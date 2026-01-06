Stalno ste umorni iako spavate dovoljno? Možda vam samo nedostaje ovog vitamina!

Sedam do devet sati sna svake noći, zamračena soba, rutina odlaska na spavanje — sve radite "po pravilima", ali se i dalje budite iscrpljeni? Ako vam kronični umor postaje svakodnevica, stručnjaci upozoravaju na jedan često zanemaren uzrok: nedostatak ključnih vitamina, posebno vitamina B12.
“Esencijalni vitamini su oni bez kojih tijelo ne može pravilno funkcionirati, ali ih moramo unositi hranom ili dodacima prehrani”, pojašnjava obiteljska liječnica dr. Marie Ramas za Parade. Dodaje kako vitamini pomažu stanicama u radu, podržavaju mozak i sudjeluju u stvaranju crvenih krvnih stanica. Kada ih nema dovoljno, posljedice se brzo osjete — najčešće kroz kronični umor.
“Nizak B12 može uzrokovati probleme s pamćenjem, promjene raspoloženja i mentalni umor”, naglašava dr. Ramas. Brojna istraživanja pokazuju da je ovaj vitamin ključan za zdravlje mozga, ali i za proizvodnju energije u tijelu. “Bez dovoljno B12, vaše tijelo ne može učinkovito pretvarati masti, proteine i ugljikohidrate u energiju”, objašnjava internistica dr. Tatiana Echeverry. Zato se javlja umor, slabost i mentalna magla.
B12 je važan i za stvaranje crvenih krvnih stanica, pa njegov dugotrajan manjak može dovesti i do anemije. “To uzrokuje manjak kisika u tkivima, što se manifestira kao slabost, kratak dah ili ubrzani rad srca”, dodaje dr. Raj Dasgupta.
Neki ljudi imaju povećane šanse razviti manjak vitamina B12, među njima:
- osobe starije od 50 godina
- vegani i vegetarijanci
- ljudi s Crohnovom bolešću ili ulceroznim kolitisom
- osobe nakon barijatrijske operacije
- oni koji uzimaju IPP lijekove ili metformin
- osobe koje pretjerano konzumiraju alkohol
Simptomi nedostatka vitamina B12
Blagi manjak može proći gotovo nezapaženo, no mogu se javiti:
- stalni umor
- vrtoglavica
- blijeda koža
- probavne tegobe
- razdražljivost
- glavobolje i smanjena koncentracija
- trnci u prstima ruku i nogu
Ozbiljniji nedostatak može uzrokovati:
- kratkoću daha
- ubrzan rad srca
- neurološke probleme
- probleme s hodanjem
- zbunjenost, paranoju pa čak i simptome demencije
Što prije se otkrije, veća je šansa da se spriječe trajna oštećenja živaca.
Kako provjeriti razinu B12? Jednostavan krvni test dovoljan je za otkrivanje manjka. Liječnik može zatražiti i dodatne pretrage kako bi utvrdio uzrok — je li problem nedovoljan unos ili smanjena apsorpcija.
A što ako nemam manjak?
Stručnjaci upozoravaju da se ne smijemo sami dijagnosticirati. “Većina ljudi nema manjak vitamina”, kaže dr. Alex Dimitriu, stručnjak za spavanje. Dodaje kako su uzroci umora najčešće stres i nedovoljna kvaliteta sna, a ne nutritivni manjak.
Koliko B12 trebamo dnevno?
Preporučene dnevne količine:
- odrasli: 2,4 mcg
- trudnice: 2,6 mcg
- dojilje: 2,8 mcg
Kako povećati unos B12 kroz prehranu?
Najbolji izvori su:
- školjke
- losos i tuna
- jaja
- mliječni proizvodi
- Vegani i vegetarijanci mogu posegnuti za obogaćenim žitaricama, biljnim mlijekom i nutritivnim kvascem.
Trebate li dodatke prehrani? Možda — ali ne bez savjetovanja s liječnikom. Dodaci mogu prikriti ozbiljne zdravstvene probleme ili stupiti u interakciju s lijekovima. “Najvažnije je otkriti uzrok, a ne samo uzimati dodatke”, naglašava dr. Dasgupta.
Ako se stalno osjećate iscrpljeno, a spavate dovoljno, razgovor s liječnikom i jednostavan krvni test mogu biti prvi korak do boljeg razumijevanja vašeg umora — i rješenja koje će vratiti vašu energiju.
