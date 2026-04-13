Mostarski slikar Tomislav Zovko u Zagrebu predstavlja "Transgressus"

U Galerija Matice hrvatske u Zagrebu u srijedu, 15. travnja u 19 sati otvara se izložba „Transgressus“ slikara Tomislava Zovka. Izložbu potpisuje kustos Marin Ivanović, a publici donosi ciklus radova koji propituju granice poznatog i nepoznatog, tjelesnog i apstraktnog.

U središtu Zovkova slikarskog istraživanja nalazi se pitanje početka – onoga što prethodi formi i značenju. Kroz motive „svemirske juhe“ i „božanske arhitekture“ umjetnik gradi vizualni prostor u kojem se statika, neuobičajena za svemir, pretvara u čvrsto uporište za daljnju likovnu razgradnju. Kako ističe Dinko Baković, Zovko se pritom nadovezuje na povijesne podjele prostora, poput rimskih pojmova Cisalpinske i Transalpinske Galije, koji su označavali granicu između poznatog i nepoznatog svijeta. Upravo ta napetost između dviju sfera postaje temelj njegova umjetničkog impulsa.

Zovkovo slikarstvo oblikovano je stalnim eksperimentom i istraživanjem materijala. U svojim radovima kombinira silikon i boju u naglašenim impasto nanosima te razvija pristup koji prelazi granice klasičnog slikarstva, približavajući se tzv. soft-skulpturi. Tkanina povezana s okvirima, koji se istodobno potvrđuju i nadilaze, postaje jedan od ključnih motiva njegova rada, simbolizirajući trajno prekoračenje zadanih granica, kažu organizatori.

Tomislav Zovko rođen je 1986. u Mostaru, a danas živi i radi u Širokom Brijegu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 2012. godine u klasi profesora Ante Kajinića. Tijekom karijere sudjelovao je na tridesetak likovnih kolonija i simpozija te izlagao na više od stotinu skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dosad je ostvario i 19 samostalnih izložbi. Od 2020. godine nosi trajno zvanje profesora na Visokoj školi „Logos centar“ u Mostaru te je član više strukovnih udruga i dobitnik brojnih nagrada.

Galerija Matice hrvatske od veljače djeluje pod novim vodstvom povjesničarke umjetnosti Karle Despot, a uvedeno je i novo radno vrijeme: od utorka do petka od 16 do 19.30 sati te subotom od 10 do 13 sati, dok je nedjeljom i ponedjeljkom zatvorena.

Izložba „Transgressus“ ostaje otvorena do 25. travnja 2026. godine.