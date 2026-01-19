Naši Portali
najveći koncert karijere

Buč Kesidiju se u zagrebačkoj Areni pridružuju Nika Turković, Devito, Joker Out, IDEM, Luzeri, z++ i Vojko V

Buč Kesidi, glazbeni sastav iz Pančeva
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
19.01.2026.
u 11:13

Na pozornicu Arene bend će 24. siječnja donijeti najveće hitove iz svega deset godina duge, ali izuzetno uspješne karijere, uz naglasak na aktualne "Moderne veze", album koji su mnogi kritičari proglasili regionalnim izdanjem godine

Grupa Buč Kesidi objavila je još troje izvođača koji će im se pridružiti na velikom koncertu u zagrebačkoj Areni 24. siječnja. Popis posebnih gostiju pančevačkog dvojca pojačali su Nika Turković, Devito i grupa Joker Out. Najveći koncert karijere Buč Kesidija već ranije su svojim nastupima uvećali IDEM, Luzeri, z++ i Vojko V, a od danas višesatnom događaju u Areni pridružuju se još tri imena.

Prodaja ulaznica za koncert grupe Buč Kesidi u zagrebačkoj Areni krenula je od početka jače nego za njihov nastup na stadionu Šalata. Već prvi dan prodaje prodano je čak 70 posto fan pita, a ukupno 40 posto cjelokupnog prodajnog kapaciteta Arene.

Koncert u Areni bend je najavio riječima: "Ovo je za nas ogroman trenutak", koji zapravo svakim satom postaje sve veći i traženiji. Uspjeh koji je dvojac iz Pančeva postigao na Šalati, a onda ga i ponovio sa sedam rasprodanih koncerata u Saxu, definitivno će biti nadmašen nastupom u Areni. "U ovom gradu osjećamo se kao kod kuće i najiskrenije se radujemo da naš najveći koncert ikad bude baš u Zagrebu", priznali su Zoran i Luka.

Na pozornicu Arene bend će donijeti najveće hitove iz svega deset godina duge, ali izuzetno uspješne karijere, uz naglasak na aktualne "Moderne veze", album koji su mnogi kritičari proglasili regionalnim izdanjem godine. Nakon prekretničkog albuma "Euforija", rasprodanih koncerata po regiji (uz postavljanje rekorda s nizom svirki u ALU i Saxu), stadiona poput Šalate ili Tašmajdana, i novog izdanja "Moderne veze", čiji je vinil jedno od najprodavanijih regionalnih izdanja proteklih mjeseci, vrijeme je za koncertno najveću stepenicu u karijeri benda, kad u subotu 24. siječnja Buč Kesidi osvaja zagrebačku Arenu.

kultura glazba z++ Joker Out Luzeri Vojko V IDEM Devito Nika Turković Arena Zagreb koncert bend buč kesidi

