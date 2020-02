Bili su zajedno kao djeca, a 33 godine kasnije pronašli su se na Facebooku i obnovili vezu

Darren Arthur (45) i Keely Chivers (45) iz Engleske pohađali su isti razred u osnovnoj školi, te su jedan drugome bili prva ljubav, piše Daily Mail. Imali su samo deset godina kada su se razvile simpatije u školskoj klupi. Nažalost, Darrenova obitelj se 1986. godine odlučila preseliti zbog očevog novog posla. Gotovo 200 kilometara udaljenosti učinilo je svoje - izgubili su svaki kontakt.

Tu ponovno uskače Facebook, društvena mreža koja spaja i najudaljenije ljude. Keely je čak 33 godine nakon pronašla Darrenov profil i odlučila mu se javiti. Ubrzo su dogovorili susret koji je obnovio simpatije. Toliko jako da su se odlučiti vjenčati u rujnu.



"Dolazio sam joj na vrata kao desetogodišnjak, a njezina mama uvijek me nudila sokom od naranče dok ju čekam. Bili smo u vezi, koliko možete biti u tim godinama", kroz smijeh priča Darren i nastavlja "Sjećam se da smo se stalno družili".



Oboje su se vjenčali s partnerima iz dugogodišnje veze, ali i potpisali papire za razvod iste godine - 2015.

Foto: Privatna arhiva

U kolovozu 2018., slobodna Keely sjetila se svoje prve ljubavi i odlučila ga potražiti na Facebooku. "Ne znam što mi je bilo u glavi kada sam ga išla tražiti. Godinama nisam pomislila na njega. Vjerojatno sam bila usamljena i mislila kako nemam što izgubiti. Pogledala sam nekoliko fotografija, izgledalo je kao da je to on i poslala sam mu zahtjev za prijateljstvo."



Darren je bio zbunjen i nije ju odmah prepoznao, shvatio je o kome je riječ tek kada je vidio djevojačko prezime koje je stajalo u zagradi kraj imena. Keely je osim zahtjeva poslala i poruku kako ne može vjerovati da je to stvarno on i odmah su započeli razgovor i prisjetili se se svih uspomena iz djetinjstva.

Foto: Privatna arhiva

"Kada sam ju vidio prvi put nakon toliko godina, tresao sam se. Mislim da tako znate da vam se netko zaista sviđa. Još uvijek ima predivne oči i kosu", kaže Darren za prvi susret, a Keely ga opisuje kao 'ljubav na prvi pogled'.



U travnju prošle godine odlučili su početi živjeti zajedno, a mjesec dana kasnije Darren je kleknuo i stavio Keely prsten na ruku. Ove godine u rujnu reći će jedno drugome 'da' i to pred uzvanicima koji su pohađali osnovnu školu zajedno s njima.

Foto: Privatna arhiva