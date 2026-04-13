Počinje Edukativna muzejska akcija: Program je namijenjen svim generacijama, a ulaz je besplatan

Više od 60 muzeja diljem Hrvatske, uz besplatan ulaz i bogat program prilagođen svim uzrastima, sudjelovat će u 31. Edukativnoj muzejskoj akciji (EMA), koja će se pod temom "Korijeni" održati od 18. travnja do 18. svibnja, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Predsjednica Hrvatskog muzejskog društva (HMD) Vlasta Krklec istaknula je važnost edukativnih i pedagoških programa u posredovanju muzejske poruke publici svih generacija te je pozvala građane da se odazovu u što većem broju.

Koordinatorica Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju HMD-a Lucija Sekula podsjetila je da je EMA od skromnih početaka prerasla u nacionalnu manifestaciju. “Ideja je pokrenuta vodeći se time da svaki predmet ima svoju priču, a na muzejskim pedagozima je zadatak da je ispričaju. Akcija je započeta obraćajući se najprije najmlađoj publici, a sadašnji program bogat je aktivnostima za publiku svih uzrasta, nastojeći kulturu učiniti dostupnom svima", kazala je Sekula.

Tema „Korijeni“ inspirirana je likom i djelom Ivana Meštrovića, koji je tradiciju i zavičajne korijene implementirao u modernu umjetnost, pojasnila je voditeljica 31. Edukativne muzejske akcije Iris Marinović. "Ukorijenimo kulturu", poručila je Marinović, najavivši da su domaćini ovogodišnje završne svečanosti Muzeji Ivana Meštrovića, odnosno Galerija Meštrović u Splitu i Meštrovićeve Otavice.

Više od 60 muzeja interpretirat će temu na različite načine: od Tehničkog muzeja Nikola Tesla koji o korijenima promišlja u kontekstu umjetne inteligencije, preko Muzeja novca HNB-a Moneterra koji obrađuje tematiku korijena monetarne povijesti, Muzeja za umjetnost i obrt koji fokus stavlja na rad s građanima, do Hrvatskog školskog muzeja koji će tematizirati djetinjstvo kao inspiraciju.

U programu sudjeluje i Muzej Grada Zagreba koji će motivirati učenike na istraživanje zajedničkih korijena grada u kojem žive, MSU koji apostrofira korijene svakog individue, Memorijalna zbirka Jozo Kljaković koja otvara perspektivu korijena suradnje među umjetnicima, Narodni muzej Zadar koji ukorjenjuje zadarsku kulturu te Muzej Ivana Meštrovića koji slijedi korijene Meštrovićeva genija.

Manifestacija se tradicionalno održava povodom Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, a ovogodišnji program u idućih mjesec dana nudi brojne radionice, stručna vodstva i prezentacije.