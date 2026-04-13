Umjesto LET3, Ministranti: Poslušajte što krije kompilacija “Rijeka – Paris – Texas II”

Zagrebačka promocija kompilacije “Rijeka – Paris – Texas II” održat će se u četvrtak, 14. svibnja, u klubu Dva Osam, gdje će nastupiti dva riječka benda uvrštena na izdanje – Ministranti i One Possible Option.

Podsjetimo, kada je 1987. objavljena prva kompilacija “Rijeka – Paris – Texas”, predstavljala je progresivan i avangardan presjek tadašnje riječke rock scene. U isto vrijeme, zagrebački klub Jabuka na adresi Jabukovac 28 bio je jedno od ključnih mjesta alternativne kulture u gradu. Danas, gotovo četiri desetljeća kasnije, na istoj adresi djeluje klub Dva Osam, koji nastavlja njegovati urbani imidž kroz suvremeni glazbeni i kulturni program.

Novo izdanje kompilacije donosi pregled aktualne riječke scene, ali u bitno izmijenjenim okolnostima glazbene industrije. Dok je prvo izdanje okupilo sedam demo bendova, “Rijeka – Paris – Texas II” predstavlja više od 20 izvođača, od kojih svi već imaju objavljene singlove, albume ili videospotove, kao i značajno koncertno iskustvo.

Na zagrebačkoj promociji nastupit će Ministranti, rock’n’roll bend predvođen Draženom Baljkom, gitaristom grupe Let 3. Bend je osnovan 2020., a dvije godine kasnije objavili su singl i album “Rock je mrtav”. Uz Baljka, sastav čine Robert Šuša (vokal), Voljen Korić (bubnjevi) i Vedran Vučković (bas). Ministranti su za svoj rad nagrađeni Ri Rock kipićem za album godine, a bili su nominirani i za nagradu Rock&Off te regionalnu nagradu RUNDA.

Uz njih će nastupiti i One Possible Option, riječki alter/indie/industrial rock sastav aktivan od 2011. godine, koji čine Deni Kasapović (vokal i gitara), Zdravko Kasapović Pigi (bas) i Dejan Adamović Deva (bubnjevi). Iza sebe imaju albume “No King” iz 2020. i “Eter” iz 2024., a njihov zvuk kombinira elemente žestokog rocka, post-punka i elektronike. Bend je do sada osvojio četiri strukovne nagrade i ukupno 18 nominacija, a posebno su prepoznati po energičnim i sugestivnim koncertnim nastupima.

Koncert u klubu Dva Osam počinje u 21 sat. Ulaznice su dostupne po cijeni od 7 eura u pretprodaji, 9 eura na ulazu te 6 eura za studente uz predočenje X-ice.