Spring Vibes ponuda za bijeg iz svakodnevice

Ako razmišljate o moru, pravo je vrijeme da donesete odluku. Najbolje lokacije i termini rezerviraju se prvi, a čekanje najčešće znači kompromis - ne s cijenom, nego s doživljajem. Kvarner je idealan izbor kada želite brzo

pobjeći iz svakodnevice, bez dugih putovanja i komplicirane organizacije. Već nakon nekoliko sati vožnje možete biti na moru - u Crikvenici, Dramlju, Selcu ili na otoku Krku - i započeti odmor onako kako ste ga zamislili.

Proljeće je savršeno vrijeme za bijeg na obalu, kada prvi topli dani, mirnije šetnice uz more i opuštenija atmosfera stvaraju idealne uvjete za kratki predah od svakodnevice. Upravo zato dostupna je posebna Spring Vibes ponuda koja omogućuje 15 % popusta na smještaj i priliku da proljetne dane provedete uz more, daleko od gradske gužve. Za goste koji planiraju dulji boravak od četiri noćenja i više odobrava se dodatnih 5 % popusta, dok tijekom boravka možete uživati i u 10 % popusta na a la carte hranu i piće - uz opuštene večere i trenutke uživanja u lokalnim okusima. Bilo da tražite mir uz more, lagane proljetne šetnje ili jednostavno nekoliko dana za punjenje baterija, proljeće na obali nudi savršenu ravnotežu odmora i uživanja. Ponuda vrijedi za rezervacije do 1. lipnja.

Crikvenička rivijera i otok Krk nude upravo ono što većina traži: jednostavan dolazak, uređene plaže, raznoliku ponudu smještaja i osjećaj odmora koji počinje odmah, bez stresa. U suradnji s Turističkom zajednicom Kvarnera i Turističkom zajednicom Crikvenice, ova regija danas nudi upravo ono što nam najviše treba - odmor koji se ne događa slučajno, nego onaj koji ste si na vrijeme osigurali. Jer najbolji odmor nije onaj koji čekate, nego onaj koji već imate isplaniran.

Uz proljetni odmor na Kvarneru, boravak dodatno obogaćuju brojna događanja u destinaciji koja daju poseban ritam predsezoni. Tijekom svibnja posjetitelje očekuju koncert Marcela i Grše, sportsko-rekreativni program Epic Rides, sadržaji za najmlađe u sklopu dječjeg vikenda s napuhancima te Festival škampa, koji na atraktivan način predstavlja lokalnu gastronomiju i tradiciju.

ODMOR KOJI SE PRILAGOĐAVA VAMA

Jedna destinacija, više načina za uživanje

Jadran Hotels & Camps jedna je od ključnih turističkih grupacija na Jadranu, koja kroz svoj portfelj omogućuje upravo ono što današnji gosti najviše traže - izbor. S dugogodišnjom tradicijom i snažnim uporištem upravo na Crikveničkoj rivijeri, Jadran Hotels & Camps aktivno sudjeluje u razvoju destinacije, oblikujući njezin turistički identitet kroz kontinuirana ulaganja u kvalitetu smještaja, sadržaja i cjelokupnog iskustva boravka. Ono što ovu grupaciju izdvaja jest činjenica da gostima nudi raznolik portfelj unutar jedne destinacije: od hotela više kategorije do jednostavnijih oblika smještaja za opušteniji boravak. Takav pristup omogućuje gostima da se vraćaju na isto mjesto, ali svaki put dožive drugačiji odmor.

Posebna vrijednost leži u razumijevanju različitih potreba gostiju: obitelji s djecom, parova, ljubitelja prirode ili gostiju koji putuju s kućnim ljubimcima. Upravo zato Jadran Hotels & Camps razvijaju ponudu koja nije univerzalna, već prilagodljiva, stvarajući iskustvo koje se mijenja ovisno o gostu. Dodatno, fokus na lokacije uz more, pogled na Kvarner i blizinu ključnih sadržaja čini njihove objekte ne samo mjestima boravka, već i polazišnim točkama za doživljaj cijele destinacije. Jadran Hotels & Camps tako ne nudi samo smještaj, već način odmora koji se prirodno uklapa u različite stilove života, tempo i očekivanja suvremenih gostiju.

OBITELJSKI ODMOR KOJI STVARNO FUNKCIONIRA

Ravnoteža zabave za djecu i odmora za roditelje

Hotel Katarina

Na Kvarneru obiteljski odmor nije kompromis, već dobro osmišljeno iskustvo. Hotel Katarina u Selcu nudi opušteniji, komforniji ritam boravka - onaj u kojem dani prolaze bez žurbe, a sve je već prilagođeno obitelji. Prostrane obiteljske sobe omogućuju dovoljno prostora za sve, dok ljetni vanjski bazeni s morskom vodom i dječji bazen postaju središnje mjesto okupljanja tijekom dana. Uz razigrane ljetne animacijske programe koji najmlađima donose dane ispunjene smijehom i novim avanturama, roditelji mogu pronaći svoj trenutak opuštanja u wellness & spa zoni i uživati u raznovrsnim tretmanima. Hotel Katarina pruža sve što obitelji priželjkuju: sigurnost, komfor i bezbrižan odmor koji teče prirodno.

Hotel Omorika

Hotel Omorika u predgrađu Crikvenice donosi drugačiju energiju - onu aktivnog odmora ispunjenog sadržajem. Smješten iznad mora, s otvorenim panoramskim pogledom na Kvarner, pruža osjećaj prostora i slobode već pri samom dolasku. Ove sezone dodatno podiže razinu ponude s tri nova vanjska bazena, dok blizina sportskih terena i adrenalinskog parka čini boravak dinamičnijim i zanimljivijim, posebno za obitelji s djecom koja traže više od klasičnog odmora na plaži. Hotel Omorika je idealan izbor za one koji žele spoj aktivnosti i opuštanja u vlastitom ritmu.

Elements Camping Selce

Za one koji žele još više slobode, tu je Elements Camping Selce - moderna kamping priča koja spaja prirodu i komfor na način koji odgovara suvremenom gostu. Smješten uz more i okružen zelenilom, kamp nudi mobilne kućice i parcele različitih veličina koje pružaju privatnost i udobnost, uz istovremeni osjećaj boravka u prirodi. Njegova posebnost je jedinstveni kaskadni bazen koji prostoru daje dodatnu dinamiku i prepoznatljiv vizualni identitet. Blizina plaže, šetnica i prirodnih sadržaja omogućuje gostima da svaki dan oblikuju prema vlastitim željama, od aktivnog istraživanja do potpunog odmora.

Zajedničko im je jedno. Pogled na more, sadržaj prilagođen djeci i osjećaj da je sve osmišljeno tako da odmor bude jednostavan, opušten i bez kompromisa.

ODMOR ZA DVOJE

Kada želite usporiti i slobodno uživati

Boutique Hotel Esplanade

Za parove koji traže mir, estetiku i iskustvo, Kvarner nudi elegantan odgovor. Boutique Hotel Esplanade na samoj obali Crikvenice, predstavlja destress koncept odmora, onaj u kojem nema žurbe ni distrakcija, već prostor u kojem se

vrijeme usporava a fokus vraća na potpuno uživanje. Smješten tik uz more i gradsku šetnicu, hotel nudi moderne, pažljivo uređene sobe u kojima se komfor i dizajn prirodno nadopunjuju. Poseban naglasak stavljen je na gastronomiju.

Restoran Lemoon donosi suvremeni pristup mediteranskoj kuhinji, gdje obroci nisu samo dio dana, već doživljaj za sebe. Doručci se ovdje ne preskaču, već produžuju, a večere postaju trenuci u kojima želite uživati znatno duže.

Wellness & spa zona dodatno upotpunjuje iskustvo - mirna, intimna i osmišljena tako da pruža potpuni odmak od svakodnevice. Bilo da je riječ o kratkom bijegu ili dužem boravku, svaki provedeni trenutak ima svoju težinu, ali bez opterećenja. Ovo je mjesto gdje dani započinju sporije, a završavaju uz more. Bez plana, ali s osjećajem potpunog mira.

JEDNOSTAVNO, AUTENTIČNO I BEZ ŽURBE

Hotel Slaven Selce

Hotel Slaven u Selcu idealan je za goste koji traže upravo ono najjednostavnije - more, sunce i potpuni reset. Ovdje je fokus na onome što ljeto zapravo jest - danima provedenima na plaži, ugodnim večerima i spontanosti koja dolazi

sama od sebe. Smješten u neposrednoj blizini mora, hotel omogućuje brz i jednostavan pristup svemu što čini idealan ljetni odmor. Jutra počinju kupanjem, dani prolaze u hladu borova, a večeri u šetnjama Selcem i lokalnim događanjima.

Za one koji vole aktivan predah, tu su sadržaji poput minigolfa ili raznih ljetnih aktivnosti poput ronjenja i najma SUP-a – dovoljno da dani dobiju ugodan ritam, bez ikakvog pritiska. Hotel Slaven vraća odmor na

njegove osnove: jednostavnost, autentičnost i osjećaj lakoće koji ostaje i nakon povratka kući.



KVARNER KAO AUTODESTINACIJA

Sloboda odlaska, bez komplikacija



Jedna od najvećih prednosti Kvarnera je njegova dostupnost. Ljetni odmor počinje onog trenutka kada krenete na put. Upravo ta jednostavnost čini razliku. Umjesto da vrijeme trošite na logistiku, možete ga posvetiti onome zbog čega

ste krenuli - odmoru. Bilo da se radi o produženom vikendu ili duljem boravku, Kvarner omogućuje fleksibilnost koju rijetko koja destinacija nudi.

Među najvažnijim novostima koje obilježavaju turističku 2026. godinu ističe se CAMINO - Crikvenica Vinodol , nova hodočasničko-pješačka ruta, duga 84 km + 12 km dodatne dionice, koja povezuje more i zaleđe, tišinu i susret. Kao dio hrvatske i europske Camino mreže, povezan s hodočasničkim putevima prema Santiagu de Composteli, ovaj put započinje u Senju podno tvrđave Nehaj te vodi kroz Novi Vinodolski, Selce i Crikvenicu sve do Jadranova. Na tom se putu izmjenjuju slikoviti krajolici, povijesne točke i autentični susreti s lokalnim prostorom. Uvođenje ove rute dodatno potiče interes za dolaske u pred - i posezoni, potvrđujući Kvarner kao destinaciju koja nudi više od ljetnog odmora - prostor kretanja, susreta i najintimnijeg doživljaja krajolika.

Zato ne čekajte pravi trenutak - on je već tu. Bilo da tražite obiteljski odmor, bijeg u dvoje ili proljetni predah uz posebnu Spring Vibes ponudu,

Kvarner nudi ono što danas najviše cijenimo - dostupnost, raznolikost i osjećaj lakoće.