Booking.com predstavlja pet očaravajućih odredišta za proslavu Nove godine

Pogledajte popis vrhunskih odredišta za blještavi ulazak u novu godinu koja je Booking.com izdvojio među svojih 29 milijuna dodanih jedinica raspodijeljenih na više od 143.000 odredišta širom svijeta. Neka odbrojavanje započne...

Sydney, Australija

Budući da je poznat kao grad koji među prvima ulazi u novu godinu, činjenica da se milijuni ljudi iz cijelog svijeta uključuju i prate novogodišnji vatromet u gradskoj luci Sydney Harbor nimalo ne iznenađuje. Tamo blještavo slavlje počinje rano i već je u predvečerje nebo prošarano raznim bojama. Prije glavnog događaja, prolaznici mogu uživati i u svjetlosnim spektaklima na vodi te tradicionalnim ceremonijama Aboridžina i Otočana Torresova prolaza. Točno u ponoć vatromet spektakularnih razmjera uvest će vas u novu godinu, uz niz impresivnih pirotehničkih efekata iznad mosta Sydney Harbor Bridge, operne kuće Sydney Opera House i brodova u luci. Nebo navodno nigdje ne bude toliko blještavo!

Gdje boraviti: Boravite u srcu Sydneyja u objektu Hyatt Regency Sydney i uživajte u veličanstvenom pogledu koji se pruža na svjetlucavu luku Darling Harbour, koju osvjetljava obližnja četvrt Central Business District. Sigurno ćete pronaći slobodnu sobu za doček nove godine jer Hyatt Regency Sydney ima impresivne 892 sobe, od kojih svaka ima prozore od poda do stropa, što je idealno za uživanje u glamuru i spektakularnom vatrometu. Ili dočekajte novu godinu uz glamuroznu večeru u hotelskom restoranu Sailmaker i zaokružite večer uz čašu koktela u impresivnom sky baru Zephyr.

New Orleans, Louisiana

Grad New Orleans, prepun jazza, vitalnosti i glamura, po mnogima je jedno od najzabavnijih i najšarenijih odredišta tijekom čitave godine. Za doček nove godine, sve postaje još blještavije, posebice na trgu Jackson Square u povijesnoj Francuskoj četvrti – središtu zbivanja spektakularnih lokalnih događanja. Ovdje bendovi i drugi zabavljači nastupaju do duboko u noć sve do čuvenog spuštanja kraljevskog ljiljana i spektakularnog vatrometa iznad rijeke Mississippi točno u ponoć. Nakon toga, slijedite mase do ulice Bourbon i zabavljajte se do ranih jutarnjih sati, ili ako vam je dosta gužve, rezervirajte stol u jednom od brojnih vrhunskih restorana u gradu. Najpoznatiji je možda Commander's Palace, koji će vam pružiti iskustvo otmjenosti u New Orleansu.

Gdje boraviti: Objekt Troubadour Hotel New Orleans ima bar na krovu imena Monkey i terasu s pogledom na živahnu ulicu Bourbon Street, tako da je odličan izbor za putnike koji planiraju doček Nove godine. Bar na krovu također nudi jedinstvene poglede na poznate i ekstravagantne zabave na balkonima, a gosti se mogu i priključiti tradicionalnom bacanju ogrlica na živahne ulice ispod balkona.

Edinburgh, Škotska

Edinburški ‘Hogmanay’ najbolji je način za doček Nove godine u Škotskoj. ‘Hogmanay’ – škotska riječ za Silvestrovo – posjećuje skoro 150.000 posjetitelja tijekom tri dana u glavnom gradu. Proslava započinje uz svjetlucavu procesiju pod bakljama koja kreće 30. prosinca i nastavlja se do Nove godine. Na Silvestrovo se pridružite ostalim slavljenicima na glavnoj priredbi u parku Princes Street Gardens ili plešite do kasno u noć pod svjetlucavim zvijezdama na poznatoj uličnoj zabavi u gradu. U ponoć ne propustite prekrasni vatromet iznad dvorca Edinburgh koji označava početak nove godine.

Gdje boraviti: Boravite u srcu Edinburgha u objektu ibis Edinburgh Centre South Bridge, smještenom na idealnoj lokaciji na svega nekoliko minuta hoda od dvorca Edinburgh, koji ima prostrane jedinice u centru grada. Ovaj objekt je odličan izbor uz koji ćete izbjeći gužve i pronaći odlično mjesto za promatranje spektakularnog vatrometa.

New York, SAD

Ponovno se zaljubite u New York. Grad koji nikad ne spava ima u ponudi ponešto za svakoga na doček Nove godine. Posjetite vidikovac Top of the Rock u kompleksu centra Rockefeller i uživajte u romantičnim pogledima na grad prije večere u nekom od brojnih vrhunskih restorana koji se nalaze u centru ili njegovoj okolici. Alternativno možete proslaviti početak 2019. na jednom od mnogih krstarenja za Novu godinu. Rezervirajte elegantnu večer na jahti i u njezinoj toplini uživajte u pogledu na vatromet, što je idealno za novogodišnji doček u paru. Za nešto mirniju, ali jednako impresivnu večer, uputite se u Central Park, jedno od najromantičnijih mjesta u gradu. Izvedite svog partnera ili partnericu na klizanje na impresivno klizalište Wollman Rink, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog parka.

Gdje boraviti: Uglađeni aparthotel AKA Times Square nalazi se u blizini centra Rockefeller. Gostima će se svidjeti potpuno opremljena kuhinja i odvojene dnevne sobe. Aparthotel također nudi uslugu masaže i čuvanja djece za parove koji žele doživjeti romantičnu večer bez djece! Prema putnicima Booking.com-a, New York se najviše preporučuje za shopping, razgledavanje i šetnje gradom. U prošloj su godini New York najviše posjećivali putnici iz Italije, Brazila i Velike Britanije.

Rio de Janeiro, Brazil

Novogodišnji doček u Brazilu svake godine privuče impresivna dva milijuna posjetitelja, a središnja se proslava odvija u Rio de Janeiru. Poznat po uzbudljivom noćnom životu, Rio nudi sjaj i glamur bezbrojnih klubova s koktelima, modernih barova na krovovima te golemih noćnih klubova, no jedno je mjesto na kojem želite biti viđeni na dočeku Nove godine - plaža Copacabana. Putnici iz cijeloga svijeta slijevaju se u središte Copacabane kako bi promatrali nevjerojatni vatromet i pridružili se lokalnim stanovnicima u njihovim godišnjim tradicijama. Pripremite se za eksplozivnu proslavu!

Gdje boraviti: Ako vas više od tuluma zanima posluga u sobu, zašto ne biste uživali u pogledu na vatromet iz vlastite sobe? Za fantastičan pogled na Copacabanu tu je hotel Ritz Copacabana Boutique Hotel, koji se nalazi na dvije minute šetnje od ove plaže i nudi bazen na krovu s vanjskom terasom s nevjerojatnim pogledom na grad... Idealno za novogodišnji doček.