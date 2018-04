William Hurt u Saloonu je slavio osvajanje Oscara

Nakon dugog iščekivanja konačno će sutra u 19.30 sati upravo u prostorijama Saloona biti predstavljena monografija te gradske ikone. Primijetit će mnogi da je u pitanju – petak 13.!

Ograničeno izdanje CD-a

– Saloonu su broj 13 i petak sretna kombinacija jer je 1970. na taj dan otvoren, a sada se isto na petak 13. u 19.30 sati održava promocija monografije, naravno u Saloonu – kaže nam Maro Srezović, voditelj kluba koji je prije gotovo 50 godina s Albertom Papom osnovao njegov otac.

– U suradnji s Croatia Recordsom uz monografiju će se dobivati i limited edition glazbeni CD iz 1996. s proslave četvrte godišnjice programa Ruby Tuesday, a taj komplet moći će se kupiti u dućanu Croatia Recordsa u Bogovićevoj ulici u Zagrebu – doznajemo od Mare Srezovića. Iza monografije stoji poznato novinarsko ime Damira Jiraseka koji je na njezino sastavljanje potrošio više od dvije godine.

– Tijekom tih dvije godine pregledano je više od 50 tisuća fotografija čiji su autori 50-ak fotografa iz svih naših medija. Pročitani su, a neki i citirani, članci iz svih tiskanih i elektroničkih medija koji su išta objavili o Saloonu. Razgovarano je s više od sto neposrednih sudionika događanja u Saloonu – nastavlja Srezović pa dodaje da se u monografiji koja ima 326 stranica govori o više od 48 godina postojanja jedne od najstarijih diskoteka na ovim prostorima.

Dar Jackieja Chana

– Nastajanje ove monografije bilo je mukotrpno ponajviše zato što je u provaljivanju i devastiranju kultnog zagrebačkog kluba uništena većina arhivske građe – kaže voditelj Saloona. U monografiji se, kaže, nalaze i odgovori na neka zanimljiva pitanja – tko je prvi objavio zaruke u Saloonu, tko se naljutio jer nije dobio pozivnicu za otvaranje, tko je u Saloonu proglašen najdosadnijim, kako je slavna glumica Ali MacGraw dospjela u Saloon, što je Jackie Chan darovao jednom od zaštitara na ulazu, kako je Willam Hurt proslavio dobivanje Oscara u Saloonu, tko je pravio društvo slavnom skijašu Albertu Tombi. Ali i čime su Srezović i Papo u Dubrovniku “kupili” Peru Zlatara da im je ponudio otvaranje Saloona! Na to pitanje odgovor će osobno moći ponuditi Pero Zlatar koji će nazočiti sutrašnjoj promociji. – Jedini sam kum Saloona, pa ja sam ga i pokrenuo! Ma bez sumnje Saloon je bio mjesto na koje su dolazili popularni i poznati, a gdje su dolazili takvi ljudi, i drugi su željeli biti viđeni. No, ne samo da sam pomogao da se u Lokomotivinim prostorijama klub pokrene. Sa mnom su klub pohodili i Adolfo Suarez koji će postati prvi demokratski izabrani premijer Španjolske, u to je vrijeme bio na nacionalnoj radioteleviziji, ali i Luka Depolo, član uredništva Glasa Koncila. Saloon je zaista bio mjesto za sve – kaže poznati novinar Pero Zlatar. Na promociju dolazi i glumica Mila Elegović, koja je bila i kuma Saloona.

– Kada sam odrastala, u Zagrebu se moglo vidjeti puno modnih stilova, uz niz supkultura. Neki su voljeli odlaziti u Jabuku, neki u Lapidarij, a neki u Saloon. Za mene su nekako najinteresantniji ljudi dolazili upravo u Saloon i to je meni kao mladoj nekako imponiralo. Bio je Saloon simbol jednog vremena, a meni je pogotovo drago bilo kada sam postala i kuma Saloona nakon što sam s njim odrastala. Pobudilo je to kumstvo više emocija nego bilo koja glumačka nagrada koju sam dobila – kaže Mila.