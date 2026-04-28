Brzo i učinkovito!

Jednostavan trik: Evo kako se riješiti kamenca i hrđe uz samo dva sastojka

Stephany Domitrović
28.04.2026.
u 07:00

Nikako se ne možete riješiti naslaga kamenca i hrđe? Postoji jednostavan trik koji će vam u tome pomoći.

Kamenac i hrđa jedni su od najčešćih problema na mjestima gdje ima puno vlage, poput kupaonice i kuhinje. Teško ih se riješiti, a agresivnim čišćenjem možemo ostrugati gornji sloj i ostaviti tragove ribanja. Kako biste izbjegli korištenje skupih kemikalija i oštrih žica za ribanje, potrebna su vam samo dva sastojka koja vjerojatno već imate u svom domu. Najsigurnija i najučinkovitija metoda uklanjanja hrđe i kamenca, bez da oštetite ili ostružete gornji sloj sudopera ili slavina, jest korištenje kombinacije sode bikarbone i octa, prenosi Handmade Weekly.

Pastu napravite tako da u malu zdjelu stavite sodu i alkoholni ocat u omjeru 3:1. Količinu prilagodite svojim potrebama, ovisno o površini koju čistite. Za manje mrlje možete koristiti tri žlice sode bikarbone i jednu žlicu alkoholnog octa. Pastu nanesite na mjesta zahvaćena hrđom ili kamencem te kružnim pokretima ribajte tvrdom spužvom (ne žicom jer biste tako mogli oštetiti površinu). Ostavite pastu 10 do 15 minuta, a zatim je isperite.

Soda bikarbona ima blago abrazivno djelovanje pa olakšava uklanjanje naslaga bez agresivnog ribanja koje bi moglo oštetiti površine. Kombinacija sode bikarbone (natrijev bikarbonat) i octa (octena kiselina) pomaže razgraditi hrđu i otopiti kamenac. Zbog kemijske reakcije koja nastaje kada pomiješate sodu bikarbonu i alkoholni ocat lakše ćete ukloniti nečistoće, hrđu i kamenac. Umanjite mogućnost nastanka hrđe i kamenca tako da nakon korištenja prebrišete površinu suhom krpom ili papirom kako biste spriječili zadržavanje vlage.

Ova dva sastojka možete koristiti i za čišćenje hrđavog alata koji vam je preko noći ostao na kiši. Zdjelu napunite mješavinom alkoholnog octa i vode u omjeru 1:1 te alat ostavite u tekućini 24 sata. Ako nemate dovoljno veliku zdjelu, alat možete oprati i pastom od sode bikarbone i vode te ostaviti da pasta djeluje preko noći. Nakon 24 sata dobro obrišite i osušite alat. Iako su kemijska sredstva za uklanjanje hrđe i kamenca često učinkovita, mogu oštetiti gornji sloj metalnih površina pa su ove prirodne alternative ponekad bolja opcija.
jednostavni trikovi kako se riješiti hrđe kamenac hrđa

SKILLUP

Otvorene prijave za SkillUp: program za poduzetnike koji žele konkretna rješenja za poslovni rast

●    Tijekom pet tjedana izvršni direktori nadograđuju znanja iz umjetne inteligencije, marketinga, upravljanja i svojih sektora poslovanja. ●    Hibridni program započinje 1. lipnja, a uključuje i radni dvodnevni retreat u Trakošćanu za radionice i networking uživo ●    Vrijednost programa po polazniku je 25 tisuća eura, ali je za odabrane sudionike potpuno besplatan

Slijedi svoj poziv

Održana treća konferencija Slijedi svoj poziv: Liderstvo kao odgovornost i osobni put

Zagreb, 27. travnja 2026. - Treće izdanje konferencije o liderstvu Slijedi svoj poziv u organizaciji Akademije za kršćansko vodstvo i Centra Ignacije, okupilo je brojne sudionike u ispunjenom Kraš Auditoriumu u Zagrebu. Kroz cjelodnevni program konferencija je još jednom potvrdila svoj status jedinstvene platforme koja povezuje poslovni, znanstveni, društveni i duhovni kontekst liderstva.

