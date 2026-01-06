Poklon na prvom spoju ostavio ju je bez riječi: 'Nema spoja koji će to nadmašiti'

Prvi spoj često ostavlja najjači dojam jer postavlja ton za daljnji razvoj veze. Na temelju prvih razgovora, ponašanja i pažnje koju osoba pokazuje, stvaramo očekivanja i osjećaje koji mogu oblikovati cijeli budući odnos. Upravo zato mnogi ljudi pridaju posebnu pažnju planiranju i odabiru aktivnosti za prvi susret, želeći ostaviti pozitivan i nezaboravan dojam. Jedna australska influencerica postala je viralna zbog neobičnog poklona koji je dobila na prvom spoju.

Celeste Joan podijelila je na TikToku priču o neobičnom prvom spoju. Rekla je da se spojila s muškarcem na Hingeu, aplikaciji za upoznavanje, te je odlučila izaći na spoj s njim nakon razmijenjenih poruka. "Odmah mi je poslao svoj broj i rekao: 'Hej Celeste, brišem ovu aplikaciju. Volio bih ti umjesto toga poslati poruku. Stvarno me zanimaš'. Rezervirao je mjesto i dogovor je bio da se u utorak u 20 sati nađemo tamo", ispričala je Joan. Kada je stigla na spoj, tada joj je bilo jasno da je on još veći ulov nego što je očekivala, piše New York Post.

"Što vidim za šankom pored njega? Lazanje. Donio je lazanje, napravljene prema njegovom domaćem receptu, da ih degustiram", rekla je u videu na TikToku. Naime, Joan je u opisu svog profila na aplikaciji za upoznavanje napisala da su lazanje njezin jezik ljubavi. "Ne mogu ovo izmisliti. Mirisale su nevjerojatno", rekla je. Joan je čak primijetila da je muškarac lazanje pripremio na ispravan način jer je umak bio napravljen dva dana ranije.

Otkrila je da je jelo bilo ukusno. "Ne znam hoću li moći izaći na još jedan spoj. Nema spoja koji će ikada nadmašiti ovo. Neću mu reći koliko je dobro jer će se umisliti, ali lazanje su nevjerojatne", rekla je u videu u kojem isprobava jelo. Mnogi su korisnici bili oduševljeni ponašanjem muškarca na prvom spoju. "Udaj se tog muškarca", "Podignuo je standard za spojeve", samo su neki od komentara ispod videa.

No, Joan je razočarala mnoge pratitelje priznanjem da njoj i tom muškarcu nije bilo suđeno. Objavila je video u kojem je ispričala što se dogodilo nakon spoja i rekla da je muškarac na kraju odlučio da oni jednostavno neće uspjeti. "Rekao je: 'Pogledao sam tvoj Instagram i htio sam ti dati do znanja da tražiš Božjeg čovjeka, a ja to nisam. Više puta sam mu preko telefona rekla: 'Jako cijenim ovo. Cijenim što mi govoriš da moje vrijednosti i ciljevi za budućeg partnera nisu ono što ti možeš ispuniti'. To mi se jako svidjelo. Bez sumnje, to je bio najbolji spoj. On je jednostavno sjajan dečko u svakom pogledu", zaključila je.