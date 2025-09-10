Ako želite izgubiti kilograme i poboljšati probavu popijte ovo piće ujutro na prazan želudac

Zaboravite kavu – prema jednom medicinskom stručnjaku, savršen način za započeti dan mogao bi biti mnogo jednostavniji (i jeftiniji). Riječ je o običnoj toploj vodi. Dr. Kunal Sood, koji na TikToku ima više od dva milijuna pratitelja, objašnjava da ovaj napitak, ispijen odmah nakon buđenja, donosi brojne zdravstvene prednosti. Prema njegovim riječima, topla voda može poboljšati probavu, pomoći u mršavljenju te poboljšati protok krvi i cirkulaciju.

“Prvo, poboljšat će vam probavu”, kaže dr. Sood, “Topla voda pomaže razgraditi hranu koju je inače teže probaviti”. On se poziva i na studiju objavljenu 2016. u časopisu Gastroenterology Nursing, koja je pokazala da pijenje vode temperature od 37 °C ima pozitivan učinak na rad crijeva i može pomoći kod zatvora.

Kako pomaže u mršavljenju? “Topla voda može privremeno ubrzati metabolizam”, ističe liječnik. Tijelo ulaže energiju kako bi toplu vodu dovelo na svoju normalnu temperaturu, a to blago ubrzanje metabolizma može pridonijeti sagorijevanju kalorija.

Još jedna prednost je bolji protok krvi. “Pijenje tople vode proširuje krvne žile i poboljšava cirkulaciju”, dodaje dr. Sood. Na kraju upozorava da voda ne smije biti prevruća: “Pazite da ne pretjerate s temperaturom kako biste izbjegli opekline”.