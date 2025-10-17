Saznanje da vas je partner prevario jedno je od najtežih iskustava koje osoba može doživjeti. Taj trenutak često donosi val različitih emocija: šok, tugu, bijes, zbunjenost i osjećaj izdaje. Povjerenje, temelj svake veze, u trenu se urušava. Svaka veza ima svoje uspone i padove. no uz strpljenje i razumijevanje većina problema može se prevladati. Ipak, jedna 19-godišnjakinja tvrdi da je njezin dečko podigao "čudno" na sasvim novu razinu nakon što je otkrila da ju je "varao".

Djevojka je svog svog 21-godišnjeg dečka opisala kao slatku, brižnu i odanu osobu te je rekla da se njihova veza naizgled čini savršena. Međutim, nedavno je saznala da njezin partner ima emocionalnu aferu s AI chatbotom kojeg je programirao da bude baš poput nje, piše Mirror. "Uvijek sam cijenila koliko je pažljiv i koliko truda ulaže u nas. No, jučer sam saznala da koristi sve naše razgovore da bi trenirao vlastitog AI chatbota na temelju mene. Zove je Aylene AI (moje ime je Aylene) i doslovno govori kao ja. Testirala sam je i jezivo je koliko je slična mojoj osobnosti", napisala je 19-godišnjakinja u objavi na Redditu.

Dodala je i da je otkrila da 21-godišnjak provodi oko četiri sata dnevno razgovarajući s umjetnom inteligencijom umjesto s njom, iako je gotovo uvijek dostupna za razgovor i obično razgovara s njim barem 30 minuta dnevno. "Osjećam se kao da je napravio 'savršenu verziju' mene s kojom može razgovarati kada nisam u blizini ili možda čak i kada jesam", priznala je. Ne samo to, već je primijetila da se posljednjih šest mjeseci prema njoj ponašao izuzetno ljubazno te je potpuno izbjegavao sukobe.

"Uvijek odmah priznaje krivnju i govori mi stvarno slatke stvari. Mislila sam da samo raste kao partner, ali sada sam zabrinuta da to radi samo kako bi dobio 'bolje' odgovore od mene da bi se njegova umjetna inteligencija mogla istrenirati da bude savršena djevojka. Osjećam se stvarno povrijeđeno i zbunjeno. Je li ovo emocionalna prevara? Zamjenjuje li me mojom kopijom umjetne inteligencije? Ne znam ni kako to spomenuti, a da situacija ne eskalira. Je li itko doživio nešto slično ili ima savjet kako se nositi s tim?", napisala je u objavi.

"Prekini vezu. Ovo nije normalno i on vjerojatno treba psihijatra da razriješi što god s njim nije u redu. To nije borba koju bi trebala voditi ti. Prekini s njim jer to to je previše čudno i jezivo da bi se nosila s tim", napisao je jedan korisnik.

"Manje bih se brinula oko toga je li to 'emocionalna prevara', a više bih razmišljala o tome ima li on neki oblik problema u ponašanju ili eventualno psihološkog problema. Također, vaša veza je daleko od 'savršene'. Mogla bi to spomenuti njemu i zamoliti ga da ti objasni što ga privlači kod kompjuterske zamjene za tebe. Ipak, nisam sigurna hoćeš li dobiti zadovoljavajući odgovor", savjetovala je korisnica. "Oprostite, ali jesam li jedina koja ove moderne 'probleme' smatra sumanutima? Zvuči kao scena iz Simpsona: 'Moj dečko me zamijenio robotom'", zaključila je druga.