Harrison Ford i Willem Dafoe u napetom političkom trileru čiji je scenarij prepravljao Pentagon

Kad je 1994. godine stigao u kina, film "Neposredna opasnost" ("Clear and Present Danger") postavio je nove standarde za političke trilere, kombinirajući napetu akciju s kompleksnom pričom o korupciji koja seže do samog vrha vlasti. Harrison Ford po drugi je i posljednji put uskočio u cipele CIA-inog analitičara Jacka Ryana, no ovoga puta njegova borba nije bila samo protiv vanjskih neprijatelja.

Priča započinje brutalnim ubojstvom američkog biznismena i njegove obitelji na jahti u Karipskom moru, a istraga brzo otkriva da je žrtva bila bliski prijatelj američkog predsjednika Bennetta (Donald Moffat) i da je potajno prao novac za moćni kolumbijski narko-kartel Cali, predvođen Ernestom Escobedom (Miguel Sandoval). U međuvremenu, Ryanov mentor, admiral James Greer (James Earl Jones), obolijeva od raka, a Ryan biva promoviran na osjetljivu poziciju vršitelja dužnosti zamjenika ravnatelja CIA-e za obavještajne poslove, nesvjestan da ga ta uloga gura u samo središte smrtonosne zavjere.

Dok Ryan pred Kongresom traži povećanje sredstava za borbu protiv droge, uvjeravajući zastupnike da se radi isključivo o savjetodavnoj pomoći kolumbijskim vlastima, njemu iza leđa odvija se sasvim drugačija operacija. Bijesan i osramoćen zbog veza svog prijatelja s kartelom, predsjednik Bennett diskretno odobrava savjetniku za nacionalnu sigurnost Jamesu Cutteru (Harris Yulin) i beskrupuloznom zamjeniku ravnatelja CIA-e za operacije, Robertu Ritteru (Henry Czerny), pokretanje tajnog i ilegalnog rata. Oni angažiraju iskusnog operativca Johna Clarka (Willem Dafoe) da okupi specijalnu postrojbu koja u kolumbijskoj džungli započinje s eliminacijom ključnih ljudi i postrojenja kartela. Ryan je potpuno isključen iz ovih saznanja, a njegova časna riječ pred Kongresom čini ga savršenim žrtvenim janjetom ako stvari krenu po zlu. I upravo to se i događa.

Nakon što jedva preživi smrtonosnu zasjedu u Bogoti, Ryan shvaća da se iza kulisa događa nešto puno opasnije od rata s kartelom. Otkriva da su visoki dužnosnici njegove vlade sklopili tajni dogovor s neprijateljem, žrtvujući američke vojnike na terenu kako bi prikrili cijelu operaciju. Suočen s izdajom i činjenicom da mu je namještena uloga žrtvenog janjeta, Ryan odlučuje uzeti stvar u svoje ruke. Odlazi u Kolumbiju gdje se udružuje s operativcem Clarkom kako bi spasio preživjele vojnike i razotkrio zavjeru koja seže do samog vrha vlasti, potvrđujući svoju ulogu "moralnog kompasa" u svijetu političkih kompromisa i laži.

Ono što "Neposrednu opasnost" čini još intrigantnijim jest njezina produkcijska priča, koja je sama po sebi politički triler. Scenarij, koji su potpisala velika imena poput Johna Miliusa, Donalda E. Stewarta i Stevena Zailliana, u svojoj je originalnoj verziji bio daleko mračniji i kritičniji prema američkoj vladi, vjerniji duhu istoimenog romana Toma Clancyja. Međutim, da bi dobili pristup vojnoj opremi, poput helikoptera Black Hawk, producenti su morali proći šestomjesečne pregovore s Pentagonom, koji je zahtijevao brojne izmjene.

Osim ublažavanja uloge predsjednika, izbačene su i brojne druge scene i dijalozi koji su američku vanjsku politiku prikazivali u negativnom svjetlu. Primjerice, uklonjena je rečenica u kojoj predsjednik izjavljuje da bi najradije "sravnio Kolumbiju, Ekvador i Peru sa zemljom". Ironično, Pentagon je inzistirao i na promjenama koje bi operacije specijalaca učinile "opravdanijima", tražeći da se neprijateljski borci prikažu kao "teže naoružani i agresivniji" kako američke snage ne bi izgledale kao da ubijaju slabo obučene seljake.

Snimanje u Meksiku, koji je "glumio" Kolumbiju, također je bilo puno izazova, od izbijanja oružanog sukoba u Chiapasu do potresa u Northridgeu koji je uništio dio snimljenog materijala. Unatoč svemu, film redatelja Phillipa Noycea postigao je golem komercijalni uspjeh, zaradivši preko 215 milijuna dolara, a ostaje upamćen kao vrhunski primjer inteligentnog i beskompromisnog blockbustera kakvi se danas rijetko snimaju.