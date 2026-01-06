Naši Portali
ima ih posvuda!

Štrige su vam preplavile dom? Uz ove trikove riješit ćete ih se zauvijek!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
06.01.2026.
u 13:08

Štrige nisu znak nečistoće, već pokazatelj da vaš dom nudi previše dobrih uvjeta – barem iz njihove perspektive.

Pojavljuju se iznenada. Dok perete zube ili tražite papuče ispod kreveta, stvorenje s više nogu nego što ih možete izbrojati projuri pored vas. Iako štrige nisu opasne – ne prenose bolesti, ne oštećuju namještaj i zapravo vas uopće ne zanimaju – njihova brzina, neobičan izgled i činjenica da se pojavljuju niotkuda dovoljne su da izazovu nelagodu, prenosi City Magazine

Riječ je o kućnim stonogama – iznenađujuće sofisticiranim grabežljivcima koji se u vaš dom ne useljavaju iz hira, već iz vrlo pragmatičnih razloga. Hrana, zaklon i stabilni mikroklimatski uvjeti često ih vode ravno u kupaonice, podrume i ostave. Razumijevanje onoga što ih privlači prvi je korak prema dugoročnom rješenju – bez otrova, panike i nepotrebne drame.

1. Hrana na dohvat “noge”: Kućne stonoge (Scutigera coleoptrata) su predatori. Hrane se paukovima, srebrnim ribicama, mravima, žoharima i drugim sitnim kukcima. Ako primjećujete stonoge, to često znači da u vašem domu već postoji razvijen “meni”. Njihova prisutnost nerijetko otkriva širi ekosustav koji se ne vidi na prvi pogled.

2. Vlažnost i povoljna mikroklima: Topla, tamna i vlažna mjesta njihovo su prirodno stanište. Kupaonice, podrumi, kuhinje, prostori ispod sudopera, iza perilica rublja ili uz cijevi za grijanje idealni su za njih. Visoka vlažnost i slaba ventilacija stvaraju savršene uvjete i za njihov plijen – pa ih stonoge logično slijede.

3. Sezonski i vanjski utjecaji: Obilne kiše, suše ili nagle temperaturne promjene tjeraju stonoge iz vanjskog okruženja u zatvorene, stabilnije prostore. Zbog toga su češće tijekom hladnijih mjeseci ili nakon dugotrajnih padalina.

4. Pukotine i “skriveni ulazi”: Sitne pukotine u zidovima, loše brtve, nezapečaćene cijevi i prozori idealni su ulazi. Ako dom nudi mnogo ulaznih točaka i još više zaklona, stonoge će ga vrlo brzo prepoznati kao savršeno utočište.

Jednostavni trikovi s kojima ćete se riješiti mrava iz svog doma
1/7

Znakovi da imate posla sa stonogama

  • Česta viđanja: Povremena štriga nije alarm, ali redovita pojava – danju ili noću – upućuje na stabilnu populaciju.
  • Egzuvije (odbačeni oklopi): Prozirne, suhe “ljuske” znak su da stonoge rastu i razmnožavaju se.
  • Povećana prisutnost drugih insekata: Gdje ima plijena, ima i predatora.
  • Više jedinki na istom mjestu: To obično znači idealne uvjete za hranjenje i skrivanje.

Kako spriječiti pojavu stonoga?

1. Uklonite izvor hrane: Bez insekata – nema stonoga. Redovito čišćenje, zatvorene posude za hranu, usisavanje kutova i prirodni repelenti (ocat, soda bikarbona, eterična ulja) smanjuju populaciju sitnih kukaca.

2. Smanjite vlagu u prostoru: Odvlaživači zraka, dobra ventilacija i redovita kontrola cijevi i odvoda ključni su. Suh prostor za stonoge znači – neprijateljski teren.

3. Zabrtvite dom: Zatvorite pukotine oko vrata, prozora i instalacija, zamijenite stare brtve i postavite mrežice na ventilacijske otvore. Ne zaboravite podrume, tavane i temelje.

4. Održavajte okoliš oko kuće: Uklonite vlažno lišće, drvo i stajaću vodu, očistite oluke i orežite vegetaciju uz kuću. Vanjski nered često je prvi korak prema unutarnjem problemu.

Prirodna rješenja bez kemikalija

  • Dijatomejska zemlja: Netoksični prah koji isušuje insekte oštećujući njihov egzoskelet. Siguran je za ljude i kućne ljubimce.
  • Sprej od octa i vode: Djelotvoran za lokalnu primjenu u kutovima i pukotinama.
  • Eterična ulja: Paprena metvica, čajevac, eukaliptus i limunska trava stvaraju okruženje koje stonoge izbjegavaju.

Štrige nisu znak nečistoće, već pokazatelj da vaš dom nudi previše dobrih uvjeta – barem iz njihove perspektive. Iako njihov izgled često izaziva instinktivnu nelagodu, problem je rješiv. Uz malo znanja, dosljednosti i prirodnih mjera, vaš dom može ponovno postati prostor u kojem ste vi jedini stanovnik.

Znanstvenici upozoravaju: Nikada ne ubijajte pauka kojeg ste pronašli u domu

Znanstvenici upozoravaju: Nikada ne ubijajte pauka kojeg ste pronašli u domu
Nametnici insekti nametnik štriga stonoga

