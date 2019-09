Hrvati otkrili: Evo koje proizvode smo obožavali, a više ih nema

O ovoj temi raspravljali su hrvatski korisnici mreže Reddit gdje je osvanula objava koja ih poziva da se prisjete proizvoda koje su obožavali koristiti, ali se više ne mogu pronaći na policama trgovina. Teorija kako su Hrvati veliki gurmani ponovno je potvrđena jer su se samo rijetki sjetili neprehrambenih proizvoda.

Runolist čokolada

Nekoliko korisnika ugodno je iznenađeno kada im je objašnjeno kako se kultna Kraševa čokolada ponovno proizvodi. Uz nju, Hrvati se ponovno mogu osladiti i jednako poznatom Trijumf čokoladom koja je imala istu sudbinu kao i Runolist.

Ledeni čaj

Nestea bio je sinonim za ledeni čaj, a prije nekog vremena zamijenjen je s Fuzetea- drugom inačicom popularnog osvježenja.

- Fuzetea nije mu ni blizu - glasi jedan od komentara.

Sladoledi

Ako je suditi po komentarima na ovu objavu, omiljena hrvatska slastica je sladoled, a ljudima nedostaje nekoliko različitih. Banana sladoled od Leda favorit bio mnogima, a uz bok mu stoje i sladoledi u prozirnim paketićima za koje su komentirali kako su okusom podsjećali na sadašnji Cedevita sladoled.

- Sladoled koji je na sebi imao sličicu Divokoze , mislim da su ga Slovenci proizvodili - jedan je od komentara na objavu, a mi saznajemo kako se radi o tada jako popularnom sladoledu Zlatorog koji je bio kornet.

- Meni fali Bubamara sladoled. To je bio Ledov sladoled kad sam bio mali. Vanilija unutra, crveni jagoda preljev i čokolada točkice. Ne znam kako se točno zvao, ali on i Silk Milk su mi bili sladoledi djetinjstva - rekao nam je Mario.

Časopisi

Kao mali predah od hrane kazali su da im nedostaju i neki od megapopularnih časopisa poput Danas i Starta. Danas je bio politički tjednik kojeg je tiskala izdavačka kuća Vjesnik, a izlazio je deset godina. Iz iste kuće dolazio je i Star koji je bio malo drugačiji, osim političkog i informativnog sadržaja bio je poznat i zbog duplerica na kojima su neke od najljepših žena Jugoslavije pozirale gole.

Obuća

- Iz djetinjstva mi najviše nedostaju Jugoplastika sandale. Bile su mi predivne i značile su mi više nego da sada imam Manolice. U njima smo išli i po zemlji i po žalu i u more. Do sljedeće sezone bi nam se vidjeli tragovi na stopalima, negdje je bilo osunčano, a gdje je bila sandala bi bilo potpuno bijelo. Nismo ih skidali jer bi to bilo gubljenje vremea, a uvijek nas je čekala ekipa. Ulazili smo u more u njima pa bi kopča zahrđala - ispričala nam je Gordana koja i sada žali za tim sandalama.

Kozmetika

Dok su se brojne žene na Redditu potužile kako im je žao što više u ljekarnama ne mogu pronaći groždanu mast koja je mnogima služila kao prvi kozmetički proizvod, naša sugovornica žali za nečim recentnijim.

- Nedostaje mi Trend It Up puder broj 5. Ja sam smrtno blijeda, a valjda takvih svijetlih nema previše pa ga više ne nabavljaju. Šmrc! - kazala nam je Barbara i time posvjedočila kako ne žale svi samo za proizvodima iz djetinjsva, a s njom se slaže i Marija.

- Nekoliko godina sam koristila određenu boju za kosu koja je jedina u potpunsoti odgovarala mojoj kosi. Održavanje crvene bojane kose je jako teško, a bez moje Palette Deluxe nijanse čini mi se gotovo nemogućim - rekla je.

Salama s gljivama

- Salame s gljivama. Jednog dana su nestale i ništa o njima se ne može naći - jedan je od komentara na Redditu, a s njim se slaže i Ines.

- Bila je sa šampinjonima. Mislim da je to Vindija proizvodila, a da se je bio Cekin narezak - rekla je Ines koja se rado sjeća ukusnim sendviča.

