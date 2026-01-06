Ipak je najvažniji obrok u danu: Evo zašto ne biste trebali preskakati doručak

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u danu, no unatoč tome mnogi ga ljudi redovito preskaču. U ubrzanom načinu života i zbog nedostatka vremena, doručak je često prvi obrok koji se izostavlja. Iako se preskakanje jutarnjeg obroka nekima čini bezazlenim ili čak korisnim, sve je više istraživanja koja upozoravaju da takva praksa može imati negativne posljedice za zdravlje. Stručnjaci su upozorili ljude da ne preskaču doručak jer je studija otkrila zabrinjavajuću vezu između nekonzumiranja doručka i povećanog rizika od pretilosti i kardiovaskularnih bolesti.

Istraživanje, objavljeno u ScienceDirectu, otkrilo je da je preskakanje doručka tema o kojoj se mnogo raspravlja zbog potencijalnih zdravstvenih posljedica u više područja, ali postoje razlozi za zabrinutost. Naime, preskakanje doručka povezano je s raznim štetnim zdravstvenim učincima te dokazi ističu povezanost s pretilošću i debljanjem zbog promijenjenih hormonalnih odgovora koji utječu na glad i energetsku ravnotežu. Osim toga, izbjegavanje jutarnjeg obroka može negativno utjecati na crijevnu mikrobiotu, doprinoseći sistemskoj upali i metaboličkoj disfunkciji. Studija je naglasila da postoje potencijalne veze s povećanim rizikom od raka putem upalnih putova, dok su kognitivni pad, poremećaji raspoloženja i sportske performanse također narušeni, piše Daily Express.

Istraživanje je pokazalo da preskakanje doručka može pogoršati anksioznost i depresiju utječući na regulaciju neurotransmitera. Također može utjecati na opće kognitivno zdravlje i stabilnost raspoloženja zbog neredovitih obrazaca obroka. U svom zaključku, istraživači su napomenuli da iako je preskakanje doručka steklo popularnost zbog svojih potencijalnih metaboličkih koristi, postoje novi dokazi koji naglašavaju njegove negativne zdravstvene implikacije na različite fiziološke i kognitivne sustave.

Nalazi su pokazali da sustavni pregled ističe dosljednu povezanost između preskakanja doručka i povećanog apetita, inzulinske rezistencije, kardiovaskularnog rizika, pretilosti, disbioze crijevnog mikrobioma i sistemske upale, što može pridonijeti povećanom riziku od kroničnih bolesti, kao i mnogih drugih čimbenika.

Prema riječima dr. Lopez-Jimeneza iz klinike Mayo: "Preskakanje doručka, povijesno gledano, nije nužno bilo nešto zdravo. Postoje brojne studije koje pokazuju da ljudi koji preskaču doručak imaju povećan rizik od srčanih bolesti i mnogih drugih tegoba", rekao je dr. Lopez-Jimenez iz klinike Mayo. Dodao je da postoje i dokazi koji upućuju na to da se srčani udari češće događaju ujutro.

"Dio toga je stanje visokog adrenalina koje se javlja rano ujutro. Ako to kombinirate s izostankom hrane, odnosno s unosom nula kalorija, tijelo reagira tako da kaže: 'Bez hrane bih moglo umrijeti od gladi, pa moram poduzeti neke dodatne mjere'. A te dodatne mjere u osnovi uništavaju žlijezde koje proizvode adrenalin. I u biti, tijelo ulazi u taj nalet adrenalina", zaključio je.