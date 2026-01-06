RECEPT DANA Ovo je najbolji recept za pitu zeljanicu: Jednom kad je probate uvijek ćete je raditi

Miris domaće pite koja se peče u pećnici mnoge vraća ravno u kuhinju naših baka. Zeljanica je jedno od onih jela koje se ne priprema na brzinu, nego s ljubavlju, strpljenjem i poštovanjem prema tradiciji. Tanka, ručno vučena tijesta, sočan nadjev od svježeg zelja i blaga kiselkastost koja se savršeno slaže s hrskavom koricom – upravo su to razlozi zašto je ova pita bezvremenski klasik balkanske kuhinje.
Ovo je provjeren, domaći recept kakav se prenosi generacijama. Jednostavan je, ali traži malo pažnje i osjećaja u rukama. Jednom kada je pripremite na ovaj način, zeljanica će postati stalni gost na vašem stolu – za nedjeljni ručak, večeru ili posebne prilike.
Sastojci:
Za tijesto:
- 500 g glatkog brašna
- 1 žličica soli
- 2 žlice ulja
- oko 300 ml mlake vode
Za nadjev:
- 1 kg svježeg zelja (blitva ili miješano zelje)
- 1 manji luk (po želji)
- 2 jaja
- 150 g svježeg kravljeg sira
- 100 ml kiselog vrhnja
- sol po ukusu
Za premazivanje:
- ulje ili otopljeni maslac
Priprema: U veću zdjelu stavite brašno i sol, dodajte ulje i postupno ulijevajte mlaku vodu dok ne dobijete glatko, mekano tijesto. Mijesite dok ne postane elastično i prestane se lijepiti za ruke. Oblikujte kuglu, premažite je s malo ulja, pokrijte krpom i ostavite da odmara najmanje 30 minuta. Zelje operite, sitno nasjeckajte i lagano posolite. Ostavite nekoliko minuta pa ga rukama dobro ocijedite. Dodajte sitno sjeckani luk (ako ga koristite), jaja, svježi sir i kiselo vrhnje. Sve dobro izmiješajte i po potrebi dodatno posolite.
Odmoreno tijesto podijelite na dvije kugle. Svaku najprije razvaljajte oklagijom, a zatim rukama pažljivo razvlačite od sredine prema rubovima dok ne postane gotovo prozirno. Rubove koji su deblji lagano odstranite. Tijesto poprskajte s malo ulja, ravnomjerno rasporedite nadjev pa zarolajte ili složite prema želji. Pitu možete slagati spiralno u okrugli lim ili u duge savijače u pravokutni pleh. Vrh obilno premažite uljem ili otopljenim maslacem. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 190 °C oko 35–40 minuta, dok pita ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava. Pečenu zeljanicu lagano poprskajte s nekoliko kapi vode i pokrijte krpom na 5 minuta kako bi omekšala. Poslužite toplu, uz čašu jogurta ili kiselog mlijeka.