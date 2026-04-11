Stiže nova sezona 'Euforije': Rue krijumčari drogu, a Cassie je zvijezda OnlyFansa

Čekanju je napokon došao kraj. Prošle su četiri duge godine ispunjene odgodama zbog štrajkova, pretrpanim rasporedima zvijezda i tragičnim gubicima koji su doveli u pitanje budućnost serije. No, HBO je prekinuo šutnju, a fanovi diljem svijeta napokon mogu odahnuti: treća sezona "Euforije" premijerno se prikazuje sutra, 12. travnja.

Ipak, ovo nije povratak u poznato. Srednjoškolski hodnici su daleka prošlost jer kreator Sam Levinson odlučio se na hrabar potez - vremenski skok od pet godina koji njegove likove baca izravno u kaos odraslog života, preskačući fakultetske dane i suočavajući ih s posljedicama vlastitih odluka na puno brutalniji način. Svijet je postao veći, divlji i opasniji, a problemi s kojima se suočavaju više nisu samo tinejdžerska anksioznost, već borba za goli opstanak.

Radnja treće sezone, koju je Levinson opisao kao "film noir", istražuje "što znači biti pojedinac s principima u korumpiranom svijetu". Rue Bennett, koju maestralno tumači Zendaya, više nije u predgrađu East Highlanda. Zatičemo je ni više ni manje nego u Meksiku, duboko uvučenu u kriminalni lanac gdje kao mula za krijumčarenje droge očajnički pokušava otplatiti dug opasnoj dilerici Laurie. U međuvremenu, Cassie Howard (Sydney Sweeney) i Nate Jacobs (Jacob Elordi) žive naizgled idiličan život u predgrađu. Zaručeni su, no fasada puca kada saznamo da Cassie zarađuje kao zvijezda platforme slične OnlyFansu, dok se Nate upleo u poslove s mafijom. Jules (Hunter Schafer) studira umjetnost, ali se uzdržava kao "sugar baby", Maddy (Alexa Demie) se pokušava probiti u Hollywoodu radeći u agenciji za talente, a Lexi (Maude Apatow) je postala asistentica moćne TV producentice koju glumi nova gostujuća zvijezda, Sharon Stone.

Uz povratak glavne glumačke postave, treća sezona donosi neka velika nova imena, uključujući pjevačicu Rosalíju i glumicu Natashu Lyonne. Ipak, glumačka ekipa je i osjetno drugačija i manja. Nakon druge sezone seriju je napustila Barbie Ferreira, čiji je lik Kat Hernandez bio jedan od omiljenih među fanovima. Potvrđeno je i da se ne vraća Storm Reid, koja je glumila Rueinu mlađu sestru Giu. Nove epizode obilježit će i posljednje pojavljivanje Erica Danea u ulozi Cala Jacobsa, čije su scene snimljene prije glumčeve smrti u veljači ove godine. Ipak, najveća praznina osjetit će se zbog odsutnosti Angusa Clouda, glumca koji je utjelovio omiljenog dilera zlatnog srca, Fezca, a koji je tragično preminuo 2023. godine. Njegov lik trebao je imati ključnu ulogu u novoj sezoni, a kako će se serija nositi s njegovim izostankom, ostaje jedna od najvećih nepoznanica.

Od svoje premijere 2019. godine, "Euforija" je postala kulturni fenomen i jedna od najgledanijih serija u povijesti HBO-a. Temeljena na izraelskom originalu i osobnim iskustvima kreatora Sama Levinsona s ovisnošću, serija je donijela sirov i eksplicitan prikaz tinejdžerskih borbi - od ovisnosti i traume do mentalnih bolesti i seksualnog istraživanja. Zbog svog odvažnog pristupa, stilizirane estetike i provokativnog sadržaja postala je najviše tvitana serija desetljeća u SAD-u. S jedne strane, kritizirana je zbog potencijalne romantizacije ovisnosti i eksplicitnih scena koje su šokirale dio javnosti, no s druge strane, publika ju je hvalila zbog "emocionalnog realizma" i autentičnog prikaza tjeskobe s kojom se suočava generacija Z.

Iako obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove epizode, prve reakcije kritičara su iznenađujuće podijeljene, pa čak i pretežno negativne. Strani mediji opisuju treću sezonu kao "dosadnu", "nefokusiranu" i "zbrkanu". Čini se da, iako je serija i dalje vizualno spektakularna, narativno je znatno raspršenija. Kritičari navode kako su šokantni elementi, koji su imali težinu dok su likovi bili tinejdžeri, izgubili na snazi sada kada su oni odrasli, a njihovi pretjerano dramatični, često kriminalni zapleti djeluju nerealno. Ipak, gotovo svi se slažu u jednom: glumačke izvedbe, posebice one Zendaye i Sydney Sweeney, i dalje su najsvjetlija točka serije. Ostaje vidjeti hoće li Levinsonov "film noir" eksperiment zadovoljiti ogromnu bazu obožavatelja ili će se ova, po svemu sudeći posljednja sezona, pamtiti kao razočaravajući kraj jedne ere.