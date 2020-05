Danas je Majčin dan: Znate li kako je uopće nastao i zašto se slavi?

Stari Grci i Rimljani imali su svoje festivale na kojima su slavili majke i majčinstvo. U Grčkoj, svako proljeće održavao se festival posvećen majki i božici Rhei, koja je prema grčkoj mitologiji bila majka bogova. Rimljani su također održavali proljetni festival, Hilariu, koji je slavio majku svih bogova., kako piše 24sata.

No njihova tradicija se vremenom izgubila te se ponovno uspostavila tek 1858. u Americi inicijativom hrabrih žena. Ann Reeves Jarvis 1858. godine organizirala je Mother’s Day Work Club, to jest skupove majki kojima je cilj bio poboljšanje sanitarnih uvjeta te smanjenje stope smrtnosti kod dojenčadi. Ann je pokrenula ove skupove i zbog vlastitog iskustva. Naime ona je rodila trinaestero djece, ali samo je četvero živjelo do odrasle dobi.

Potreba za slavljenjem majčinstva jačala je tijekom i nakon američkog Građanskog rata, kada su se majke okupljale, izmjenjivale i predlagale ideje koje su se zalagale da je rat zlo koje se može spriječiti. Jedna od tih majki bila je Julia Ward Howe, koja je predložila obilježavanje dana nazvanog Mother’s Peace Day. Taj dan prvi put je obilježen 1873., a obilježavao se i nekoliko godina kasnije.

Začetnica ideje o slavljenju majčinstva, Ann Reeves Jarvis, preminula je 1905. godine, ali njezin pokret nastavlja njezina kćer Anna Jarvis. Na drugu godišnjicu smrti svoje majke osnovala je Memorial Mother’s Day Meeting, kada je kupila 500 bijelih karanfila te ih dijelila lokalnim majkama u crkvi.

Njezina želja bila je da se Majčin dan službeno obilježava, kako u Americi, tako i u cijelom svijetu. No njezina ideja bila je odbijena od američkog kongresa, ali ipak se na kraju uspjela izboriti za službeno obilježavanje te se on u Americi slavi od 1911. godine. Tri godine kasnije, tadašnji američki predsjednik Woodrow Wilson, odredio je službeni dan za slavljenje majčinstva, a to je bila druga nedjelja u svibnju.

Anna je bila presretna što je uspjela izboriti službeni dan obilježavanja majčinstva, ali njezin pokret doživio je veliko razočarenje. Naime, Majčin dan se počeo komercijalizirati te su trgovci na njemu počeli zarađivati. Diljem Amerike pojavili su se skupi suveniri, a svaka cvjećara bila je prepuna bijelim karanfilima.

“Od dana koji je trebao biti posvećen obiteljima, protjecati u intimnoj atmosferi uz cvijeće i darove koje su djeca izradila za svoje majke, stvorila sam čudovište. Pozivam sve da ne kupuju, nego da izrađuju poklone jer su oni znak pažnje, a ne platežne moći”, rekla je Anna te kasnije čak kompanijama koje su komercijalizirale taj dan prijetila tužbama.

Nakon Amerike, Majčin dan počeo se obilježavati Engleskoj, Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji. Iako se taj običaj kasnije proširio diljem svijeta, u komunističkim zemljama, poput SFRJ-a, nikada nije zaživio jer se smatrao ‘tvorevinom zapadnog svijeta’.

