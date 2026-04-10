Hrvati poludjeli za novim Netflixovim hitom: Jezive snimke razotkrile lažnog proroka koji je djevojčice uzimao za žene

Nova Netflixova dokumentarna serija u četiri nastavka, "Trust Me: The False Prophet", donosi rijetko viđen i duboko uznemirujući uvid u zatvoreni svijet FLDS-a (Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) u Short Creeku, na granici Utaha i Arizone.

Serija prati stručnjakinju za kultove Christine Marie i njezinog supruga, snimatelja Tolgu Katasa, koji su se, riskirajući vlastite živote, infiltrirali u unutarnji krug samoprozvanog proroka Samuela Batemana. Ono što je započelo kao projekt dokumentiranja života zajednice koja se oporavljala od uhićenja zloglasnog vođe Warrena Jeffsa, pretvorilo se u opasnu tajnu operaciju čiji je cilj bio prikupiti dokaze o sustavnom zlostavljanju žena i maloljetne djece.

Sve je počelo u kaosu koji je nastao nakon što je Warren Jeffs, dotadašnji neprikosnoveni vođa FLDS-a, 2011. godine osuđen na doživotni zatvor zbog seksualnog zlostavljanja djevojčica. Njegov odlazak stvorio je vakuum moći i ostavio tisuće sljedbenika ranjivima i bez vodstva, a upravo tu priliku iskoristio je Samuel Bateman, do tada nevažni član zajednice, koji se proglasio novim prorokom, tvrdeći da Jeffs sada govori kroz njega. Ubrzo je počeo okupljati sljedbenike, takozvane "Samuelite", zahtijevajući od njih potpunu poslušnost, financijsku odanost i, ono najstrašnije, da mu predaju svoje kćeri kako bi mu postale "duhovne supruge". Svojim je sljedbenicima zabranjivao kontakt s vanjskim svijetom i tvrdio da samo on prima izravne poruke od Boga. Neke od njegovih žrtava bile su djevojčice stare svega devet godina, što je izazvalo zgražanje gledatelja koji su priču opisali kao "najuznemirujuću stvar koju su ikad gledali".

Christine Marie i Tolga Katas u zajednicu Short Creeka preselili su se s namjerom da pomognu ljudima pogođenima Jeffsovim padom, no ubrzo su primijetili Batemanov uspon i obrasce zlostavljanja koji su se ponavljali. Shvativši da se zločin događa pred njihovim očima, odlučili su djelovati. Srećom po njihovu misiju, Bateman je bio narcisoidan i željan slave, pa je objeručke prihvatio ideju da se o njemu snima dokumentarni film, vjerujući da će mu to pomoći u širenju njegovog "proročanstva". Upravo mu je ta taština presudila. Par je iskoristio taj pristup kako bi mjesecima, uz pomoć skrivenih kamera i mikrofona, bilježio Batemanov rad i prikupio stotine sati materijala.

Snimke, koje su ključan dio serije, prikazuju Batemana kako manipulira sljedbenicima, drži bizarne propovijedi i otvoreno govori o uzimanju maloljetnih supruga kao o božanskoj zapovijedi. U jednoj od najjezivijih snimki, Bateman hladnokrvno objašnjava kako su mlade djevojke "najčišće posude" za njegove božanske poruke, a upravo zbog ovakvih trenutaka mnogi seriju opisuju kao "najstrašniju koju ćete gledati". Hrabrost bračnog para da nastavi snimati čak i kada su postali svjesni pune razine opasnosti, okosnica je ove napete priče.

Prekretnica se dogodila u kolovozu 2022., kada je policija zaustavila Batemana dok je vukao zatvorenu prikolicu. Nakon što je svjedok prijavio da je vidio male prste kako vire iz otvora na vratima, policajci su unutra, u nehumanim uvjetima, pronašli tri djevojčice. Taj događaj, zabilježen u seriji, pokrenuo je federalnu istragu koja je, zahvaljujući i dokazima koje su prikupili Christine i Tolga, razotkrila čitavu mrežu zločina.

Bateman i desetak njegovih sljedbenika optuženi su za niz teških kaznenih djela, uključujući otmicu i seksualno iskorištavanje djece. Suočen s neoborivim dokazima, Bateman je priznao krivnju te je osuđen na 50 godina zatvora. Serija završava prikazom teškog, ali nadom ispunjenog puta oporavka za žrtve, dok dio Batemanovih sljedbenika i dalje vjeruje u njegovu nevinost, što svjedoči o dubokoj psihološkoj manipulaciji kojoj su bili izloženi. Upravo ta mješavina hrabrosti pojedinaca, šokantnih otkrića i dubokog uvida u mehanizme kulta čini "Trust Me: The False Prophet" serijom o kojoj Hrvati ne prestaju pričati, a sudeći po komentarima poput "ne mogu spavati nakon ovoga", ona zaista ledi krv u žilama.