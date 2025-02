Dermatologinja je otkrila kako da vam kosa brže raste: Ova tri koraka uvrstite u rutinu

Svi sanjamo o dugoj, zdravoj i sjajnoj kosi, no za mnoge od nas to ostaje samo želja. Iako postoji mnogo proizvoda i tretmana koji obećavaju čuda, stvarnost je takva da mnogi faktori poput genetike, prehrane, stresa i njege kose mogu utjecati na to kako kosa raste i kako izgleda. Zbog toga mnogi ljudi, unatoč svim pokušajima, ne mogu postići željeni rezultat. Sada je dermatologinja otkrila tri "laka" koraka za brži rast kose, piše Surrey Live.

Mnogi ljudi okreću se društvenim mrežama u potrazi za stručnim savjetima i uputama, a brojni profesionalci imaju vjerne pratitelje koji žele pratiti njihova uputstva. Dr. Aamna Adel, dermatologinja sa sjedištem u Londonu, stručnjakinja je za njegu kože i kose. Adel je stekla legiju odanih obožavatelja na društvenim mrežama nakon što je na TikToku podijelila svoju mudrost i uvid u mnoštvo problema s kožom i kosom. U nedavnom videu otkrila je tri koraka koje ljudi mogu primijeniti, a koji bi mogli pozitivno utjecati na rast kose.

"Ja sam dermatologinja, specijalizirala sam se za kosu, i prvo što treba razumjeti je da postoji prosječna brzina rasta kose. Za većinu ljudi, to je negdje između pola centimetra pa do dva centimetra mjesečno. Kada je u pitanju rast kose, tada postoje neke stvari koje ne možete kontrolirati. Govorim o vašim godinama, genetici, hormonima, ali postoje neke stvari koje možete kontrolirati", objasnila je.

Prvi korak prema dr. Adel je prehrana i njezin učinak na zdravlje kose. "Ne sjedimo i grickamo bombone i čips. Morate imati prehranu bogatu proteinima", rekla je. Hrana bogata proteinima uključuje jaja, ribu, perad, govedinu, grah, leću, tofu i orašaste plodove, kao i seitan i maslac od kikirikija. U prosjeku, muškarcima se preporučuje da jedu 55 grama proteina dnevno, dok bi žene trebale ciljati na 45 grama.

Sljedeći korak koji je stručnjakinja preporučila uključiti u svoju rutinu su određeni dodaci prehrani. "Glavni nedostatak vitamina koji vidim u klinici je nedostatak vitamina D i željeza", otkrila je. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) objasnila je da vitamin D pomaže u regulaciji količine kalcija i fosfata u tijelu.

"Ove hranjive tvari potrebne su za održavanje zdravlja kostiju, zuba i mišića. Nedostatak vitamina D može dovesti do deformiteta kostiju kao što je rahitis kod djece i bolova u kostima uzrokovanih stanjem zvanim osteomalacija kod odraslih", rekli su iz NHS-a. Slično tome, željezo je važno za zdravlje. To je mineral koji je tijelu potreban za rast i razvoj. Tijelo koristi željezo za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji prenosi kisik.

Kao treći korak, Adel je rekla da održavanje zdravih središnjih dijelova i vrhova vaše kose može rezultirati manjim lomljenjem, što pridonosi cjelokupnom zdravlju kose. Savjetovala je uvrstiti redovito šištanje, tretmane za jačanje kose i zaštitu od topline u svoju rutinu. "Sve te stvari u kombinaciji zapravo mogu ubrzati rast vaše kose jer će vaša kosa samo biti zdravija. Dakle, koliko brzo kosa raste je različito za svakoga, ali definitivno postoje stvari koje možete učiniti da biste ubrzali proces", zaključila je.