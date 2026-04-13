Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
sprema se druga sezona

Artivist, domaći podcast o umjetnosti za koji ne trebate predznanje

Artivist
Juraj Vuglač
VL
Autor
vecernji.hr
13.04.2026.
u 15:23

Domaći podcast koji visoku kulturu izvlači iz akademskih okvira zaključio je prvu sezonu, a nova je već u pripremi

Dok podcasti postaju dominantna forma konzumacije sadržaja u pokretu, domaći medijski prostor dobio je projekt koji visoku kulturu izvlači iz strogo akademskih okvira. Artivist, podcast o umjetnosti koji ne zahtijeva predznanje već isključivo znatiželju, uspješno je zaključio svoju prvu sezonu, transformirajući promatranje umjetnosti iz pasivnog učenja u aktivan, osoban i neposredan doživljaj. Podcast je dostupan besplatno na svim platformama, uključujući Spotify, Apple Podcasts i YouTube.

Artivist se svjesno odmiče od klasičnog povijesnoumjetničkog diskursa. Umjesto faktografije, fokus je na iskustvu susreta s umjetnošću i na njezinoj vezi s tehnologijom, biznisom i posve osobnim ljudskim pitanjima. 

Umjesto klasičnih predavanja, Artivist koristi umjetnost kao ključ za čitanje društva. Tako jedna slika Naste Rojc služi kao ulaz u priču o zagrebačkoj plinari i dolasku struje u grad, dok se iza estetskog doživljaja kriju i socijalne drame, poput onih o  Šestinčankama koje su zaprežnim kolima dopremale rublje zagrebačkom građanstvu, podsjećajući nas na ljude koji su ostali na marginama službene povijesti. 

Epizoda o ranim genijima kao polazišnu točku uzima Michelangela koji sa samo 23 godine prima narudžbu za čuvenu Pietu, za čiji je honorar mogao kupiti čitavu palaču u Firenci. Takvi slučajevi služe kao odskočna daska za širi razgovor o  okolnostima koje omogućuju rano ostvarivanje izvanrednih potencijala. Nasuprot tome stoji epizoda o kasnom kreativnom procvatu i umjetnicima koji su slavu dočekali znatno kasnije u životu. Jedan od takvih primjera je Matija Skurjeni, samouki umjetnik iz Zagorja koji je, bez dana akademije, međunarodnu prepoznatljivost stekao tek u mirovini, izlažući uz bok Salvadoru Dalíju, Joanu Miróu  i Renéu Magrittu. 

"Umjetnička djela često su samo početna točka. Jedna slika ili skulptura može otvoriti priču o ekonomiji, tehnologiji, psihologiji ili društvu u kojem je nastala", objašnjava tim Artivista. 

Artivist
Ekipu Artivista čine osnivačica Laura Orlić, Mladen Barešić, koji u projekt unosi dugogodišnje iskustvo psihologa u području ljudskog učenja, razvoja potencijala i obrazovnih metodologija, te Mate Marić, kustos u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, koji osigurava kustosku i povijesnoumjetničku i muzeološku perspektivu
Foto: Juraj Vuglač

Jedna od epizoda vodi slušatelje u Beram u Istri, gdje čuveni Ples mrtvaca služi kao okvir za promišljanje o srednjovjekovnom odnosu prema prolaznosti, ali i za razgovor o globalizaciji ideja već u 15. stoljeću. Epizoda razotkriva fascinantnu mrežu tadašnjeg 'izvoza i uvoza' kulture, objašnjavajući kako su grafički listovi putovali iz Nizozemske kroz Europu da bi postali izravna inspiracija lokalnim majstorima poput Vincenta iz Kastva

Finale sezone snimljeno je u Atelijeru Meštrović u Zagrebu, autentičnom prostoru u kojemu je Ivan Meštrović stvarao neka od svojih najvažnijih djela. No, posebnost epizode nije u stručnim analizama, već u tome što su mikrofon dobili posjetitelji. Njihovi neposredni dojmovi i interpretacije pokazuju da muzejski prostor može  funkcionirati kao živo mjesto dijaloga u kojemu glas publike postaje ravnopravan  onom struke. 

Iako je podcast najvidljiviji dio djelovanja Artivista, zapravo je dio šireg ekosustava inicijativa koje istražuju kako umjetnost može potaknuti drugačije razmišljanje o svijetu oko nas. Iza Artivista stoji netipičan trio koji spaja naizgled različite profesionalne sfere. Laura, osnivačica Artivista, donosi iskustvo strateškog vođenja timova s pozicije direktorice ljudskih resursa u UniCredit grupi u Italiji i Austriji. Mate Marić, kustos u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, osigurava kustosku i povijesnoumjetničku i muzeološku perspektivu, dok Mladen Barešić u projekt unosi dugogodišnje iskustvo psihologa u području ljudskog učenja, razvoja potencijala i obrazovnih metodologija. 

Artivist
Foto: Juraj Vuglač

Iz te suradnje razvile su se i druge inicijative u kojima umjetnost postaje alat za  razumijevanje kompleksnih procesa izvan muzejskog prostora. Jedna od njih je program Art & Leadership koji koristi umjetnička djela kao poticaj za razvoj kritičkog  mišljenja, empatije i upravljanje složenim situacijama u poslovnom okruženju. Riječ je o metodi učenja kroz umjetnost (arts-facilitated learning) koju je Artivist već uspješno primjenio u institucijama poput Kunsthistorisches Museuma u Beču. Tamo su, uz pomoć vrhunskih umjetnina, održane edukacije za lidere europskih kompanija. "Kad postavite grupu menadžera pred sliku i zamolite ih da opišu što vide, vrlo brzo se otvore različite perspektive, iskustva i emocije. Upravo tu počinje novo razumijevanje njihovih poslovnih dilema." kaže Laura.  

Treći segment Artivistova djelovanja usmjeren je na tehnološka rješenja kroz My Museum Experience, aplikaciju koja adresira čest problem muzejskog zamora i osjećaja informacijske preplavljenosti. Projekt je zamišljen kao digitalni alat koji  posjetitelju, ovisno o njegovim trenutačnim interesima i raspoloženju, kreira personalizirani vodič kroz izložbeni postav. Umjesto pasivnog čitanja legendi, ovakav pristup posjet muzeju transformira u osobno iskustvo i individualnu priču, omogućujući svakom pojedincu da s baštinom stupi u dijalog pod vlastitim uvjetima.

Na taj način Artivist zatvara krug svoje osnovne ideje, umjetnost nije rezervirana samo za stručnjake, nego može biti alat za razmišljanje, razgovor i razumijevanje svijeta u kojem živimo. 

Upravo je podcast mjesto gdje taj pristup postaje najdostupniji publici. Prva sezona  Artivista već je dostupna na svim većim podcast platformama, a nova sezona trenutačno je u produkciji i donosi nove epizode koje će umjetnost ponovno povezati s temama iz svakodnevice, društva i osobnog iskustva. Mate naglašava kako je u tom procesu ključno ukloniti nepotrebne barijere u  komunikaciji: "Za slušanje je potrebna samo znatiželja. Naš je cilj tu znatiželju potaknuti, a pritom se suzdržati od korištenja nerazumljivog stručnog žargona." 

Ključne riječi
kultura Mladen Barešić Laura Orlić Mate Marić vizualna umjetnost Artivist podcast

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!