TouRisk nagrade 2026: u Petrčanima prvi put u Hrvatskoj dodijeljene nagrade za sigurnost u turizmu

PETRČANE, 14. travnja 2026. – U sklopu međunarodne konferencije TouRisk 2026, koja se od 13. do 15. travnja održava u Petrčanima kraj Zadra, jučer su prvi put u Hrvatskoj dodijeljene TouRisk nagrade 2026, priznanja koja prepoznaju turističke subjekte, prostore i destinacije koji sigurnost ne promatraju kao formalnost, nego kao sastavni dio kvalitete, upravljanja i dugoročne otpornosti turističkog proizvoda.

Riječ je o prvim domaćim nagradama posvećenima isključivo sigurnosti i upravljanju rizicima u turizmu, a dodijeljene su u osam kategorija: za hotel, kamp, marinu, nacionalni park odnosno park prirode, organizaciju događaja te za veliku, urbanu i boutique destinaciju.

TouRisk nagrade ne prepoznaju odsutnost incidenata, nego sustavan pristup sigurnosti u svim segmentima – od organizacije, procedura i prevencije do koordinacije dionika, upravljanja rizicima i spremnosti na krizne situacije.

„Sigurnost u turizmu više nije pitanje samo operativne pripreme, nego kvalitete proizvoda, povjerenja gosta i dugoročne konkurentnosti destinacije. Upravo zato smo pokrenuli TouRisk nagrade, kako bismo prepoznali i nagradili one koji o sigurnosti razmišljaju sustavno, odgovorno i dugoročno te cijelom sektoru poslali poruku da je sigurnost jedan od temelja kvalitetnog turizma“, poručio je Goran Košćak, organizator konferencije TouRisk.

Nagrada za Najsigurniji hotel 2026 dodijeljena je Hotelu Materra, a priznanje je preuzela Nina Dumančić, direktorica hotela.

Nagrada za Najsigurniji kamp 2026 dodijeljena je Kampu Veštar, a preuzeo ju je Mateo Škuflić, voditelj Službe zaštite na radu i zaštite od požara Maistre d.d.

Nagrada za Najsigurniju marinu 2026 dodijeljena je ACI Marini Vodice, a priznanje je preuzeo Nikola Franičević, direktor Odjela za informatičke tehnologije i sigurnost u ACI d.d.

Nagrada za Najsigurniji nacionalni park / park prirode 2026 dodijeljena je Parku prirode Medvednica, a priznanje je preuzela Marina Popijač, ravnateljica Javne ustanove Park prirode Medvednica.

Nagrada za Najsigurniji događaj 2026 dodijeljena je Špancirfestu, a preuzela ju je Jelena Toth, direktorica Turističke zajednice grada Varaždina.

Nagrada za Najsigurniju veliku destinaciju 2026 dodijeljena je Primorsko-goranskoj županiji, a priznanje su preuzeli Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera, i Hari Brnad, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske.

Nagrada za Najsigurniju urbanu destinaciju 2026 dodijeljena je Gradu Varaždinu, a priznanje je preuzeo Neven Bosilj, gradonačelnik Grada Varaždina.

Nagrada za Najsigurniju boutique destinaciju 2026 dodijeljena je Jelsi, a priznanje je preuzeo Milan Vranković, direktor Turističke zajednice Jelse.

Dodjela TouRisk nagrada 2026 dodatno je potvrdila središnju poruku konferencije TouRisk: sigurnost u turizmu nije izdvojena funkcija, nego strateški okvir koji utječe na iskustvo gosta, otpornost destinacije i vrijednost ukupnog turističkog proizvoda.

Ovogodišnja konferencija okuplja više od 200 sudionika iz sektora turizma, sigurnosti, tehnologije i javnih institucija, a kroz predavanja, panele i dodjelu nagrada otvara prostor za razmjenu znanja i jačanje sigurnosnih kapaciteta hrvatskog turizma.