Grčevi i bolovi u trbuhu: Što ih uzrokuje i kako ih ublažiti?

Grčevi i bolovi u trbuhu mogu biti vrlo neugodni, ali u većini slučajeva ne traju dugo. Najčešće su povezani s probavnim sustavom, a dobro je znati da se takve tegobe često mogu ublažiti jednostavnim mjerama. Ipak, treba prepoznati i situacije u kojima grčevi i bol nisu bezazleni, i u kojima ne treba samo čekati da prođu, nego je važno potražiti liječničku pomoć.
Što uzrokuje grčeve i bolove u trbuhu?
Iako su neugodni i nekada mogu biti simptom ozbiljnijeg zdravstvenog problema, grčevi i bolovi u trbuhu - posebno ako se javljaju samo povremeno - najčešće nisu razlog za zabrinutost.
Postoji više mogućih uzroka zbog kojih se javljaju, a ovo su najčešći:
- konzumacija “teške” hrane, ponajviše masne hrane jer se masnoće dugo probavljaju, a problemu doprinose i prevelik unos soli, kofeina, te konzumacija jako začinjene hrane1
- alergija ili intolerancija na hranu, primjerice na mliječne proizvode, odnosno laktozu, ili neku drugu (uvijek istu) vrstu hrane2
- upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, koje uzrokuju kroničnu upalu probavnog trakta3
- trovanje hranom, nakon konzumacije inficirane hrane4
- vjetrovi, odnosno osjećaj nadutosti, kao posljedica nakupljanja plinova u crijevima5
- stres, zbog snažne veze između mozga i probavnog trakta6
- menstruacija, kao okidač grčeva koji se ne javljaju u probavnom traktu, nego se osjete u donjem dijelu trbuha7
Kako ublažiti grčeve i bol u trbuhu?
Liječenje grčeva i boli u trbuhu ovisi o uzroku - može uključivati kombinaciju prirodnih metoda, lijekova (dostupnih uz liječnički recept ili u ljekarni bez recepta), a u nekim slučajevima može biti potreban i kirurški zahvat.
Ako ste uvjereni da su grčevi i bolovi vezani uz probavu, ono što možete napraviti kod kuće je pobrinuti se za odmor crijeva, odnosno smanjiti unos hrane ili jesti samo lako probavljivu hranu poput dvopeka ili banana.
Hidratacija je posebno važna pa svakako pijte dovoljno vode ili nezaslađenog čaja. Poznato je da čaj od đumbira može pomoći kod probavnih smetnji, sladić (slatki korijen) kod nadutosti i plinova, a metvica (menta) može pomoći opustiti crijevne mišiće.
Može pomoći i vrlo jednostavna toplinska terapija: topla kupka ili držanje termofora s toplom vodom na bolnom mjestu.8
Iako se pojava grčeva i boli u trbuhu ne može uvijek spriječiti, jednostavnim životnim navikama možete smanjiti rizik. To uključuje dovoljan unos tekućine, uravnoteženu prehranu, jedenje manjih obroka i izbjegavanje hrane za koju primijetite da vam izaziva bol i grčeve. Osim toga, važno je i kretati se tijekom dana, kao i paziti na to ne liježete brzo nakon jela.9
Kada potražiti liječničku pomoć?
U nekim slučajevima, grčevi i bol u području trbuha mogu upućivati na ozbiljan zdravstveni problem.
Potražite hitnu medicinsku pomoć ako:
- osjetite jaku bol u trbuhu, a trudni ste manje od 16 tjedana
- osjetite bol u trbuhu koja se pojavila iznenada ili je vrlo jaka
- osjećate bol kada dodirnete trbuh
- povraćate krv ili sadržaj koji izgledom nalikuje na mljevenu kavu
- imate stolicu koja je krvava ili crna, ljepljiva i izrazito neugodnog mirisa
- ne možete mokriti, obaviti veliku nuždu ili ispustiti vjetrove
- otežano dišete i/ili osjećate bol u prsima
- imate dijabetes i povraćate
- osoba u vašoj blizini osjeća bol u trbuhu i izgubi svijest.
Obavezno razgovarajte s liječnikom ako:
- osjećate bol u trbuhu koja se vrlo brzo pogoršava
- osjećate bol ili nadutost u trbuhu koja ne prolazi ili se stalno ponovno javlja
- uz bol u trbuhu imate poteškoće s gutanjem hrane
- gubite kilograme iako ne pokušavate smršavjeti
- iznenada mokrite puno češće ili rjeđe nego inače, ili je mokrenje bolno
- krvarite iz anusa ili rodnice, ili imate neuobičajen vaginalni iscjedak
- imate proljev koji ne prolazi nakon nekoliko dana.10
Buscopan tablete* primjenjuju se kod pojave grčeva u probavnom sustavu i urogenitalnom traktu, te grčeva i otežane pokretljivosti žučnih puteva.
*Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
