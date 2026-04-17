Noć tvrđava u Starom gradu Dubovcu: „Night of Fortresses Goes Green“ kao spoj ekologije i kulturne baštine

Nakon uspješnog izdanja 2025. godine manifestacija se nastavlja razvijati kao europska inicijativa te širiti mrežu baštinskih lokaliteta koji prepoznaju važnost održivog razvoja. Night of Fortresses Goes Green potvrđuje da kulturna baština može imati aktivnu ulogu u suvremenom društvu te biti prostor dijaloga o okolišu, turizmu i odgovornom upravljanju resursima. Baština postaje prostor susreta, učenja i zajedništva - Korak po korak, događaj po događaj!

Karlovac kao središte susreta generacija

Grad Karlovac, kao organizator, pripremio je bogat dvodnevni program na Starom gradu Dubovcu koji spaja edukaciju, zabavu i ekološku svijest. Poseban naglasak stavljen je na sadržaje za najmlađe, dok se odrasle potiče na dolazak ekološki prihvatljivim prijevoznim sredstvima. Posjetitelji će tako moći uživati u izložbama, vođenoj tematskoj turi “Šumom do utvrde“, info-punktu o odvajanju otpada i ekološkim praksama, glazbenim programima pod vedrim nebom te raznovrsnim edukativnim i kreativnim radionicama. Jedna od najvećih diva hrvatske glazbene scene Radojka Šverko održat će koncert kojim će publici priuštiti večer vrhunske glazbe i snažnih emocija.

U subotu, 9. svibnja, STEM mobilni laboratorij donosi uzbudljivu avanturu istraživanja i otkrivanja kroz znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, prilagođenu svim uzrastima. Ljubitelji povijesti moći će sudjelovati u stručnom vodstvu arheološkim lokalitetom, dok će za dobru zabavu biti zadužen DJ i performer TrashCash.

Tijekom oba dana prikupljat će se slikovnice za opremanje Malih slobodnih knjižnica – drvenih kućica za knjige dostupnih svima. Ovom inicijativom organizatori žele dodatno povezati lokalnu zajednicu i podsjetiti da očuvanje baštine ide ruku pod ruku s brigom o okolišu te pokazati kako kulturni sektor može biti primjer u promicanju održivog turizma i ekološke odgovornosti.

Više informacija o manifestaciji i detaljan program dostupni su na: https://nightoffortresses.org/hr/

Foto: F. Granić

Projekt GIFTSnet: Održivi razvoj kulturnog turizma

Manifestacija „Night of Fortresses Goes Green“ dio je europskog projekta GIFTSnet – Network for Green and Inclusive Fortified Tourism Solutions, iz programa Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Cilj projekta je unaprijediti održivi i uključivi kulturni turizam kroz očuvanje baštine, razvoj zelenih rješenja te jačanje kapaciteta dionika, uz povezivanje partnera i razvoj novih turističkih sadržaja na fortifikacijama.

Ulaz na sve lokalitete i programe je besplatan, a prethodna prijava nije potrebna.

Pridružite nam se 8. i 9. svibnja, ponesite slikovnicu i postanite dio zelene priče koja čuva prošlost za generacije koje dolaze!

Vidimo se na Starom gradu Dubovcu!

Ova objava je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021. - 2027. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Karlovca i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.