Pretjerali ste s jelom i pićem za blagdane? Ovih 7 zdravih napitaka brzo će vas vratiti u život
Ako se ovih dana osjećate tromo i naduto, niste jedini. Uživanje u jelu i piću tijekom blagdana na mnogima je ostavilo traga. Srećom, uvijek možemo posegnuti za detoksom. To ne znači čarobno brisanje svega pojedenog, nego pametan povratak navikama koje olakšavaju probavu i hidrataciju. Pritom napici mogu biti najbolji početak, a ovo je 7 provjerenih kombinacija koje su pravi 'reset' za organizam.
Topla voda s limunom: Topla voda s limunom klasik je s razlogom: hidratizira i lagano 'pokreće' jutro bez težine. Kiselina iz limuna mnogima odgovara kao osvježavajući kontrast nakon teže hrane. Najbolje je piti polako, na prazan želudac ili uz lagani doručak, bez pretjerivanja s količinom limuna.
Čaj od đumbira s medom i limunom: Đumbir je idealan kada vas muči osjećaj nadutosti i sporija probava. Topli čaj grije, smiruje i često pomaže da se tijelo brže vrati u ritam nakon previše grickalica i kasnih večera. Ako dodajete med, stavite ga tek kad se čaj malo ohladi, da zadrži aromu i nježnu slatkoću.
Zeleni čaj s mentom: Zeleni čaj je lagan, a opet dovoljno 'živahan' da zamijeni drugu kavu u danu. Menta mu daje svježinu i dodatni osjećaj lakoće, posebno nakon obilnijeg ručka. Pijte ga između obroka jer nekima može smetati ako se uzima na potpuno prazan želudac.
Voda s krastavcem i limetom: Ovaj napitak je doslovno hidratacija s okusom. Jednostavan je, a osvježavajući, pravi mali spa tretman u čaši. Krastavac daje blagu, čistu aromu, a limeta sve podiže na višu razinu bez dodatnog šećera. Držite bokal u hladnjaku i pijuckajte tijekom dana umjesto sokova i gaziranih napitaka.
Smoothie od špinata, jabuke i banane: Kada vam treba nešto konkretnije, smoothie može biti lagani obrok koji ne opterećuje. Špinat donosi 'zeleno' i svježinu, jabuka kiselkastu notu, a banana kremastu teksturu i prirodnu slatkoću. Najbolji je za jutro ili kao međuobrok, posebno ako ste se naviknuli na blagdansko grickanje.
Kefir ili jogurt napitak s cimetom: Nakon blagdana crijeva često traže mirniji režim, a fermentirani mliječni napici mnogima djeluju kao dobar povratak balansu. Cimet daje osjećaj 'slatkog' bez pravog deserta i sjajno ide uz kremastu bazu. Popijte ga kao međuobrok, umjesto peciva ili slatkiša koji bi vas brzo mogli vratiti u začarani krug.
Čaj od koprive: Čaj od koprive često biraju oni koji žele jednostavan, biljni napitak bez puno dodataka. Ima 'čist' okus i odlično sjeda kada želite smanjiti unos kave i zaslađenih napitaka. Pijte ga umjereno i kroz dan, a najbolji je uz laganiju prehranu i više vode.