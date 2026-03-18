Lošinj kao idealna destinacija za produženi uskršnji vikend

Produženi uskršnji vikend početkom travnja i ove godine potiče interes za kraća proljetna putovanja, a Lošinj se tradicionalno nalazi među destinacijama koje u tom razdoblju bilježe pojačan dolazak gostiju. Blaga klima, razvijena wellness ponuda i sadržaji prilagođeni različitim profilima posjetitelja čine otok privlačnim izborom za odmor izvan glavne ljetne sezone. U razdoblju od 2. do 6. travnja Lošinj Hotels & Villas nudi posebne ponude povodom uskršnjih blagdana, s naglaskom na gastronomiju, boravak u prirodi i kraći wellness odmor.

Produženi uskršnji vikend na Lošinju donosi spoj odmora uz more, blagdanske tradicije i modernog luksuza, uz programe prilagođene parovima, obiteljima i gostima koji traže aktivan ili opuštajući odmor. Tijekom blagdana gosti mogu uživati u tradicionalnim uskrsnim specijalitetima, wellness i fitness programima, dječjim radionicama, izletima u prirodu te ekskluzivnim gastronomskim i večernjim događanjima.

Uskrs u znaku luksuznih hotela i bogate ponude

Blagdani na Lošinju već su godinama sinonim za spoj odmora, zdravlja i mediteranskog načina života. Hotel Bellevue i Boutique Hotel Alhambra pripremili su uskršnje ponude u kojima se blagdanska tradicija spaja s vrhunskim gastronomskim i wellness iskustvima. Produženi doručci, tematske večere, spa rituali inspirirani lošinjskom klimom te vođeni izleti u prirodu stvaraju atmosferu opuštenog luksuza, idealnu za parove i sve koji žele proljeće dočekati u elegantnom okruženju uz more.

Boravak u uvali Čikat donosi spoj povijesne arhitekture, suvremenog dizajna i jedinstvene prirode, a blagdanski programi dodatno naglašavaju filozofiju odmora po kojoj je Lošinj poznat, ravnotežu tijela, energije i vremena za sebe.

Produženi uskršnji vikend na Lošinju pruža priliku za bijeg iz svakodnevnice

Produženi uskrsni vikend donosi priliku za kratki bijeg iz svakodnevice, bilo da je riječ o luksuznom retreatu, aktivnom odmoru ili obiteljskom putovanju. Hoteli Vitality Hotel Punta i Hotel Aurora tijekom uskršnjeg vikenda nude programe usmjerene na aktivni odmor i boravak u prirodi, uz sadržaje prilagođene obiteljima s djecom. Uz tradicionalni uskršnji doručak, organiziraju se rekreativne aktivnosti, dječje radionice, animacijski programi te izleti u okolici Malog i Velog Lošinja, uključujući posjete prirodnim atrakcijama i edukativnim sadržajima.

Takav koncept odmora posebno je tražen u proljetnim mjesecima, kada gosti češće biraju kraće boravke s naglaskom na opuštanje, kretanje i boravak na svježem zraku, umjesto klasičnog ljetnog odmora.

