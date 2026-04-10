Vilu bi prokockao u jednoj noći, selio se po hotelima i volio samo jednu ženu zbog koje je prešao na islam

Na današnji dan, 10. travnja 1932. godine, u Aleksandriji je rođen Michel Demitri Shalhoub, dječak koji će svijetu postati poznat kao Omar Sharif.

Iako je odrastao u katoličkoj obitelji libanonskog podrijetla, a na sveučilištu u Kairu diplomirao matematiku i fiziku, život ga je odveo daleko od očevog posla s drvnom građom. Njegova majka, glamurozna dama iz visokog društva, redovito je kartala s egipatskim kraljem Farukom, nehotice uvodeći sina u svijet kocke koji će ga kasnije progoniti.

Upravo ga je ona s deset godina poslala u strogi britanski internat kako bi smršavio, jer je smatrala da je engleska hrana najgora na svijetu. Tamo je, uz kilograme, izgubio i interes za obiteljski posao, ali je zato stekao ljubav prema glumi.

Ključni trenutak dogodio se 1954. na snimanju filma "Borba u dolini", gdje se dvadesetdvogodišnji Sharif do ušiju zaljubio u najveću zvijezdu egipatskog filma, Faten Hamamu. Ona je bila poznata kao "egipatska Shirley Temple", ljepotica koja je imala strogo pravilo da se nikada ne ljubi na platnu. Zbog njega je to pravilo prekršila, a njihova filmska romansa brzo se prelila u stvarni život. Kako bi se oženio ljubavlju svog života, prešao je na islam, uzeo ime Omar Sharif i 1955. stupio u brak koji će trajati gotovo dva desetljeća. Iako su se kasnije rastali, Sharif se nikada više nije ženio, do kraja života tvrdeći kako se nakon Faten nikada nije ponovno zaljubio.

Vrata svjetske slave otvorio mu je britanski redatelj David Lean, koji ga nije izabrao zbog glumačkog talenta, već zbog prodornih crnih očiju. Smatrao je da će one biti savršen kontrast plavim očima Petera O'Toolea u epskom spektaklu "Lawrence od Arabije" iz 1962. godine. Uloga šerifa Alija donijela mu je nominaciju za Oscara, Zlatni globus i status međunarodnog seks simbola. Samo tri godine kasnije, ponovna suradnja s Leanom u "Doktoru Živagu" zacementirala je njegov status romantičnog junaka. No, upravo je ta slava označila početak kraja njegovog braka. Život na putu, snimanja po svijetu i zov Hollywooda udaljili su ga od obitelji i odveli na put bez povratka.

On i O'Toole postali su sinonim za holivudsku raskalašenost. Tijekom pauza sa snimanja u Jordanu, odlazili su u Bejrut gdje su, kako je Sharif kasnije priznao, punili kade šampanjcem, proganjali djevojke po noćnim klubovima i u jednoj jedinoj noći uspjeli prokockati devetomjesečnu plaću. Upravo je on, ne mogavši se oduprijeti iskušenjima i "slobodnim ženama", zatražio razvod od Faten, tvrdeći da joj ne želi biti nevjeran, iako je već živio životom plejboja.

Paralelno s filmskom karijerom, Sharif je postao jedan od najboljih svjetskih igrača bridža, no strast se pretvorila u porok koji ga je uništavao. Živio je po luksuznim hotelima u Parizu i Londonu, tvrdeći da se tako osjeća sigurnije i manje usamljeno. Priznao je da je prihvaćao uloge u "smeću od filmova" samo kako bi pokrio goleme kockarske dugove, koji su ponekad dosezali i 750.000 funti u jednoj noći. Jednom je prilikom izgubio svoj pariški stan na kocki, a najbizarnija priča veže se za vilu LagOmar na španjolskom otoku Lanzarote. Zaljubio se u nju tijekom snimanja, kupio je, da bi je već idućeg dana izgubio u partiji bridža od čovjeka koji mu ju je prodao, ne znajući da igra protiv tadašnjeg europskog prvaka u bridžu. Nakon tog poraza, kažu, nikada se više nije vratio na otok.

Njegov buran temperament često ga je dovodio u nevolje. U pariškom kasinu je 2003. godine, nakon što je na ruletu izgubio 30.000 eura, glavom udario policajca koji ga je pokušao smiriti, zbog čega je dobio mjesec dana uvjetne kazne. U Beverly Hillsu je slomio nos hotelskom parkirališnom službeniku jer nije htio prihvatiti eure, nazivajući ga "glupim Meksikancem", a na jednom filmskom festivalu ošamario je obožavateljicu koja se pokušala progurati preko reda za fotografiju. Njegove ljubavne afere bile su kratke i brojne. Ljubav s Barbrom Streisand za vrijeme snimanja filma "Smiješna djevojka" izazvala je bijes u njegovom rodnom Egiptu jer je izbila usred Šestodnevnog rata između Egipta i Izraela. Imao je afere i s Catherine Deneuve i mnogim drugim ljepoticama, no kasnije je priznao: "Shvatio sam da nisam mogao biti zaljubljen jer me nije boljelo kad bi veze završile".

Posljednje godine života proveo je usamljeno, a zdravlje ga je počelo izdavati. U svibnju 2015. njegov sin Tarek otkrio je javnosti da glumac boluje od Alzheimerove bolesti. Pamćenje mu je progresivno nestajalo. Znao je da je poznati glumac, ali se nije mogao sjetiti imena filmova u kojima je glumio niti tko su mu bili kolege. Najtužniji trenutak dogodio se kada je u siječnju 2015. preminula Faten Hamama. Vijest ga je slomila, no samo nekoliko dana kasnije, zaboravivši da je umrla, pitao je sina kako je njegova jedina prava ljubav. Preminuo je od srčanog udara u bolnici u Kairu 10. srpnja 2015., samo nekoliko mjeseci nakon nje. Njegova depresija se u posljednjim danima toliko pogoršala da je odbijao hranu i vodu, tiho se predajući na kraju puta koji je bio jednako slavan koliko i tragičan.

*uz korištenje AI-ja