predstava kazališta trešnja

'Crvenkapica' kakvu još niste vidjeli: Znate li kako je Crvenkapica postala Crvenkapicom i kako je izgledala proslava njezinog rođendana?

Crvenkapica
Foto: Kazalište Trešnja
1/2
Iako je priča o Crvenkapici jedna od najpoznatijih bajki svih vremena, Kazalište Trešnja ovog vikenda publici donosi njezinu verziju koja otkriva i neke manje poznate detalje. Predstava je na rasporedu u petak, subotu i nedjelju, a malim gledateljima razotkriva skrivene slojeve priče, uvodeći ih u čaroban svijet ispričan iz potpuno drugačije perspektive.

Trešnjina "Crvenkapica" nije tek još jedno uprizorenje poznate bajke: riječ je o razigranoj, vizualno bogatoj i dramaturški inovativnoj predstavi koja otvara pitanja na koja možda nikada nismo tražili odgovore. Kako je Crvenkapica uopće postala Crvenkapicom? Kako je izgledala proslava njezinog rođendana? I je li susret s vukom zaista bio jedina avantura koja ju je zadesila u šumi?

Radnja je ispričana kroz oči dviju sestara koje, baš poput publike, čitajući Crvenkapičin dnevnik ulaze u svijet pun šarenila, maštovitih transformacija prostora, raskošnih kostima i glazbe. Upravo taj okvir omogućuje da se poznatu priču reinterpretira na svjež i neočekivan način, približavajući je i najmlađima, ali i onima koji misle da o Crvenkapici već sve znaju.

Posebna vrijednost ove predstave leži u njezinoj sposobnosti da iznenadi čak i iskusne poznavatelje bajke. Neočekivani susreti, dodatni likovi i nova perspektiva priče vode prema završetku koji donosi možda i najveće iznenađenje: sretan kraj, ali ne samo za Crvenkapicu…

Predstava je na rasporedu je u petak, 17. travnja u 18:30 sati, u subotu, 18. travnja u 17 sati te u nedjelju, 19. travnja u 11 sati, a ulaznice možete pronaći na blagajni Kazališta Trešnja ili online na Ulaznice.hr. 

Ako tražite kazališni izlazak za cijelu obitelj, Trešnjina Crvenkapica mogla bi vas podsjetiti zašto se dobre priče uvijek iznova isplati slušati - osobito kada ih netko ispriča na potpuno nov način!

kultura predstava za djecu Crvenkapica Kazalište Trešnja predstava kazalište

Balet "Trnoružica" u HNK Zagreb

Ni oštećen krov kazališta nije zaustavio novi hit koji je i spektakl i vrhunska umjetnost

Sama po sebi "Trnoružica" je zahtjevna. Ima složenu i tešku koreografiju za priču koju svi dobro poznaju od ranog djetinjstva, dok je ljubitelji baleta vole i poštuju kao veliki bijeli (čitaj klasični) balet koji s "Labuđim jezerom" i "Orašarom" tvori 'sveto trojstvo' baštine koju je baletnoj umjetnosti ostavio nenadmašni Čajkovski, što je slavno naslijeđe kojem se vraćaju sve baletne kompanije svijeta

