, najprije napravite mali test ako biste bili sigurni da neće oštetiti drvo.

Čišćenje abrazivnom smjesom

Svakih mjesec dana čistite drvenu ploču abrazivnom smjesom kako bi pokupili trajne ostatke. Ovo je dobra tehnika koju koristite i kad daska počne neugodno mirisati.

Pospite sol na čistu dasku i pustite da odstoji desetak minuta. Upotrijebite polovicu limuna za ribanje daske, a ostatke soli bacite u kantu za smeće.

Ploču dobro isperite vrućom vodom kako biste se riješili ostataka soli ili limuna. Potpuno osušite krpom.

Ako je daska i dalje smrdljiva nakon ovakvog čišćenje, dodajte sodu bikarbonu kako biste neutralizirali mirise. Pospite je na dasku, trljajte spužvom ili krpom, a zatim ponovno isperite vrućom vodom i potpuno osušite.

