Djevojka se nakon spoja s dečkom neugodno iznenadila njegovom porukom: 'Imao je neobičan zahtjev..'

Prvi dojam može imati dugotrajan učinak - a to se posebno računa za prve spojeve. Mnogi od nas provode te prilike važući je li ta osoba 'ona prava' je li to netko s kim biste radije bili prijatelji, ili pak netko koga bi bilo bolje izbjegavati. Tako je jedna žena potaknula raspravu na internetu kada je otkrila što je muškarac na spoju napravio kada su se rastali, piše Mirror.

Prije nego što je ušla u priču, anonimna korisnica Reddita ispričala je da je razgovarala s muškarcem nekoliko tjedana, prije nego što se prvi put otišla sastati s njim. Izlazak je, kako kaže, prošao odlično, a par je cijelu večer vodio zanimljive razgovore. Ali to je očito bilo previše dobro da bi bilo istinito, jer je žena primila čudnu poruku nakon što se pozdravila s njim te večeri.

VEZANI ČLANCI:

"Poslao mi je poruku 'sljedeći put kad se sretnemo pokušaj se ne našminkati'", napisala je na platformi. "Nosila sam malo više šminke nego inače jer smo išli na spoj prvi put, ali nije bilo ništa preteško ili ekstravagantno." Žena je brzo naglasila da ne idu na plivanje, ronjenje ili bilo što drugo što možda zahtijeva nedostatak šminke. Dotični čovjek također nije naveo kontekst za svoj zahtjev, ostavljajući korisnicu Reddita vrlo rastrganom i zbunjenom.

"Ne znam reagiram li pretjerano ili bih ovo trebala shvatiti kao čudnu poruku, budući da smo se tek danas prvi put upoznali uživo? Kako biste se vi (cure) osjećale u vezi ovoga?", upitala je. Nije iznenađujuće da je anonimna objava od tada prikupila hrpu komentara, a mnogi tvrde da je ovo velika crvena zastavica - čak i ako se u početku sve činilo odlično.

Jedna je osoba napisala: "Muškarci poput ovih počinju raditi ovakve stvari rano u procesu upoznavanja jer je to način da testiraju krutost vaših granica, da vas natjeraju da se osjećate nesigurno u vezi svog izgleda i započnete vezu s idejom da niste dovoljno dobri, on je muškarac koji vas 'može učiniti najboljom verzijom vas', ali samo ako ste voljni promijeniti sve na sebi točno onako kako on kaže." Netko drugi je također dodao: "Nikad ne govorim partnerici što da radi sa svojim tijelom/izgledom. Ili mi se sviđa takva kakva jest ili ne. Ako želim znati što ona misli o mom izgledu, pitat ću."

Izlazi samo s bogatim muškarcima: ‘Idem u otmjene hotele i uživam u skupim kupovinama, svi su ljubomorni!’