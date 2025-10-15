Grčevi i bolovi u trbuhu: Što ih uzrokuje i kako ih ublažiti?

Grčevi i bolovi u trbuhu mogu biti vrlo neugodni, ali u većini slučajeva ne traju dugo. Najčešće su povezani s probavnim sustavom, a dobro je znati da se takve tegobe često mogu ublažiti jednostavnim mjerama. Ipak, treba prepoznati i situacije u kojima grčevi i bol nisu bezazleni, i u kojima ne treba samo čekati da prođu, nego je važno potražiti liječničku pomoć.

Što uzrokuje grčeve i bolove u trbuhu?

Iako su neugodni i nekada mogu biti simptom ozbiljnijeg zdravstvenog problema, grčevi i bolovi u trbuhu - posebno ako se javljaju samo povremeno - najčešće nisu razlog za zabrinutost.

Postoji više mogućih uzroka zbog kojih se javljaju, a ovo su najčešći:

konzumacija "teške" hrane, ponajviše masne hrane jer se masnoće dugo probavljaju, a problemu doprinose i prevelik unos soli, kofeina, te konzumacija jako začinjene hrane

alergija ili intolerancija na hranu, primjerice na mliječne proizvode, odnosno laktozu, ili neku drugu (uvijek istu) vrstu hrane

upalne bolesti crijeva, poput Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa, koje uzrokuju kroničnu upalu probavnog trakta

trovanje hranom, nakon konzumacije inficirane hrane

vjetrovi, odnosno osjećaj nadutosti, kao posljedica nakupljanja plinova u crijevima

stres, zbog snažne veze između mozga i probavnog trakta

, zbog snažne veze između mozga i probavnog trakta menstruacija, kao okidač grčeva koji se ne javljaju u probavnom traktu, nego se osjete u donjem dijelu trbuha7

Kako ublažiti grčeve i bol u trbuhu?

Liječenje grčeva i boli u trbuhu ovisi o uzroku - može uključivati kombinaciju prirodnih metoda, lijekova (dostupnih uz liječnički recept ili u ljekarni bez recepta ), a u nekim slučajevima može biti potreban i kirurški zahvat.

Ako ste uvjereni da su grčevi i bolovi vezani uz probavu, ono što možete napraviti kod kuće je pobrinuti se za odmor crijeva, odnosno smanjiti unos hrane ili jesti samo lako probavljivu hranu poput dvopeka ili banana.

Hidratacija je posebno važna pa svakako pijte dovoljno vode ili nezaslađenog čaja. Poznato je da čaj od đumbira može pomoći kod probavnih smetnji, sladić (slatki korijen) kod nadutosti i plinova, a metvica (menta) može pomoći opustiti crijevne mišiće.

Može pomoći i vrlo jednostavna toplinska terapija: topla kupka ili držanje termofora s toplom vodom na bolnom mjestu.8

Iako se pojava grčeva i boli u trbuhu ne može uvijek spriječiti, jednostavnim životnim navikama možete smanjiti rizik. To uključuje dovoljan unos tekućine, uravnoteženu prehranu, jedenje manjih obroka i izbjegavanje hrane za koju primijetite da vam izaziva bol i grčeve. Osim toga, važno je i kretati se tijekom dana, kao i paziti na to ne liježete brzo nakon jela.9

Kada potražiti liječničku pomoć?

U nekim slučajevima, grčevi i bol u području trbuha mogu upućivati na ozbiljan zdravstveni problem.

Potražite hitnu medicinsku pomoć ako:

osjetite jaku bol u trbuhu, a trudni ste manje od 16 tjedana

osjetite bol u trbuhu koja se pojavila iznenada ili je vrlo jaka

osjećate bol kada dodirnete trbuh

povraćate krv ili sadržaj koji izgledom nalikuje na mljevenu kavu

imate stolicu koja je krvava ili crna, ljepljiva i izrazito neugodnog mirisa

ne možete mokriti, obaviti veliku nuždu ili ispustiti vjetrove

otežano dišete i/ili osjećate bol u prsima

imate dijabetes i povraćate

osoba u vašoj blizini osjeća bol u trbuhu i izgubi svijest.

Obavezno razgovarajte s liječnikom ako:

osjećate bol u trbuhu koja se vrlo brzo pogoršava

osjećate bol ili nadutost u trbuhu koja ne prolazi ili se stalno ponovno javlja

uz bol u trbuhu imate poteškoće s gutanjem hrane

gubite kilograme iako ne pokušavate smršavjeti

iznenada mokrite puno češće ili rjeđe nego inače, ili je mokrenje bolno

krvarite iz anusa ili rodnice, ili imate neuobičajen vaginalni iscjedak

imate proljev koji ne prolazi nakon nekoliko dana.10

