Vrh sante leda ispod koje se krije zakopano blago svjetske glazbe

Neobjavljene koncertne i studijske snimke odavno su zakopano blago mnogih imena s rock scene. Zadnjih godina autorski box setovi koji otkrivaju nepoznate detalje, i snimke naravno, postali su enormno značajan dio diskografske industrije, dio koji u velikoj mjeri čak i mijenja ono što smo znali o povijesti pop glazbe. Ovogodišnji presjek deset premijernih izdanja samo je vrh vruće sante leda koja proviruje iz povijesti i otkriva nam pravo blago. Upravo se prema količini neobjavljenih materijala koje su ostavljali u arhivama kasnije vidi tko je bio bolje inspiriran za posao kojim se bavio. Objavljivanje ranije nepoznatih i neobjavljenih materijala postalo je pravilo istraživalačkog rada svjetske diskografske industrije, u kojem su neobjavljena, zakulisna poglavlja, nepoznate pjesme i snimke velikih autora i zvijezda postale glavni sadržaj i mamac poklonicima željnim novih podataka. U ovom slučaju poklopile su se poslovne strategije diskografije i želja javnosti da upozna ono što dosad nije znala, "sabrana djela" ljudi koji su mogli promijeniti povijest i na drugačiji način od poznatog.

1. Van Der Graaf Generator - The Charisma Years 1970-1978 (Virgin/Universal)

Golemi box set Van Der Graaf Generatora sa 20 diskova (17 CD-ova i 3 blu-raya), nije samo fascinantno reizdanje godine, nego i mnogih unazad. Jedan od najboljih bendova 70-ih godina prošlog stoljeća napokon je dobio adekvatnu zadovoljštinu u digitalnim vremenima. "The Charisma Years 1970-1978" pokriva ključne godine karijere Petera Hamilla i društva, a navodno se uskoro sprema i sličan Hamillov solistički box set. Uz sve regularne albume razdoblja uključeni su sati dodatnih audio i video snimaka sa svih televizijskih nastupa, koji čine najcjelovitiju zbirku karijere. Četiri albuma dobila su nove stereo i 5.1 remikseve, a uz koncertni album "Vital" iz 1978., tu je i ranije neobjavljeni pariški nastup iz 1976., kao i svi BBC sessioni. Sve skupa savršen je spomenik beskompromisne karijere Van Der Graaf Generatora.

2. David Bowie - The Width of a Circle (Parlophone/Dancing Bear)

Da bi nakon "Space Oditty" stigao do lika, djela i uspjeha Ziggyja Sturdusta, Bowie je između toga objavio još dva odlična studijska albuma, "The Man Who Sold The World" i "Hunky Dory". Upravo ovim prvim - na čijem je omotu odjenuo haljinu i šokirao britansku javnost - bavi se dvostruka CD zbirka "The Width of a Circle", nazvana prema uvodoj pjesmi albuma iz 1971. godine, na kojemu je Bowie nakon folk-pop-akustike "Space Oddity" skrenuo prema "težem" bendovskom zvuku, započevši suradnju s gitaristom Mickom Ronsonom koja će obilježiti zvuk pratećih Spidersa,

3. Bob Dylan - Springtime In New York City (Columbia/Menart)

Šesnaesti dio box set serije The Bootleg Series "Springtime in New York City 1980.-1985." donosi 57 snimki, od kojih su 54 ranije neobjavljene. Dylanova instalacija bavi se albumima "Shot of Love", "Infidels" i "Empire Burlesque". Ispada da je prgavi propovjednik ostavio iza sebe zalihu neobjavljenih pjesama po kojima je mogao objaviti sasvim različite albume od onih kako je tada odlučio, a na boxu "Springtime in New York City" nalazi se sasvim dovoljno materijala koji omogućava igru pogađanja i playliste "kako bi Dylanov album zvučao da je odabrao ove pjesme?".

4. Radiohead - Kid A Mnesia (XL Recordings/Dallas)

Ključni albumi Radioheada "Kid A" i "Amnesiac" pojavili su se u novom izdanju box seta "Kid A Mnesia" koje tadašnje albume nadopunjuje neobjavljenim detaljima. "Kid A Mnesia" sadrži albume "Kid A", "Amnesiac" i kompilaciju "Kid Amnesiae" - sastavljenu od neobjavljenih snimaka, drugačijih verzija pjesama i B-strana singlova - a osim na CD formatu može se kupiti i kao trostruki vinil, pa čak i dvostruka kazeta.pod imenom "Kid Amnesiette". Radiohead su tada krenuli drugačijim putem, a gledano s današnje razdaljine jasno je da su hrabrim potezima nakon "Kid A" i "Amnesiac" dogurali daleko

5. The Beach Boys - Feel Flows: The Sunflower & Surfs Up Sessions 1969-1971 (Capitol Records/Universal)

Nakon kolekcija "Pet Sounds" i "Smile" ovogodišnji peterostruki CD box set Beach Boysa istražuje albume "Sunflower" i "Surf’s Up". Novoremasteriranim verzijama albuma pridruženi su sati neobjavljenih materijala i pjesama kojima isijava nepresušni genij Briana Wilsona, Dennisa Wilsona i ostatka benda. Ukupno 108 neobjavljenih pjesama uključuje snimke iz studija, koncertne nastupe i alternativne verzije pjesama, s posebno fascinantnim dijelom u kojem se pojašnjava način rada u studiju, s izdvojenim pojedinim instrumentima ili a cappella verzijama znanih pjesama.

6. Joni Mitchell - Archives Volume 2 – The Reprise Years 1968 -1971 (Rhino/Dancing Bear)

Zamalo šest sati neobjavljenih studijskih, koncertnih i kućnih snimaka dočekat će vas na drugom box setu iz arhivske serije Joni Mitchell, jedne od ponajboljih kantautorica povijesti rock glaze. Peterostruki "Archives Volume 2 – The Reprise Years 1968 -1971" kronološki prati Mitchellovu na početku slave i u jednom od najkreativnijih razdoblja karijere. Posebna poslastica je pronađena snimka nastupa u Le Hibou Coffee House iz 1968., koji je "piratski" snimio nitko drugi nego Jimi Hendrix, dok joj se na londonskom koncertu emitiranom na BBC-ju 1970. pridružuje James Taylor

7. Bruce Springsteen - The Legendary 1979 No Nukes Concerts (Columbia/Menart)

Naziv trostrukog CD-a i DVD-a (ili Blu-raya) "The Legendary 1979 No Nukes Concert" nije nimalo pogrešan ili predimenzioniran. Koncertni film s No Nukes nastupa (protiv gradnje nuklearki) snimljen je u newyorškoj dvorani Madison Square Garden. Gladan koncerata u vrijeme iscrpljujućih snimanja albuma "The River" - čiju je naslovnu pjesmu i izveo - Springsteen je s E Street Bandom podigao krov Madison Square Gardena na jednom od svojih najvažnijih nastupa. Radi se o klasično nezaustavljivom nastupu bez premca čiji svirački i šoumenski detalji pokazuju Springsteena na pragu skorašnje svjetske, a ne samo američke slave.

8. David Bowie - Brilliant Adventure 1992-2001 (Parlophone/Dancing Bear)

Krajem 2021. pojavio se i najnoviji box set is serije Bowiejevih studijskih sabranih djela "Brilliant Adventure 1992-2001". Radi se o razdoblju devedesetih godina i albuma "Black Tie, White Noise", "The Buddha of Suburbia", "Outside", "Earthling" i "Hours", s pridodanim neobjavljenim Bowiejevim albumom "Toy", na kojem je ponovno snimio svoje manje poznate skladbe iz razdoblja 1964-1971. godine. Među masivnih 11 CD-ova ili 18 vinila nalazi se i kompilacija "Re:Call 5" sa 39 snimki singlova, pjesama iz filmova i remikseva, kao i čitav Bowiejev koncert "BBC Radio Theatre show" snimljen 27. lipnja 2000.

9. Neil Young - Carnegie Hall 1970 (Reprise/Dancing Bear)

Neil Young nedavno je pokrenuo još jednu ediciju. Ovaj puta radi se o "The Offical Bootleg Series" čije je prvo izdanje bio sjajan dvostruki koncertni album "Live Carnegie Hall 1970", snimljen u prestižnoj newyorškoj koncertnoj dvorani u kojoj je nastupao prvi put. Dvostruki vinilni i CD diskovi nastupa u Carnegie Hallu iznenadili su mnoge, pogotovo one koji su već slušali Youngova reizdanja poput "Live At The Cellar Door", snimljen dvije večeri prije u Washingtonu ili "Live at Massey Hall" iz Toronta i nedavno objavljen nastup u Shakespeare Theatreu s početka 1971.

10. The Beatles - Let It Be (Universal)

Skupi peterostruki box set "Let It Be" Beatlesa, s količinom glazbe koja bi stala na dva diska, bio je ozbiljna "pljačka" publike. No, radilo se o važnom projektu koji je, mada manjkav, bio apetajzer za veliki trodjelni, devet sati dug dokumentarac "Get Back" redatelja Petera Jacksona koji se u tri epizode počeo prikazivati na televizijskom kanalu Disney. I "Get Back" i "Let It Be" bave se snimanjima Beatlesa s početka 1969. godine, koja su tek svibnja 1970., kad se grupa već razišla, objavljena kao njihov posljednji album "Let iT Be". Stotine sati materijala iz arhiva glavni su mamac i sadašnjeg boxa i skorašnje televizijske serije.

11. Nirvana - Nevermind 30th Anniversary (Universal)

12. George Harrison - All Things Must Pass (Universal)

13. Buena Vista Social Club - 25th Anniversary (World Circuit)

14. Nick Cave & the Bad Seeds - B-Sides & Rarities Part II (Mute)

15. Metallica - Black Album 30th Anniversary (Universal)

16. The Doors - LA Woman 50th Anniversary (Rhino)

17. The Who - The Who Sell Out Super Deluxe Edition (Universal)

18. Neil Young - After The Gold Rush 50th Anniversary (Reprise)

19. Pretenders - Pretenders II Deluxe Edition (Rhino)

20. Crosby, Stills, Nash and Young - Deja Vu 50th Anniversary (Reprise)