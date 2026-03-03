Naši Portali
ISKUSTVA KOJA LEDE KRV U ŽILAMA

Posjetio je sve zemlje svijeta pa otkrio: 'Ovo su tri trenutka u kojima sam mislio da ću umrijeti'

Drew Binsky
VL
Autor
Ana Hajduk
03.03.2026.
u 12:30

Drew Binsky proputovao je cijeli svijet, posjetivši svaku zemlju, no neka iskustva pamtit će zauvijek. YouTuber je podijelio tri najopasnija trenutka sa svojih putovanja, kada je bio uvjeren da se neće izvući živ.

S obzirom na to da su geopolitičke napetosti možda na najvišoj točki u posljednjih nekoliko desetljeća, postoje mnoga mjesta diljem svijeta koja većina nas ne bi ni sanjala posjetiti. Vlade brojnih država redovito izdaju upozorenja o opasnim lokacijama i održavaju "crne liste" zemalja u koje se ne preporučuje putovati, no ni to nije dovoljno da zaustavi neke pustolove željne novih iskustava.

Jedan od takvih je i Drew Binsky, koji je tijekom života doživio brojne avanture posjetivši svaku zemlju na svijetu. Iako je već ranije imenovao najgore mjesto u kojem je imao nesreću boraviti, sada je otišao korak dalje. Unatoč tome što je redovito kročio u ratom razorene zemlje ili područja gdje haraju bolesti, američki YouTuber sada je otkrio tri situacije u kojima se tijekom svojih putovanja osjećao najbliže smrti.

Iako se mogao suočiti s raznim opasnostima poput bandi, divljih životinja ili ekstremnih uvjeta, Binskyja je u opasnost dovela alergijska reakcija tijekom posjeta Filipinima, zemlji koju je ranije opisao kao jednu od najljepših na svijetu. "Bio sam u svakoj zemlji na svijetu i evo tri trenutka kada sam stvarno mislio da ću umrijeti. Broj jedan je alergijska reakcija na zabačenom otoku na Filipinima. Otišao sam u ribolov s nekim lokalnim stanovništvom. Kad sam izašao iz vode, cijelo tijelo mi je prekrilo ludo crveni osip. Usne i stopala su mi utrnuli. Srećom, reakcija mi nije zahvatila grlo, inače bih imao još samo nekoliko minuta života. Usput, još uvijek ne znam što me to napalo u oceanu", ispričao je Binsky.

Drugi put kada se osjećao blizu smrti bila je prirodna katastrofa. Naime, letio je za Nepal 2015. godine kada je tu južnoazijsku zemlju pogodio potres jačine 7.8 po Richteru, najgori u više od osam desetljeća. "Drugi trenutak bio je preživljavanje tog masivnog potresa u Nepalu 2015. godine. Zapravo sam bio u Delhiju, na pisti, spreman za polijetanje prema Katmanduu. Bio sam u zrakoplovu kada je potres udario i osjećam se užasno zbog svih izgubljenih života i razaranja koje je prouzročio u Katmanduu i šire", rekao je.

Njegov treći izbor bio je iznenađujući, jer se radilo o svjetskoj prijestolnici romantike, gdje se osjećao posebno nervozno, i to ne zato što se spremao zaprositi nekoga kod Eiffelovog tornja. "Treće mjesto su pariške katakombe, podzemni labirint tunela dug oko 320 kilometara. Bio sam tamo s prijateljima YouTuberima, Samom i Colbyjem, i imali smo samo lokalnog vodiča. Zarobljeni ste pod zemljom bez GPS-a, bez signala i praktički bez hrane. Srećom, sigurno smo izašli", objasnio je Binsky.
