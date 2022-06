Ovo ne viđate svugdje: Dolazim na benzinsku i nemam novčanik, a djelatnik kaže 'Natočit ću vam, donesite kasnije'

Slunj i Rastoke jedno su od najgostoljubivijih odredišta u svijetu, tvrdi popularni Booking.com

Prema priznanju platforme za putovanja Booking.com, a na osnovi njihova istraživanja

Slunj, odnosno Rastoke proglašene su najgostoljubivijim odredištem u Hrvatskoj i jednim

od najgostoljubivijih odredišta u svijetu u 2018. godini, navodi se na stranici Turističke

zajednice Slunja, jedne od osam turističkih zajednica koliko ih ima na području Karlovačke

županije. Možda je to razlog što je do direktora županijske TZ Željka Fanjka gotovo pa

nemoguće doprijeti, zbog čega smo informacije o ovome kraju “skinuli” s weba. Osim uređenih biciklističkih i planinarskih staza, kupališta na nekoj od četiri ovdašnje rijeke – Kupi,

Korani, Mrežnici i Dobri, lovnog turizma, bit će tu i ponešto događanja. U Dugoj Resi se od

17. do 26. lipnja održava Green fest, od 2. lipnja pa do kraja kolovoza na gradskom kupalištu

Slava Raškaj u Ozlju organiziran je dnevni boravak na Kupi koji obuhvaća i brojne popratne

programe, poput animacija za djecu, filmske projekcije, koncerte...