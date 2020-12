Dermatologinja otkriva: Evo što treba jesti kako bi koža bila sjajnija i zdrava

Još prije par godina možda nismo bili, ali danas smo svjesni da hrana koju unosimo itekako utječe na našu kožu, bez obzira kakva je: ako imate npr. suhu kožu koja se peruta, trebali bi povećati unos grickalica koje sadrže dobre masnoće (poput npr. orašastih plodova), a ako vas pak muče akne i koža koja se masti, hrana s visokim glikemijskim indeksom može vam pomoći popraviti ten, podsjetila je na Mind Body Green podcastu dermatologinja dr. Whitney Bowe. Osim toga, Bowe je objasnila koje ona namirnice ona konzumira za blistavi izgled kože, pa evo što kaže:



Losos

- Zvijezda moje kuhinje svakako je losos bogat s omega-3 kiselinama, koje su savršene za poboljšanje izgleda kože i za njenu zaštitu. Osim omege losos također ima i astaksantin koji mu daje tako lijepu ružičastu boju i koji je snažan antioksidans - kaže Bowe.

Foto: Shuttershock

Objasnila je da je astaksantin 'kralj keto-karotenoida', prilično impresivna molekula koja u sebi ima antioksidativna i protuupalna svojstva. Ako jedete lososa, dodaje, nemojte mu skidati kožu. Prema njoj, koža te ribe prepuna je kolagena koji će pomoći da koža bude čvrsta i zategnuta. Da kolagen dobiven iz kože ribe poboljšava elastičnost kože i proizvodnju sebuma već su, kaže Bowe, dokazala i neka istraživanja.

Pržene brokule i šparoge

- Brokula je izvrstan izvor C vitamina, a šparoge su poznati prebiotik - napominje. Prebiotici su inače bitni u zdravlju kože jer je ona povezana i sa probavnim sustavom, a sva hrana koja jača crijeva i poboljšava njihov rad izvrsna je i za kožu.



Dermatologinja preporučuje da se brokulu i šparoge poprži na tavi s malo češnjaka i luka, koji također spadaju u namirnice bogate prebioticima.

Foto: Shuttershock

Maslinovo ulje

- Ekstra djevičansko maslinovo ulje izvrsno je za kožu - napominje dermatologinja, pa ga možete dodati u prženo povrće ili u salatu, a može biti i izvrstan izvor hidratacije i kad se na kožu nanosi lokalno.

Foto: screenshot/facebook

Tamna čokolada

Nakon svakog obroka, kaže ona, pojede i dva, tri reda tamne čokolade bogate antioksidansima, jer polifenoli koje sadrži pomažu neutralizirati slobodne radikale i bore se protiv oksidativnog stresa.



- Pripazite samo da je nerafinirana i organska, i da je zaista tamna, što znači da su zrna kakaa u njoj fermentirana, što je istovremeno dobro i za kožu i za crijeva - kaže.

Foto: Shuttershock

Voće

- Ako tražite voće bogato antioksidansima preporučujem šipak jer ih on ima više nego npr. zeleni čaj i crno vino, a za dodatak C vitamina nećete pogriješiti sa agrumima - kaže.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Na popis ovih namirnica ona predlaže da dodate još neke koje su zdrave za kožu, a to su kaže sve one koje obiluju masnim kiselinama i/ili antioksidantima. One naravno neće vašu kožu preko noći transformirati, ali će njihova redovita konzumacija svakako pomoći da koža izgleda mlađe i sjajnije.

