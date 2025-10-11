Naši Portali
pripazite!

Četiri simptoma koja započinju u vašoj nozi mogu biti znak smrtonosnog raka

Ana Hajduk
11.10.2025.
u 07:05

Rano otkrivanje raka gušterače ključno je za uspješno liječenje, pa je važno reagirati na vrijeme.

Postoje četiri uobičajena simptoma koje je gotovo svatko od nas iskusio barem jednom — ali koji bi, prema liječnicima, mogli biti prvi znak raka gušterače. Iako čini tek oko tri posto svih karcinoma, ova bolest odgovorna je za osam posto smrti povezanih s rakom, što je čini jednom od najsmrtonosnijih, piše UNILAD

Jedan od ranih, a često zanemarenih znakova raka gušterače može se pojaviti u nogama, i to prije nego što nastupe bolovi u trbuhu ili žutica. Liječnici upozoravaju da krvni ugrušak u nozi ponekad može biti prvi signal da se u tijelu događa nešto ozbiljno. Ovo stanje, poznato kao duboka venska tromboza (DVT), može imati različite uzroke — ali je u određenim slučajevima povezano upravo s rakom gušterače.

Četiri simptoma na koje treba obratiti pažnju:

  • bol u nozi
  • oteklina
  • crvenilo kože
  • osjećaj topline na zahvaćenom području

Iako ti znakovi mogu izgledati bezazleno, ponekad su način na koji tijelo upozorava da se tumor tiho razvija. Zabrinjavajuće je da se ugrušak može osloboditi i otputovati do pluća, što uzrokuje plućnu emboliju — stanje koje može otežati disanje i biti opasno po život.

Rak gušterače često ne pokazuje jasne simptome u ranim fazama, pa mnogi pacijenti dobiju dijagnozu tek kad je bolest već napredovala ili se proširila. Osim problema s krvnim ugrušcima, mogu se javiti i drugi suptilni znakovi upozorenja, poput:

  • stalnog umora i osjećaja slabosti
  • žutice (žutilo kože i očiju)
  • tamnijeg urina, blijede ili masne stolice
  • svrbeža kože
  • neobjašnjivog gubitka težine i apetita
  • bolova u trbuhu ili leđima koji ne prolaze

Rak gušterače može utjecati i na jetru i žučni mjehur, pa ti organi ponekad mogu biti povećani. U nekim slučajevima bolest može uzrokovati dijabetes, jer oštećuje sposobnost gušterače da proizvodi inzulin. Iako ovi simptomi mogu biti posljedica i manje ozbiljnih stanja, stručnjaci upozoravaju da ih nikako ne treba ignorirati — osobito ako se pojavi krvni ugrušak bez jasnog razloga. Rano otkrivanje raka gušterače ključno je za uspješno liječenje, pa je važno reagirati na vrijeme.

