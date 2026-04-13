Zaboravite Jamesa Bonda: Pierce Brosnan jednu od najboljih uloga odigrao je u 'Ubojstvu i margaritama'

Što dobijete kada u hotelskom baru u Mexico Cityju spojite emocionalno potrošenog plaćenog ubojicu i simpatičnog, ali financijski posrnulog poslovnog čovjeka? Odgovor je "Ubojstvo i margarite" ("The Matador"), jedinstveni film koji vješto balansira na granici crne komedije, trilera i dirljive drame o neočekivanom prijateljstvu.

Radnja filma započinje sudbonosnim susretom u hotelskom baru u Mexico Cityju. S jedne strane je Julian Noble (Pierce Brosnan), plaćeni ubojica na rubu živčanog sloma, jer iako je majstor svog zanata, godine provedene u svijetu nasilja ostavile su ga emocionalno ispražnjenim i usamljenim. S druge strane šanka sjedi Danny Wright (Greg Kinnear), simpatični poslovnjak čija budućnost ovisi o jednom poslovnom dogovoru koji bi ga mogao ili spasiti od bankrota ili gurnuti još dublje u dugove.

Taj naizgled slučajan susret prerasta u neočekivanu vezu koja će doživjeti svoj vrhunac šest mjeseci kasnije. Usred snježne božićne noći u Denveru, uloge se potpuno okreću. Julian, progonjen od bivših poslodavaca i bez trunke samopouzdanja, pojavljuje se na Dannyjevim vratima moleći za pomoć. Profesionalni ubojica treba uslugu jedinog prijatelja kojeg ima kako bi obavio jedan, posljednji zadatak, a u tom će trenutku obojica shvatiti da, unatoč tome što dolaze iz potpuno različitih svjetova, trebaju jedan drugoga na način koji nisu mogli ni zamisliti.

Upravo je uloga Juliana Noblea ostala zapamćena kao trenutak u kojem je Pierce Brosnan demolirao personu Jamesa Bonda koju je gradio godinama. Za potrebe filma ne samo da je pustio brkove i dobio na težini, već je pristao i na značajno manji honorar kako bi oživio ovaj kompleksan lik. Njegova predanost rezultirala je, prema mišljenju mnogih, najboljom izvedbom njegove karijere, za koju je zaradio i nominaciju za Zlatni globus. Brosnan je stvorio antitezu agentu 007 - njegov Julian je vulgaran, neurotičan, usamljen i sklon paničnim napadima, ali istovremeno šarmantan i ranjiv. Scena u kojoj nonšalantno prolazi kroz predvorje luksuznog hotela odjeven samo u minijaturne kupaće gaćice i kaubojske čizme postala je antologijska i savršeno sažima bizarnu duhovitost filma.

"Ubojstvo i margarite" film je koji prkosi jednostavnim žanrovskim definicijama. Redatelj i scenarist Richard Shepard stvorio je djelo koje je istovremeno napeti triler, otkačena buddy komedija i iznenađujuće emotivna studija karaktera. Film, izvorno zamišljen kao mali, niskobudžetni projekt koji bi se snimao digitalnom kamerom, transformiran je u hit zahvaljujući Brosnanu, koji se uključio i kao producent.

Kritičari su hvalili pametan scenarij, oštre dijaloge i kemiju između Brosnana i Kinneara, koji savršeno funkcionira kao "običan čovjek" uvučen u svijet koji ne razumije. Upravo ta nepredvidivost i mješavina smijeha, napetosti i iskrenih emocija čine ovaj film bezvremenskim klasikom koji se s užitkom gleda i dva desetljeća nakon premijere.