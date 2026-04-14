Ambasadori iz Petrčana: sigurnost turista postala je prioritet broj jedan

PETRČANE, 13. travnja 2026. - U Petrčanima je jučer otvoren TouRisk 2026, međunarodna konferencija posvećena sigurnosti, upravljanju rizicima i otpornosti u turizmu, koja od 13. do 15. travnja okuplja više od 200 sudionika iz sektora turizma, sigurnosti, tehnologije i javnih institucija. Već na otvorenju poslana je jasna poruka: sigurnost u turizmu više nije usko operativna tema, nego jedno od ključnih pitanja otpornosti, povjerenja i dugoročne konkurentnosti destinacija.

U ime pokrovitelja konferencije, potpredsjednika Vlade RH i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, okupljenima se obratio Anton Dražina, načelnik Policijske uprave zadarske, istaknuvši važnost uloge MUP-a u stvaranju uvjeta za sigurnu turističku sezonu i sigurna poslovna putovanja u Hrvatskoj. Naglasio je da se upravo u suradnji javnog i privatnog sektora, institucija i svih dionika u turizmu gradi otpornost vodeće nacionalne industrije te da sigurnost nije izdvojena funkcija, nego temelj stabilnog turističkog sustava.

Među istaknutim događanjima prvoga dana bio je panel „How diplomatic missions shape destination image / Kako strana diplomatska predstavništva i misije oblikuju imidž destinacija”, koji je okupio četvero veleposlanika u Republici Hrvatskoj: Yvonne Tončić-Sorinj, veleposlanicu Austrije, Joséa Ramóna Garcíu-Hernándeza, veleposlanika Španjolske, Paola Trichila, veleposlanika Italije, i Sirpu Oksanen, veleposlanicu Finske. Njihove poruke dodatno su otvorile pitanje koliko su danas turizam, sigurnost i međunarodni odnosi međusobno povezani.

Veleposlanica Austrije istaknula je da je upravo sada pravi trenutak za ovu temu te poručila da se u Austriji sigurnost i pravodobna informiranost putnika smatraju iznimno važnima. Naglasila je da države svojim građanima moraju pružiti pomoć i informacije gdje god putovali te upozorila da turisti jasno razlikuju izolirane incidente od strukturnih prijetnji. Kao posebno važnu istaknula je dostupnost točnih i pravodobnih informacija na jeziku koji turisti razumiju, osobito u situacijama izvanrednih događaja.

Veleposlanik Španjolske upozorio je da danas živimo u svijetu lažnih vijesti – pa i lažnih vijesti o državama – zbog čega je točnost informacija postala jedno od ključnih pitanja sigurnosti u turizmu. Naglasio je da velik broj španjolskih turista koji dolaze u Hrvatsku mora imati pristup provjerenim i pouzdanim informacijama te dodao da je cyber sigurnost danas jedan od ključnih stupova turističke sigurnosti. Istaknuo je i da svaka kriza ponovno potvrđuje isto: informacije su presudne.

Veleposlanik Italije poručio je da je Hrvatska sigurna zemlja, ali i da se sigurnost ne podrazumijeva. Naglasio je važnost opreza, institucionalne podrške i europske solidarnosti, uz poruku da turisti moraju znati kome se mogu obratiti u slučaju potrebe. Posebno je istaknuo da je sigurnost prisutna u svakom dijelu turističkog iskustva – od autoceste do bazena – te da odgovornost za nju ne leži na jednom sustavu, nego na svima.

Veleposlanica Finske naglasila je da su sigurnost, zaštita i spremnost iznimno važni za Finsku te potvrdila da je percepcija Hrvatske kao sigurne zemlje u Finskoj vrlo pozitivna. Istaknula je i da su preporuke o sigurnosti pojedinih zemalja među najčitanijim sadržajima njihova ministarstva, što dodatno pokazuje koliko su putnicima važne jasne, vjerodostojne i dostupne informacije. Posebno je zahvalila na izvrsnoj suradnji s hrvatskim vlastima, uz jasnu poruku da je međusobna suradnja ključna.

Na važnost sigurnosti kao konkurentske prednosti hrvatskog turizma upozorio je i Goran Košćak, organizator konferencije TouRisk .

„ U vrijeme kada se hrvatski turizam natječe s globalnom konkurencijom za svakog turista, upravo njihova sigurnost u Hrvatskoj čini marginalnu prednost pred konkurencijom. Konferencija TouRisk omogućuje dionicima u turizmu da podignu vlastite kapacitete upravljanja sigurnošću i rizicima kako bi podigli vrijednost vlastitog turističkog proizvoda. Imamo puno povjerenje u naše javne službe sigurnosti te želja nam je TouRisk konferencijom podići svijest svih ostalih dionika u turizmu da sigurnosnim promišljanjem, organizacijom i planiranjem incidenata utječemo na ukupnu sigurnost i kvalitetu turizma Hrvatske ”, izjavio je Košćak.

Zajednička poruka prvoga dana TouRiska bila je jasna: sigurnost destinacije danas se ne gradi samo kroz fizičku zaštitu, nego kroz partnerstvo institucija, kvalitetu informacija, otpornost sustava i sposobnost da se na izazove odgovori brzo, koordinirano i vjerodostojno. Upravo je zato današnje otvorenje, uz poruke MUP-a, diplomatskih predstavnika i organizatora konferencije, pokazalo koliko su sigurnost, međunarodna suradnja i turizam danas nerazdvojno povezani.