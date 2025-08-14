Topi kilograme bez odricanja, štiti zdravlje vašeg srca i ima sve više pristaša: Jeste li već čuli za nordijsku prehranu?

Mediteranska prehrana dugo je nosila titulu “svetog grala” zdrave prehrane. Istraživanja su joj pripisivala niz prednosti – od boljeg pamćenja i smanjenog rizika od srčanih bolesti, do pomoći u mršavljenju i očuvanju vida. Međutim, posljednjih godina na scenu stupa njezin ozbiljan konkurent – nordijska prehrana – koja bi, prema stručnjacima, mogla preuzeti tron, piše Best Life.

Trista Best, registrirana dijetetičarka iz Balance One Supplements, objašnjava da se nordijska prehrana temelji na kulinarskim tradicijama Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Iako je slična mediteranskoj, ima nekoliko ključnih razlika koje je čine posebno zanimljivom – pogotovo kad je riječ o gubitku kilograma i zdravlju srca.

Poznata i kao skandinavska prehrana, ovaj način prehrane fokusira se na sezonsku, minimalno prerađenu hranu. Službeno je predstavljena 2012. godine nakon istraživanja koje je iznjedrilo tri glavna načela:

Više kalorija iz biljne hrane, manje iz mesa

Više namirnica iz mora i jezera

Više divlje hrane.

Preporučene namirnice uključuju:

Povrće: kupus, tamno lisnato povrće, grašak, luk, korjenasto povrće

Mahunarke: grah, leća

Voće i bobičasto voće: borovnice, brusnice, jabuke, kruške, suhe šljive

Orašasti plodovi i sjemenke: orasi, sezam, suncokret, kesteni

Cjelovite žitarice: zob, raž, ječam, integralna tjestenina

Riba i plodovi mora: losos, skuša, haringa, oslić

Mliječni proizvodi s malo masnoće: skyr, jogurt, fermentirano mlijeko

Biljna ulja: posebno ulje repice

Dawn Menning, stručnjakinja za prehranu, naglašava kako je glavna razlika u odnosu na mediteransku prehranu – vrsta masnoće. Umjesto maslinovog ulja, koristi se ulje repice bogato omega-3 masnim kiselinama, a mliječni proizvodi su uglavnom s niskim udjelom masti.

Zdravstvene prednosti nordijske prehrane

1. Mršavljenje i smanjenje upala: Izbjegavanjem prerađene hrane, zasićenih masti i dodanog šećera, ovaj plan prehrane pomaže pri gubitku kilograma. Osim toga, istraživanje iz 2015. pokazalo je da smanjuje ekspresiju upalnih gena u masnom tkivu trbuha.

2. Niži kolesterol i šećer u krvi: Studija iz 2022. otkrila je da šestomjesečno pridržavanje nordijske prehrane snižava kolesterol, poboljšava profil masnoća u krvi i regulira šećer – čak i bez značajnog gubitka težine.

3. Zdravlje srca i krvnog tlaka: Prema istraživanjima, ova prehrana poboljšava osjetljivost na inzulin, snižava krvni tlak i štiti kardiovaskularni sustav.

4. Poboljšano zdravlje crijeva: Fermentirani mliječni proizvodi poput skyra i kefira opskrbljuju tijelo probioticima, što pridonosi boljoj probavi i hormonskoj ravnoteži.