Znate li koji su parovi najbolji ljubavnici? Istraživanje došlo do zanimljivog otkrića!

Anketa iz 1999. među 2930 muškaraca i žena od 45 i više godina koju je naručio AARP (Američka udruga umirovljenika) pokazuje da seksualnost ostaje bitan element u životima starijih parova. Otprilike 49% onih sa stalnim partnerom ima seks jednom tjedno ili više. Većina tih odraslih kaže da je "Zadovoljavajući seksualni odnos važan je za njihovu kvalitetu života".

Suprotno uvriježenom mišljenju, trenutna istraživanja slažu se s ovim starijim ljudima da im redovita seksualna aktivnost poboljšava život. Kada mladi monogamni par uživa u seksualnom odnosu punom ljubavi, njihov seksualni život postaje sve bolji kako stare, piše Your Tango.

Liječnici McIlhaney i Bush objašnjavaju u Hooked: New Science on How Casual Sex Is Affecting Our Children kako se ovaj fenomen zbližavanja događa kada je par desetljećima zajedno. Doista, MRI i SPECT skeniranje mozga i novi razvoj u neuroznanosti pružaju bolje razumijevanje uloge triju glavnih hormona ljubavi koji se oslobađaju tijekom seksa.Evo zašto su najbolji ljubavnici bračni parovi:

Dopamin 'navlači' ljude na seks: Dopamin je kemikalija u mozgu koja utječe na uživanje osobe u mnogim aktivnostima. Ponekad ga nazivamo hormonom dobrog osjećaja. Dobivamo fizički i emocionalni vrhunac intenzivne energije, uzbuđenja i hiperfokusiranja kada radimo nešto u čemu u potpunosti uživamo. Zbog toga želimo nastaviti obavljati ugodnu aktivnost iznova i iznova - možda čak do točke blažene iscrpljenosti.

Dopamin nema savjest ili osjećaj za ispravno ili pogrešno: Loša vijest je da dopamin ne mari je li aktivnost dobra ili loša za nas ili je li štetna za druge ljude. Dopamin nas nagrađuje i za zdrave i za destruktivne aktivnosti. Ne zanima ga uzbuđuje li nas korištenje ilegalnih droga, pijenje dok ne povratimo ili dok jurimo automobilom niz autocestu. Hormon dobrog osjećaja može uzrokovati i adolescente i odrasle da postanu ovisni o aktivnosti koja im pruža nalet užitka.

Seks je jedna od najmoćnijih aktivnosti koja izaziva navalu dopamina: Kao što se moglo očekivati, seksualna aktivnost oslobađa dopamin u nečiji sustav kako bi im dala taj dobar osjećaj, bez obzira na okolnosti. Vjerojatno svi već znamo da je seks jedan od najsnažnijih generatora dopamina za dobro raspoloženje. Emocionalna veza nije neophodna da bi dopamin preplavio nečiji mozak. Hormon zadovoljstva, kao i sve dobre stvari, može se koristiti za nezdrave aktivnosti, poput seksa samo radi osvajanja, koji zanemaruje emocionalnu vezu.

Seks plus dopamin čini bračne parove ovisnima jedno o drugome: Hormonska navala dopamina pogoduje bračnim parovima. Često vođenje ljubavi tijekom života povezuje bračne parove jedno s drugim. To jako jača njihovu emocionalnu privrženost i oduševljenje jedno drugim.

Primarni hormon ljubavi je oksitocin: Hormon oksitocin neophodan je za zdravu seksualnu aktivnost i vezivanje. Jedan od načina na koji se otpušta u mozak je toplim intimnim dodirom. Oksitocin ima dvije uloge, povećava želju za više dodirivanja, a u isto vrijeme, onog dodirnutog povezuje s onim tko dodiruje.

Oksitocin i dodirivanje često dovode do seksualnog kontakta i zbližavanja: Intimno dodirivanje i orgazam preplavljuju mozak oksitocinom. Ovo stvara krug želje za više dodirivanja i vođenja ljubavi što dovodi do veće želje za dodirivanjem i seksom. U isto vrijeme, jedan partner postaje sve više vezan za drugog.

Stariji parovi imaju najviše koristi od oksitocina, dodirivanja i seksa: Često vođenje ljubavi i oksitocin stvaraju posebnu dugotrajnu povezanost i sreću. Supružnik u takvoj vezi rijetko traži seksualnu aktivnost izvan braka. Čvrsto su vezani za svog partnera koji im pruža toliko zadovoljstva.

Oksitocinsko povezivanje je više od emocionalne veze za starije parove: Povezivanje se odvija u mozgu. Liječnici McIlhaney i Bush navode: "To je gotovo kao adhezivni učinak ljepila - snažna veza koja se ne može poništiti bez velike emocionalne boli." Reagirajući s moždanim stanicama, oksitocin fizički veže supružnike jedno za drugo.

Vazopresin je još jedan hormon ljubavi: Vazopresin je još jedno ljepilo za spajanje para. Vezanje vazopresina djelomično je odgovorno za socijalno vezivanje. Ovaj hormon ima dvije glavne uloge u odnosima: (1) spaja ili povezuje par jedno s drugim. (2) Također povezuje roditelja s njihovom djecom.

Dodir oslobađa hormone ljubavi kada bolest stane na put: Dijabetes i drugi medicinski problemi mogu spriječiti sposobnost osobe da izrazi fizičku ljubav. Određene droge pustoše želje voljene osobe. Ipak, čak i u tim slučajevima, par može dijeliti ljubav grljenjem, maženjem i milovanjem. Iako nije tako intenzivan oblik vođenja ljubavi kao spolni odnos, intimno dodirivanje ipak oslobađa hormone zadovoljstva i vezivanja.Sva tri hormona, dopamin, oksitocin i vazopresin su vrijednosno neutralni. Drugim riječima, nijedan od hormona ne mari tko su ljudi koji dijele intimu. Hormoni svejedno povezuju par.

Hormoni ljubavi pogoduju parovima: Ako par redovito jedno drugome izražava seksualnu ljubav, njihova emocionalna veza s godinama jača. Kako stare, privrženost koja njihova tijela govore jedno drugome se produbljuje. Vreli, nestrpljivi hormoni mladosti ustupaju mjesto blagoj slatkoći životne strastvene ljubavi. Izvješće AARP-a o seksualnosti kaže: “Ispitanici s redovitim seksualnim partnerom zadovoljniji su svojim seksualnim životom i općenito imaju bolji pogled na život.” Ovo postaje sve izraženije kako par napreduje u dobi i ima doticaja sa sva tri hormona. "Muškarci u dobi od 70 i više godina i žene u dobi od 60 i više godina imaju optimističniji pogled na svoju trenutnu situaciju od mlađih ispitanika."