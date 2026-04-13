Artivist, domaći podcast o umjetnosti za koji ne trebate predznanje

Dok podcasti postaju dominantna forma konzumacije sadržaja u pokretu, domaći medijski prostor dobio je projekt koji visoku kulturu izvlači iz strogo akademskih okvira. Artivist, podcast o umjetnosti koji ne zahtijeva predznanje već isključivo znatiželju, uspješno je zaključio svoju prvu sezonu, transformirajući promatranje umjetnosti iz pasivnog učenja u aktivan, osoban i neposredan doživljaj. Podcast je dostupan besplatno na svim platformama, uključujući Spotify, Apple Podcasts i YouTube.

Artivist se svjesno odmiče od klasičnog povijesnoumjetničkog diskursa. Umjesto faktografije, fokus je na iskustvu susreta s umjetnošću i na njezinoj vezi s tehnologijom, biznisom i posve osobnim ljudskim pitanjima.

Umjesto klasičnih predavanja, Artivist koristi umjetnost kao ključ za čitanje društva. Tako jedna slika Naste Rojc služi kao ulaz u priču o zagrebačkoj plinari i dolasku struje u grad, dok se iza estetskog doživljaja kriju i socijalne drame, poput onih o Šestinčankama koje su zaprežnim kolima dopremale rublje zagrebačkom građanstvu, podsjećajući nas na ljude koji su ostali na marginama službene povijesti.

Epizoda o ranim genijima kao polazišnu točku uzima Michelangela koji sa samo 23 godine prima narudžbu za čuvenu Pietu, za čiji je honorar mogao kupiti čitavu palaču u Firenci. Takvi slučajevi služe kao odskočna daska za širi razgovor o okolnostima koje omogućuju rano ostvarivanje izvanrednih potencijala. Nasuprot tome stoji epizoda o kasnom kreativnom procvatu i umjetnicima koji su slavu dočekali znatno kasnije u životu. Jedan od takvih primjera je Matija Skurjeni, samouki umjetnik iz Zagorja koji je, bez dana akademije, međunarodnu prepoznatljivost stekao tek u mirovini, izlažući uz bok Salvadoru Dalíju, Joanu Miróu i Renéu Magrittu.

"Umjetnička djela često su samo početna točka. Jedna slika ili skulptura može otvoriti priču o ekonomiji, tehnologiji, psihologiji ili društvu u kojem je nastala", objašnjava tim Artivista.

Jedna od epizoda vodi slušatelje u Beram u Istri, gdje čuveni Ples mrtvaca služi kao okvir za promišljanje o srednjovjekovnom odnosu prema prolaznosti, ali i za razgovor o globalizaciji ideja već u 15. stoljeću. Epizoda razotkriva fascinantnu mrežu tadašnjeg 'izvoza i uvoza' kulture, objašnjavajući kako su grafički listovi putovali iz Nizozemske kroz Europu da bi postali izravna inspiracija lokalnim majstorima poput Vincenta iz Kastva.

Finale sezone snimljeno je u Atelijeru Meštrović u Zagrebu, autentičnom prostoru u kojemu je Ivan Meštrović stvarao neka od svojih najvažnijih djela. No, posebnost epizode nije u stručnim analizama, već u tome što su mikrofon dobili posjetitelji. Njihovi neposredni dojmovi i interpretacije pokazuju da muzejski prostor može funkcionirati kao živo mjesto dijaloga u kojemu glas publike postaje ravnopravan onom struke.

Iako je podcast najvidljiviji dio djelovanja Artivista, zapravo je dio šireg ekosustava inicijativa koje istražuju kako umjetnost može potaknuti drugačije razmišljanje o svijetu oko nas. Iza Artivista stoji netipičan trio koji spaja naizgled različite profesionalne sfere. Laura, osnivačica Artivista, donosi iskustvo strateškog vođenja timova s pozicije direktorice ljudskih resursa u UniCredit grupi u Italiji i Austriji. Mate Marić, kustos u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, osigurava kustosku i povijesnoumjetničku i muzeološku perspektivu, dok Mladen Barešić u projekt unosi dugogodišnje iskustvo psihologa u području ljudskog učenja, razvoja potencijala i obrazovnih metodologija.

Iz te suradnje razvile su se i druge inicijative u kojima umjetnost postaje alat za razumijevanje kompleksnih procesa izvan muzejskog prostora. Jedna od njih je program Art & Leadership koji koristi umjetnička djela kao poticaj za razvoj kritičkog mišljenja, empatije i upravljanje složenim situacijama u poslovnom okruženju. Riječ je o metodi učenja kroz umjetnost (arts-facilitated learning) koju je Artivist već uspješno primjenio u institucijama poput Kunsthistorisches Museuma u Beču. Tamo su, uz pomoć vrhunskih umjetnina, održane edukacije za lidere europskih kompanija. "Kad postavite grupu menadžera pred sliku i zamolite ih da opišu što vide, vrlo brzo se otvore različite perspektive, iskustva i emocije. Upravo tu počinje novo razumijevanje njihovih poslovnih dilema." kaže Laura.

Treći segment Artivistova djelovanja usmjeren je na tehnološka rješenja kroz My Museum Experience, aplikaciju koja adresira čest problem muzejskog zamora i osjećaja informacijske preplavljenosti. Projekt je zamišljen kao digitalni alat koji posjetitelju, ovisno o njegovim trenutačnim interesima i raspoloženju, kreira personalizirani vodič kroz izložbeni postav. Umjesto pasivnog čitanja legendi, ovakav pristup posjet muzeju transformira u osobno iskustvo i individualnu priču, omogućujući svakom pojedincu da s baštinom stupi u dijalog pod vlastitim uvjetima.

Na taj način Artivist zatvara krug svoje osnovne ideje, umjetnost nije rezervirana samo za stručnjake, nego može biti alat za razmišljanje, razgovor i razumijevanje svijeta u kojem živimo.

Upravo je podcast mjesto gdje taj pristup postaje najdostupniji publici. Prva sezona Artivista već je dostupna na svim većim podcast platformama, a nova sezona trenutačno je u produkciji i donosi nove epizode koje će umjetnost ponovno povezati s temama iz svakodnevice, društva i osobnog iskustva. Mate naglašava kako je u tom procesu ključno ukloniti nepotrebne barijere u komunikaciji: "Za slušanje je potrebna samo znatiželja. Naš je cilj tu znatiželju potaknuti, a pritom se suzdržati od korištenja nerazumljivog stručnog žargona."