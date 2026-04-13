Nakon 30 godina dramatično se razišao najslavniji hrvatski dizajnerski dvojac

U blago dramatičnoj objavi o prekidu suradnje, Davor Bruketa i Nikola Žinić, obznanili su da Nikola Žinić odlazi iz agencije Bruketa&Žinić&Grey. Time je završila jedna era hrvatskog dizajnerskog uspjeha koji su zajedno krojili 30 godina.

Naime, Davor Bruketa i Nikola Žinić su 1995. godine osnovali nezavisnu agenciju Bruketa&Žinić, a koja je od 2017. godine dio WPP grupe.

Agencija nastavlja poslovanje s postojećim timom, klijentima i projektima te ostaje usmjerena na kreativnost, strategiju i daljnji rast. Promjena u vlasničkoj strukturi nema utjecaja na operativni rad niti na odnose s klijentima, dok je proces promjene imena predviđen do kraja godine.

„Uz međusobno poštovanje i veliku zahvalnost na 30 godina zajedničkog rada došlo je vrijeme da se Davor i ja nastavimo odvojeno profesionalno razvijati. Odluka je donesena kao rezultat prirodnog profesionalnog puta. Zajedno smo stvorili agenciju čiji je rad prepoznat i nagrađen brojnim nagradama, gradili smo tim i dugotrajne odnose s klijentima, a naše su se kampanje povezivale s ljudima na temelju humora i ljudskosti i na sve to sam iznimno ponosan. Agencija nastavlja tim dobro utabanim putem, a preda mnom je novo životno i profesionalno razdoblje.“, izjavio je Nikola Žinić.

„Falit će mi ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Nikola i ja smo prošli puno toga zajedno. Na svemu tome sam mu iskreno zahvalan. Otvaramo novo poglavlje - s jakim timom, novom generacijom vodstva, fokusom na širenje usluga te ubrzanim razvojem AI kompetencija. Ime će biti drugačije, tehnologija će promijeniti mnogo toga. Ambicija će ostati ista.” izjavio je Davor Bruketa.