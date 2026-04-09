Cannes je objavio program

Stiže novi Almodóvar, Travolta debitira kao redatelj, Soderbergh se bavi Lennonom, a ima i nogometa

VL
Autor
Vecernji.hr
09.04.2026.
u 18:24

U Parizu je predstavljen službeni program 79. izdanja Filmskog festivala u Cannesu, a za prestižnu Zlatnu palmu natjecat će se 21 film. Među odabranima su nova ostvarenja proslavljenih redatelja poput Pedra Almodóvara, Asghara Farhadija i Pawła Pawlikowskog

Svijet filma s nestrpljenjem je iščekivao objavu programa najprestižnijeg svjetskog filmskog festivala, onog u Cannesu koji će se održati od 12. do 23. svibnja.

Na konferenciji za medije u Parizu, direktor festivala Thierry Frémaux i predsjednica Iris Knobloch otkrili su danas naslove koji će obilježiti ovogodišnje izdanje. Od ukupno 2541 prijavljenog dugometražnog filma, u glavnu natjecateljsku sekciju uvršten je 21, uz najavu da bi se popis mogao proširiti za još jedan naslov.

Ovogodišnja selekcija potvrđuje status Cannesa kao utočišta autorskog filma, s primjetnim izostankom velikih holivudskih studijskih projekata, ali i s impresivnom listom redateljskih veterana koji se vraćaju na Croisetteu. Među njima su čak tri japanska i tri španjolska redatelja, uz snažnu prisutnost domaćih, francuskih filmaša.

Jedno od najiščekivanijih imena svakako je španjolski maestro Pedro Almodóvar, koji se u Cannes vraća s filmom Bitter Christmas (Amarga Navidad). Ovo mu je osmi put da se natječe za Zlatnu palmu, nagradu koja mu je dosad izmicala unatoč tome što je u Cannesu osvajao priznanja za najbolju režiju i scenarij. Njegov novi film prati Elsu, direktoricu u marketinškoj agenciji, koja si nakon majčine smrti ne daje vremena za tugovanje, već s prijateljicom odlazi na putovanje na Lanzarote. Uz Almodóvara, španjolsku kinematografiju predstavljat će i Rodrigo Sorogoyen s filmom The Beloved (El Ser Querido), u kojem glumi Javier Bardem, te redateljski dvojac Javier Ambrossi i Javier Calvo s queer dramom The Black Ball, u kojoj se pojavljuju Penélope Cruz i Glenn Close.

Veliku pažnju javnosti privukla je i vijest da će glumačka ikona John Travolta u Cannesu predstaviti svoj redateljski debi, film pod nazivom Propeller One-Way Night Coach. Iako će biti prikazan izvan konkurencije, u cijenjenoj sekciji Cannes Premiere, ovaj film predstavlja važan trenutak u Travoltinoj karijeri. Riječ je o adaptaciji njegove vlastite knjige iz 1997. godine, inspirirane njegovom doživotnom strašću prema zrakoplovstvu. Priča prati mladog dječaka zaluđenog avionima koji s majkom putuje u Hollywood, a najava filma zasigurno će na crveni tepih privući brojne zvijezde.

Glavni natjecateljski program ispunjen je impresivnim imenima svjetske kinematografije. Dvostruki oskarovac, iranski redatelj Asghar Farhadi, natječe se s filmom na francuskom jeziku Parallel Tales, čiju glumačku postavu čine zvijezde poput Isabelle Huppert, Vincenta Cassela i Catherine Deneuve. Poljski redatelj Paweł Pawlikowski, nagrađen u Cannesu za režiju filma Hladni rat, vraća se s ostvarenjem Fatherland, koje istražuje odnos pisca Thomasa Manna i njegove kćeri Erike, a u glavnoj ulozi je Sandra Hüller. Rumunjski redatelj i dobitnik Zlatne palme Cristian Mungiu premijerno će prikazati film Fjord, u kojem glume Renate Reinsve i Sebastian Stan, dok se prognani ruski filmaš Andrej Zvjagincev vraća svojim prvim filmom nakon 2017. godine, političkom fabulom Minotaur.

Osim igranih filmova, ovogodišnji program donosi i nekoliko iznimno zanimljivih dokumentarnih ostvarenja. Posebnu pažnju privlače filmovi posvećeni nogometu. U sekciji specijalnih projekcija bit će prikazan dokumentarac Cantona, posvećen životu i karijeri francuske nogometne legende Erica Cantone, a u filmu se pojavljuju i David Beckham te Sir Alex Ferguson. Drugi sportski dokumentarac, The Match, bavit će se kultnom četvrtfinalnom utakmicom Svjetskog prvenstva 1986. između Engleske i Argentine, obilježenom kontroverznim golom "Božje ruke" Diega Maradone. Glazbene teme također su zastupljene, i to kroz dva filma američkih redateljskih velikana: Steven Soderbergh režirao je John Lennon: The Last Interview, dok Ron Howard potpisuje film Avedon o slavnom modnom fotografu Richardu Avedonu.

Ovogodišnjim žirijem predsjedat će proslavljeni južnokorejski redatelj Park Chan-wook, dok će počasne Zlatne palme za životno djelo biti uručene redatelju Peteru Jacksonu i svestranoj umjetnici Barbri Streisand. Festival će 12. svibnja otvoriti francuska kostimirana komedija The Electric Kiss redatelja Pierrea Salvadorija, čime će započeti dvanaest dana filmske čarolije, glamura i umjetnosti na Azurnoj obali.

Maradonna john lennon steven soderberg john travolta pedro almodovar filmski festival Cannes

