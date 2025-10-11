Četiri simptoma koja započinju u vašoj nozi mogu biti znak smrtonosnog raka

Postoje četiri uobičajena simptoma koje je gotovo svatko od nas iskusio barem jednom — ali koji bi, prema liječnicima, mogli biti prvi znak raka gušterače. Iako čini tek oko tri posto svih karcinoma, ova bolest odgovorna je za osam posto smrti povezanih s rakom, što je čini jednom od najsmrtonosnijih, piše UNILAD.

Jedan od ranih, a često zanemarenih znakova raka gušterače može se pojaviti u nogama, i to prije nego što nastupe bolovi u trbuhu ili žutica. Liječnici upozoravaju da krvni ugrušak u nozi ponekad može biti prvi signal da se u tijelu događa nešto ozbiljno. Ovo stanje, poznato kao duboka venska tromboza (DVT), može imati različite uzroke — ali je u određenim slučajevima povezano upravo s rakom gušterače.

Četiri simptoma na koje treba obratiti pažnju:

bol u nozi

oteklina

crvenilo kože

osjećaj topline na zahvaćenom području

Iako ti znakovi mogu izgledati bezazleno, ponekad su način na koji tijelo upozorava da se tumor tiho razvija. Zabrinjavajuće je da se ugrušak može osloboditi i otputovati do pluća, što uzrokuje plućnu emboliju — stanje koje može otežati disanje i biti opasno po život.

Rak gušterače često ne pokazuje jasne simptome u ranim fazama, pa mnogi pacijenti dobiju dijagnozu tek kad je bolest već napredovala ili se proširila. Osim problema s krvnim ugrušcima, mogu se javiti i drugi suptilni znakovi upozorenja, poput:

stalnog umora i osjećaja slabosti

žutice (žutilo kože i očiju)

tamnijeg urina, blijede ili masne stolice

svrbeža kože

neobjašnjivog gubitka težine i apetita

bolova u trbuhu ili leđima koji ne prolaze

Rak gušterače može utjecati i na jetru i žučni mjehur, pa ti organi ponekad mogu biti povećani. U nekim slučajevima bolest može uzrokovati dijabetes, jer oštećuje sposobnost gušterače da proizvodi inzulin. Iako ovi simptomi mogu biti posljedica i manje ozbiljnih stanja, stručnjaci upozoravaju da ih nikako ne treba ignorirati — osobito ako se pojavi krvni ugrušak bez jasnog razloga. Rano otkrivanje raka gušterače ključno je za uspješno liječenje, pa je važno reagirati na vrijeme.