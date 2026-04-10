Penélope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martínez u ratu ega: Večeras gledamo briljantnu komediju koja razotkriva filmsku industriju

Sve započinje egzistencijalnom krizom kakvu si mogu priuštiti samo superbogati. Farmaceutski milijarder Humberto Suárez (José Luis Gómez) na svoj 80. rođendan shvaća da iza sebe ne želi ostaviti samo gomilu novca i besmislenih filantropskih pothvata. U potrazi za vječnom slavom i ostavštinom koja će nadživjeti njegovo ime, razmišlja o gradnji mosta, no onda mu sine "bolja" ideja - financirat će snimanje filmskog remek-djela. Humberto o kinematografiji ne zna apsolutno ništa, ali zna da novcem može kupiti najbolje, pa tako za basnoslovnu svotu otkupljuje prava na nagrađivani roman "Suparništvo", djelo nobelovca koje, naravno, nikada nije pročitao. Njegov jedini cilj je stvoriti nešto veliko, nešto što će mu osigurati prestiž i mjesto u povijesti.

Kako bi ostvario svoj naum, Humberto angažira ekipu iz snova. Redateljsku palicu tako preuzima Lola Cuevas (Penélope Cruz), ekscentrična i avangardna autorica ovjenčana Zlatnom palmom, prepoznatljiva po divovskoj crvenoj kovrčavoj kosi i još neobičnijim metodama rada, a njezin je zadatak na platno prenijeti priču o dvojici zavađene braće. Za uloge bira dva glumca koji su potpune suprotnosti, vjerujući da će njihov stvarni animozitet stvoriti pravu filmsku čaroliju. Time pokreće lavinu događaja u kojoj se miješaju umjetnost, ludilo i, ponajviše, nezaustavljiva ljudska taština.

S jedne strane tog glumačkog ringa stoji Félix Rivero (Antonio Banderas), globalna holivudska zvijezda, miljenik publike i čovjek čiji je ego velik poput njegove vile u Miamiju. On je glumac koji se oslanja na šarm, karizmu i dugačak popis osvojenih nagrada, a probe smatra nepotrebnim gnjavatorstvom. Njegov suparnik je Iván Torres (Oscar Martínez), cijenjeni kazališni glumac i ugledni intelektualac koji prezire holivudski sjaj, slavu i "industriju zabave za idiote". Iako se naizgled gnuša nagrada, u tajnosti vježba govore odbijanja Oscara. Iako su obojica legende, njihov prvi zajednički susret potvrđuje ono što je redateljica i priželjkivala - potpunu netrpeljivost koja će postati pogonsko gorivo za film.

Umjesto klasičnih proba, redateljica Lola svoje glumce podvrgava nizu sve bizarnijih i psihološki okrutnih vježbi osmišljenih da slome njihov ego i izvuku sirovu emociju. Tjera ih da stotinu puta ponavljaju istu rečenicu, vježbaju scene ljutnje dok im iznad glava na kranu visi golema stijena ili ih omotava plastičnom folijom i prisiljava da gledaju kako u industrijskoj drobilici uništava njihove najdraže nagrade, od Zlatnog globusa do priznanja koje su dobili od učenika s teškoćama. Svaka nova proba postaje novo bojno polje na kojem se ne biraju sredstva, a granica između glume i stvarnosti postaje opasno tanka.

Argentinski redateljski dvojac, Gastón Duprat i Mariano Cohn, ovim je filmom stvorio jednu od najoštrijih i najzabavnijih satira filmske industrije u posljednjem desetljeću. "Ego protiv ega" nije ljubavno pismo sedmoj umjetnosti, već, kako su ga opisali kritičari, "otrovna olovka zabijena u vrat" cijelom sustavu. Film se s crnim humorom izruguje pretencioznosti umjetničkih krugova, lažnom sjaju crvenih tepiha i ciničnoj računici koja se često krije iza "velikih" umjetničkih djela. Svaka scena je precizno osmišljena, a vizualni stil filma, s minimalističkim, gotovo nadrealnim scenama, dodatno naglašava apsurdnost situacija u kojima se likovi nalaze.

Film je svjetsku premijeru doživio u službenoj konkurenciji Venecijanskog filmskog festivala, gdje je ispraćen ovacijama, a kritika ga je jednoglasno proglasila trijumfom. S ocjenom od čak 96 posto na stranici Rotten Tomatoes, "Ego protiv ega" osvojio je i publiku i struku, potvrđujući status inteligentne komedije koja nudi puno više od površnog smijeha. Film je osvojio i nekoliko nagrada, uključujući španjolsku nagradu Feroz za najbolju komediju, dodatno cementirajući svoj uspjeh.

Ipak, ono što ovaj film čini nezaboravnim jest briljantna izvedba glavnog glumačkog trojca. Penélope Cruz je apsolutno fantastična kao autokratska, hirovita i potpuno nepredvidiva redateljica, a njezina izvedba opisana je kao "žestoko mrtva-hladna i posve otkačena". Antonio Banderas s očitim užitkom parodira tip holivudskog zavodnika, stvarajući urnebesan i nimalo laskav autoportret. Nasuprot njemu, Oscar Martínez savršeno utjelovljuje aroganciju uglednog "metodskog" glumca, čineći njihov sukob smiješnim, ali i bolno prepoznatljivim. Njihova međusobna kemija je eksplozivna i nosi čitav film od početka do potpuno neočekivanog kraja.

Ako ste se ikad pitali što se događa iza zatvorenih vrata filmskog seta i volite inteligentan humor koji se ne boji biti zločest, "Ego protiv ega" je film koji se ne propušta. To je prilika da po prvi put vidite dvoje najvećih španjolskih glumaca današnjice u urnebesnom nadmetanju, ali i da uživate u pametnoj i beskompromisnoj priči o tome kako se stvara - i uništava - umjetnost. Savršen je izbor za filmsku večer koja će vas nasmijati do suza i istovremeno potaknuti na razmišljanje.