BREAKING
brže će biti i gotov!

Tajna savršeno kuhanog krumpira: Ovaj korak naprave baš svi profesionalni kuhari, a većina nas preskače

04.12.2025.
u 12:30

Ovaj jednostavni trik omogućuje vam da i s najosnovnijom namirnicom postignete bolji okus, bolju teksturu i bolji finalni rezultat.

Ako vam se krumpir često raskuha, raspadne ili jednostavno predugo čekate da omekša — niste jedini. Iako djeluje kao najjednostavniji zadatak u kuhinji, kuhari otkrivaju da je priprema krumpira zapravo puno precizniji proces nego što mislimo, prenosi City Magazine. Dovoljne su dvije vrlo jednostavne tehnike kako bi svaki put bio savršen: mekan iznutra, čvrst izvana i spreman za daljnju obradu.

Krumpir je pun škroba i prirodne vlage, zbog čega burno reagira na nagle promjene temperature. Ako ga ubacite u kipuću vodu, površina omekša prebrzo, a sredina zaostaje — rezultat je kašasti krumpir koji se raspada ili predugo kuha. Profesionalci zato kreću od jednog osnovnog pravila.

Korak 1: Uvijek ga stavljajte u hladnu vodu

Kuhanje krumpira počinje hladnom vodom. Ne toplom, ne vrućom — potpuno hladnom. Voda treba u potpunosti prekriti krumpir kako bi se ravnomjerno zagrijavao. Kako temperatura polako raste, tako se jednako kuhaju svi njegovi slojevi. Ovo je standard u profesionalnim kuhinjama i temelj koji jamči da će krumpir ostati čvrst, zadržati oblik te biti kuhan iznutra, a ne samo izvana. Tako se oslobađanje škroba odvija kontrolirano, voda ostaje bistrija, a krumpir se ne raspada.

Korak 2: Dodajte žličicu octa — trik koji mijenja sve

Nakon otprilike 15 minuta kuhanja dodajte sol i jednu žličicu octa. Ocat neće promijeniti okus, ali će stabilizirati vanjski sloj krumpira. Djeluje poput blagoga konzervansa: stvara tanki zaštitni film koji sprječava raspadanje, čak i ako ga kasnije režete, miješate ili dodatno termički obrađujete. Najbolji izbor je alkoholni ocat jer je blag, ali možete koristiti i jabučni ako želite malo izraženiju aromu.

Ovaj jednostavni “profesionalni” trik omogućuje vam da i s najosnovnijom namirnicom postignete bolji okus, bolju teksturu i bolji finalni rezultat — bez frustracija i bez raskuhanih komada. Jer čak i najobičniji krumpir zaslužuje pažnju.

VE
veljača
12:44 04.12.2025.

Dobro je podsjetiti se recepta naših baka, prabaka .........

