Imate problem s ispucalim usnama tijekom zime? Evo kako to možete riješiti u tri koraka

Sigurno smo svi barem jednom u životu imali ispucale usne. One su česte tijekom suhih i hladnih zimskih dana. Naše usne mogu se isušiti mnogo lakše nego koža na ostatku tijela, a djelomično je za to kriv nedostatak žlijezda lojnica. Žlijezde lojnice proizvode sebum, a iako taj sebum može biti odgovoran za neugodne stvari poput akni, mitesera i masne kose, on je također ono što našu kožu održava vlažnom, piše New York Post.

No, za razliku od većine ostatka naše kože, pa čak i vlasišta, naše usne nemaju te žlijezde, što ih čini podložnijima isušivanju. Koža na usnama također je tanja i nedostaje joj keratina zbog čega ne zadržava vodu tako dobro. Da stvar bude gora, ljudi često ližu usne da bi ih brzo navlažili, ali slina sadrži enzime koji na kraju čine da naša koža bude još suša. "Po suhom, hladnom vremenu, vlaga iz naših stanica kože doslovno se izvlači i prelazi u okoliš", rekla je dermatologinja Maritza Perez za časopis Self.

No, ako vam je prva pomisao posegnuti za omiljenim balzamom za usne, možda ćete morati ponovno procijeniti. Dermatolog Mark Strom iz New Yorka rekao je da je njegova super jednostavna metoda u tri koraka ključ za trajno uklanjanje ispucalih usana, čak i dok traje zima. Savjete je podijelio na svom TikTok profilu, a njegov prvi savjet je bacanje balzama jer neki njegovi sastojci samo pogoršavaju problem. "Balzami za usne koji sadrže sastojke poput fenola, mentola i salicilne kiseline zapravo čine vaše usne sušima. Zato ih nanosite sve više i to postaje začarani krug", objasnila je dermatologinja dr. Melissa Piliang.

Dodala je i da neke umjetne boje, mirisi i arome također isušuju kožu i mogu ostaviti osjećaj ispucalosti, stoga je manje to bolje. Drugi Stromov korak mogao bi vas iznenaditi, iako žene s višestupanjskim rutinama njege kože možda već imaju ono što im treba. On je rekao da kap hijaluronske kiseline nanesete na usne i ostavite da se osuši. Hijaluronska kiselina je humektant, što znači da pomaže koži zadržati vodu. Često se koristi u proizvodima protiv starenja jer suha koža brže stari, tako da vam ovaj savjet može pomoći da vaše usne dulje ostanu mladolike.

Na kraju, Strom je savjetovao da usne namažete debelim slojem vazelina. Vazelin je okluziv, što znači da stvara barijeru za zadržavanje vlage. Njega preporučuju i drugi dermatolozi. "Pacijentima kažem da ga preko noći nanose na usne kao krem ​​sir na pecivo", rekao je njujorški dermatolog dr. Reshmi Kapoor za CNN.